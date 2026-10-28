La exministra Fátima Báñez viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo y no ha sido localizada

La exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez viajaba, según fuentes del Partido Popular y de la CEOE, en el tren Iryo implicado en el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles, 28 de octubre, en Urda (Toledo). La exdirigente del Gobierno de Mariano Rajoy no ha sido localizada, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar del siniestro.
Báñez se dirigía a Sevilla para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Según las mismas fuentes, su familia se ha desplazado hasta Toledo ante la falta de noticias sobre su situación.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido prudencia respecto al paradero de la exministra. “Es muy pronto para sacar conclusiones. Puede estar herida o haber perdido el móvil”, ha señalado el regidor.
Por el momento, no se dispone de información confirmada sobre el estado de Fátima Báñez. Su falta de localización, comunicada por fuentes del PP, no permite determinar si ha resultado herida.
Al menos 30 muertos en el accidente ferroviario de Toledo
El accidente se produjo a las 8.54 horas de este miércoles, cuando un tren AVE de Renfe alcanzó por detrás a un convoy de Iryo que se encontraba detenido a la altura de Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado de un balance de 30 fallecidos, de los cuales 24 viajaban en el AVE y seis en el Iryo, además de unos 80 heridos de diversa consideración.
Desde el Puesto de Mando Avanzado establecido en la zona, García-Page advirtió de que la cifra de víctimas mortales podía aumentar debido a las dificultades para acceder al interior de algunos vagones.
“Damos por hecho que van a aparecer más porque todavía no ha sido posible alcanzar la profundidad de los vagones”, manifestó el presidente autonómico, según las declaraciones facilitadas.
Los equipos de emergencia trabajan entre los restos de los trenes, con el apoyo de los bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).