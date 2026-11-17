El director editorial de Filmin, Jaume Ripoll, y el cineasta catalán José Luis Guerín cierran este miércoles las VI Jornadas de Cine Fuera de Campo en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Pero antes, la parte formativa corre este martes a cargo de la guionista Valentina Viso, con la clase magistral Dar vida a los personajes desde el guion. Tras su intervención se proyecta la película Viva (2026), de Aina Clotet, de la que Viso es coguionista, El coloquio estará moderado por la periodista Verónica Galán.
Mañana Jaume Ripoll impartirá la clase magistral ¿Cómo ampliar nuestro público? Aciertos, errores y clichés de la distribución en España. Guerín participará en la presentación de su película Historias del buen valle (2025) y en el coloquio moderado por Jesús García Hermosa, de la Asociación de Cine Vértigo.
Las jornadas son gratuitas; para asistir a las clases es preciso inscribirse en el enlace web https://jornadas.programadecine.com/inscripcion—2026/; las entradas para las proyecciones, abiertas al público general, se pueden retirar en la web de TEA. Las clases son de 16.00 a 18.00 horas y las proyecciones comienzan a las 19.00.