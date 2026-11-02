CIIF Market clausura su 22ª edición con la entrega de premios y la proyección de ‘Tal vez’, de Arima León

El Canary Islands International Film Market (CIIF Market) clausuró el pasado viernes, 30 de octubre, su vigesimosegunda edición, tras una semana repleta de actividades profesionales, videopitchings y encuentros internacionales, con 22 proyectos de 10 países, 7 de ellos canarios, y más de 600 reuniones profesionales.
La ceremonia de clausura, celebrada en el Espacio Price de Santa Cruz de Tenerife y presentada por el actor y presentador Aarón Gómez, comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo), y se desarrolló sin discursos como muestra de respeto. Los premios se entregaron de forma sencilla, con el nombre de cada proyecto, y los premiados se reunieron al final en una foto de familia.
Willy Ríos, director de CIIF Market, ha hecho balance de una edición que, según destacó, refleja la dimensión internacional del mercado y las oportunidades que surgen cuando productores, inversores y profesionales de distintos territorios se encuentran para compartir proyectos y construir nuevas colaboraciones: “Llegamos al cierre de esta 22ª edición de CIIF Market con la satisfacción de seguir creciendo y cumpliendo nuestro objetivo: conectar el talento creativo con la industria audiovisual, generar nuevas alianzas e impulsar proyectos con posibilidades reales de llegar a las pantallas”, afirmó.
Ríos quiso agradecer a las instituciones, entidades colaboradoras, profesionales y productores que han confiado un año más en el mercado, haciendo posible que el CIIFMarket siga creciendo después de más de dos décadas de trayectoria.
Tras la entrega de premios, el público asistió a la proyección de Tal vez, la ópera prima de la cineasta canaria Arima León, rodada íntegramente en Gran Canaria. Ambientada en 1968 e inspirada en la trapecista Pinito del Oro y la poeta grancanaria Natalia Sosa, es una historia de amor, memoria y libertad. La proyección contó con la presencia de su directora y de la actriz coprotagonista, Tania Santana, que mantuvieron una charla con el director.