Bicentenario del único recuerdo que se conserva en la Villa de San Juan de la Rambla

El fin del mundo, el fin del mundo”, así gritaban los rambleros en la noche de la gran tragedia del 7 de noviembre de 1826 con un cielo ennegrecido, lluvias torrenciales y vientos huracanados. Fue el conocido como Temporal de San Florencio y su paso por toda la isla dejó muertes, casas derruidas y mucha desgracia.
En la villa ramblera consta el único vestigio de ese triste día en la esquina de una casa en la calle La Alhóndiga del casco histórico que indica la altura del agua y la reparación de esa esquina.
Pero además, el agua torrencial del Barranco de Oncio al llegar al casco cogió varios caminos, uno por la calle El Mirador, que con la fuerza del agua arrasó varias casas y la pérdida de hasta 10 personas, una de ellas antiguo capitán de Milicias de Garachico, vecino del casco. Otro brazo de la riada se llevó el puente de madera de la calle Temistocles Díaz Llanos, que era de enorme importancia en el tránsito diario de personas hacia Icod y la isla baja o viceversa hacia el Valle de La Orotava.
Y para mayor desgracia, el agua arrasó toda la fuente documental de la vieja Alhóndiga y con ello desapareció la historia de nuestra villa. Sirvan estas líneas para los fallecidos en Tenerife por el Aluvión de 1826.
Asimismo, dejamos constancia del excelente trabajo e investigación documental de los amigos de la Asociación Cultural y Científica Memoria del Aluvión de 1826, por su destacado trabajo vital para conocimiento de las nuevas generaciones y, además, base de estudio científico para los investigadores del cambio climático, porque podría resultar que esta desgracia vuelva a repetirse.
Y finalizamos con una chispa de enorme picaresca que sucedió en nuestra villa con ocasión de este Aluvión y la protagonizó el antiguo sacristán de la iglesia de San Juan Bautista que, muy perspicaz, adornó la imagen de una Virgen de mucho precio como la Patrona de Canarias que desapareció con este temporal y corrió la voz de que la Virgen de Candelaria había aparecido en San Juan de la Rambla. Cientos de personas acudieron a presenciar el milagro de todas partes de la Isla hasta que se descubrió la picardía del sacristán ramblero.
Gracias enormes a DIARIO DE AVISOS por permitirnos contar estos cachitos de historia.
*Cronista Oficial de la Villa de San Juan de la Rambla