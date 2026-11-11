Acufade, Fundación Ecca Social y Coordicanarias, ganadoras de los Premios al valor social 2026 de Fundación Moeve en el Archipiélago

La Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amistades de Personas con Dependencia, Alzheimer y Otras Demencias (Acufade), Fundación Ecca Social y Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias (Coordicanarias) han resultado ganadoras de los Premios al valor social 2026 de Fundación Moeve en las Islas. Los proyectos galardonados apuestan por reconocer e impulsar iniciativas sociales que ponen el foco de atención en las personas mayores, las migrantes y las personas con diversidad funcional, respectivamente.
Las entidades premiadas, seleccionados, de entre un total de 48 candidaturas presentadas en esta edición, se repartirán un total de 74.000 euros para el desarrollo de sus proyectos, que deberán ejecutar a lo largo del próximo año. Según los cálculos facilitados por las tres entidades, se estima que 590 personas se verán beneficiadas de forma directa en el Archipiélago, al tiempo que de forma indirecta llegarán a 1.920 personas.
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, ha presidido el jurado, acompañada por la Diputada del Común, Lola Padrón; la consejera de Acción Social, Participación Ciudadana, Voluntariado e Inclusión del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero; la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena; la concejala de Acción Social y presidenta del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charín González (representada en la votación por Leopoldo Benjumea); la concejala de Área de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas; y la responsable del programa Tenerife Isla Solidaria, Beatriz Sicilia. Un jurado que ha estado integrado, asimismo, por Mónica Hernández, en representación de los profesionales de Moeve, y la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado.
La presidenta del jurado, Candelaria Delgado, ha afirmado que “participar en la toma de decisión sobre quién recibe estos premios es una tremenda responsabilidad, porque el nivel de los proyectos es altísimo, porque todos ellos se llevan a cabo por entidades cuya solvencia conocemos bien, y porque se dirigen a sectores que son una prioridad en las políticas sociales. Quiero señalar la impresión más permanente: que el talento en la innovación social es abrumador. Y me gustaría, una vez más, agradecer a la Fundación Moeve no solo que ofrezca un apoyo imprescindible a estas acciones, sino que lo haga implicando a los y las trabajadoras de la empresa, que implante en ellos y ellas la semilla del voluntariado, y que gracias a estas acciones la red de apoyos sea aún más tupida, más sostenible y más empática”.
Por su parte, Belén Machado destacó la consolidación de estos premios, que alcanzan ya su vigesimosegunda edición y “que reciben cada año proyectos de mayor calidad y mejor definidos, con contenidos y objetivos que continúan sorprendiéndonos muy positivamente. Son iniciativas cada vez más elaboradas, que reflejan el compromiso de las entidades sociales por seguir avanzando en la atención y el apoyo a colectivos muy diversos. Por ello, felicitamos a las 48 organizaciones que han presentado sus candidaturas en Canarias este año y, de manera muy especial, a las tres ganadoras”.
“El acompañamiento que queremos ofrecerles desde Fundación Moeve va mucho más allá de la aportación económica”, remarcó. “Queremos reconocer su trabajo, contribuir a darles la mayor visibilidad a nuestro alcance y seguir acercándolas a los profesionales de Moeve que han participado como padrinos y madrinas solidarios, creando vínculos y relaciones que enriquecen a ambas partes. De hecho, de estas relaciones surgen nuevas oportunidades de colaboración, como iniciativas de voluntariado corporativo. El conocimiento mutuo que se genera a través de los galardones nos permite mantener una relación cercana y duradera con las organizaciones y seguir explorando nuevas formas de apoyarlas”.
Proyectos premiados
El jurado ha decidido premiar a Acufade por su proyecto `Moeve los sentidos: experiencias inmersivas para estimular, conectar y cuidar´. Apadrinado por Cristo Castillo, busca mejorar el bienestar y la estimulación de personas mayores, especialmente con deterioro cognitivo, mediante experiencias sensoriales inmersivas, personalizadas y conectadas con sus recuerdos y con la cultura canaria.
La Fundación Ecca Social podrá hacer realidad su iniciativa `Contigo´, enfocada en favorecer la integración social y laboral de jóvenes migrantes a través de la formación, el acompañamiento y el acceso a oportunidades de empleo verde. La entidad ha sido amadrinada por Evelyne Jiménez.
Y Coordicanarias se ha alzado con otro Premio al Valor Social 2026 con su proyecto `Voz propia´, apadrinado por Vicente Martínez. Pretende mejorar el reconocimiento tecnológico del habla de personas con discapacidad mediante la creación de un corpus de voces atípicas en español, contribuyendo a desarrollar herramientas de comunicación más accesibles e inclusivas.
A lo largo de estos años, los Premios al valor social han recibido 939 proyectos en Canarias, 83 de los cuales han sido premiados hasta la fecha, con una asignación que suma 936.000 euros.
A nivel global, en las diversas zonas donde se han ido celebrado desde su creación, en 2005, los Premios han reconocido 536 iniciativas sociales, con una aportación superior a 5,8 millones de euros. Este año se celebran en Canarias, Huelva y Campo de Gibraltar.