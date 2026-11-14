cultura

Ritmos Handmade 2026 recibe hoy a Marc Miralta y Juan Antonio Miñana

La tercera jornada del Festival Internacional de Percusión de Puerto de la Cruz contempla este sábado en el Lago Martiánez la celebración de dos clases magistrales y un concierto
Marc Miralta. / DA
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El jazz, la improvisación y la exploración de nuevos lenguajes musicales marcan este sábado la tercera jornada del Festival Internacional de Percusión Ritmos Handmade, que reúne en el Lago Martiánez de Puerto de la Cruz a dos intérpretes con trayectorias vinculadas a diferentes ámbitos de la creación musical: el batería, vibrafonista y compositor Marc Miralta, una de las figuras destacadas del jazz español, y el percusionista canario Juan Antonio Miñana.

La agenda se abre a las 11.30 horas con una conferencia práctica de música experimental, en la Sala de la Isla del Lago Martiánez, a cargo de Juan Antonio Miñana, percusionista de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

La participación de Marc Miralta comienza a las 16.30 horas en la Sala de la Isla del Lago Martiánez, donde impartirá una clase magistral. A las 20.30 horas, la Sala Andrómeda acogerá su concierto, en el que actuará acompañado por los músicos canarios Diego Jiménez, al saxofón; Samuel Labrador, al piano; Agustín Buenafuente, al contrabajo y bajo eléctrico, y Sergio Díaz, a la batería.

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