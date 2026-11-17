La directora de arte María Pulido y la diseñadora de poducción y decoradora Pilar Revuelta protagonizarán este martes 17 de noviembre una jornada de charlas y mesa redonda en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en Santa Cruz de Tenerife, en el marco de CADEC 2026, el Congreso Audiovisual y Digital de Canarias. La actividad, que se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas, propone un acercamiento al trabajo creativo y técnico que se esconde detrás de las producciones cinematográficas, a través de las vivencias de dos profesionales con destacadas trayectorias en la industria.
El encuentro tendrá un carácter experiencial y permitirá conocer, desde una perspectiva cercana y personal, algunas de las anécdotas, dificultades y aprendizajes que han marcado sus carreras. Ambas compartirán sus experiencias en los rodajes y explicarán cómo han construido su recorrido profesional, poniendo el foco en la importancia de la dirección de arte y el diseño de los espacios visuales en el lenguaje cinematográfico.
Las dos invitadas abordarán este ámbito desde perspectivas complementarias. María Pulido centrará su intervención en el arte digital aplicado al cine, mientras que Pilar Revuelta ofrecerá su visión sobre el diseño y la construcción de decorados físicos. Dos formas de entender y desarrollar la creación de universos visuales que permitirán al público descubrir los procesos que intervienen en la materialización de las ideas de una película.
María Pulido es directora de arte, animadora e ilustradora. Entre sus trabajos más destacados figura la dirección artística de ‘Mariposas negras’, película ganadora del Goya a Mejor Película de Animación en 2025. También ha participado en la conocida saga cinematográfica ‘Tadeo Jones’, consolidando una trayectoria vinculada a la creación visual y artística en el ámbito de la animación.
Por su parte, Pilar Revuelta es diseñadora de producción y decoradora, con una extensa experiencia en producciones cinematográficas nacionales e internacionales. Su trayectoria incluye títulos como ‘El laberinto del fauno’, ‘La mala educación’ y ‘Un monstruo viene a verme’. Su trabajo en ‘El laberinto del fauno’ le valió importantes reconocimientos internacionales, entre ellos un Óscar, un premio Ariel y un Gold Derby Film Award.
La jornada de CADEC 2026 ofrecerá así una oportunidad para conocer de primera mano dos especialidades fundamentales en la construcción de la identidad visual de una película, al tiempo que reivindicará el valor de los profesionales que trabajan detrás de las cámaras y cuya labor resulta esencial para dar forma a las historias que llegan a la pantalla.
CADEC cuenta el apoyo de la concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna y la concejalía de Políticas Sociales, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; y la colaboración de Espacio Tea, Espacio Price, Juventud del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna.