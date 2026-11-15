‘BOX 3’, de la canaria Sara Sálamo, gana el 21º Festival de Cortos de La Orotava

La vigesimoprimera edición de La Tijera-Festival de Cortos Villa de La Orotava ya tiene palmarés. El cortometraje BOX 3, dirigido por Sara Sálamo, se convirtió en la noche del sábado en el gran protagonista del certamen de cine breve al obtener el primer premio del festival villero, cuyo fallo se dio a conocer durante la gala celebrada en la Casa de la Cultura San Agustín.
CONVOCATORIA
BOX 3, de la actriz, directora, guionista y productora tinerfeña, fue elegido por el jurado entre las más de 500 obras que concurrieron a esta convocatoria y recibió, además, el premio Volcanic Xperience de la Sección Canaria, al mejor corto regional, dotado con 500 euros. El máximo galardón del festival está acompañado de una recompensa económica de 2.000 euros.
El segundo puesto del concurso de la Sección Oficial recayó en el film Cara Cona, un cortometraje que firma Guillermo Oliveira; mientras que Tsunami, un trabajo audiovisual de María Pulido, obtuvo la tercera posición. Ambos reconocimientos contaron con una dotación económica de 1.000 y 500 euros, respectivamente.
El apartado técnico también tuvo protagonismo en el palmarés, con el premio a la mejor dirección de fotografía, que recayó en Cara Cona. Esta distinción, patrocinada por RC Service, contempla una prestación de servicios valorada en 1.000 euros en material de cámara.
La entrega de premios puso el broche final a dos intensas jornadas de exhibición de los trabajos seleccionados en la Sección Oficial, celebradas durante este viernes y ayer sábado. Ambas sesiones registraron una destacada respuesta del público y estuvieron conducidas por el humorista Darío López, maestro de ceremonias de esta vigesimoprimera edición del festival, con la que se ha iniciado una nueva etapa con la dirección de Alejandra Ojeda.
La actriz, periodista y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, madrina del festival, al igual que en la edición de 2025, participó en la gala de clausura y fue la encargada de entregar el máximo reconocimiento a la película vencedora, en una noche que sirvió también para desvelar el conjunto de obras premiadas.
La Tijera-Festival de Cortos Villa de La Orotava cuenta con el respaldo del Gobierno regional, a través de Turismo Islas Canarias, el Ayuntamiento de La Orotava, así como del Cabildo insular de Tenerife.