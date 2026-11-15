Un firmamento lleno de estrellas ilumina el Festival Isla Calavera en La Laguna

El Teatro Leal se llenó de estrellas en la noche de ese sábado con la gala de clausura del X Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna, en la que se entregaron galardones honoríficos a Christopher Lambert (Premio Isla Calavera de Honor), Sean Young (Isla Calavera de Honor), Lloyd Kaufman (Premio Leyenda del Fantástico), Lone Fleming (Leyenda del Fantástico), Alejandro Amenábar (Isla Calavera de Honor) y Carlos Areces (Isla Calavera de Honor).
EL PALMARÉS
De igual manera, durante la velada se otorgaron los premios de las secciones oficiales a competición de largometrajes y cortometrajes, anunciados por la mañana en Multicines Tenerife, sede oficial de las proyecciones del festival. Sicko se alzó con el premio al mejor largometraje, el mejor vestuario y el Jack Taylor al mejor actor, para Ayan Utepbergenov; mientras que 5 minutos más ganó el galardón al mejor guion, para Berto Romero.
Rebeca Hall obtuvo el de mejor actriz, mientras que el de mejor dirección fue para el indonesio Joko Anwar por Ghost in the Shell, que también ganó el de mejores efectos especiales. Además, hubo una mención especial para la película River.
El Premio del Jurado al mejor cortometraje fue para Plankgas, de Ignjat Miletic, y el Méliès de Plata al mejor corto de género fantástico, para Influenzer, de Jandro. El Jurado Joven eligió Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma como mejor largometraje, con una mención especial a Salitre, de Norma Vila. En cortometrajes, el reconocimiento en este apartado fue para Versipellis. El público eligió 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera, como mejor largometraje. En la categoría de cortometraje, su premio fue para Amor de Padre, de Caye Casas.
EL CIERRE
Tras la gala de anoche, para la jornada de cierre de este domingo se ha programado la proyección del documental Clint Spain Connection, del director Víctor Matellano, quien presenta también el libro Jack Taylor: 100 años de cine. Asimismo, se proyecta el documental Woman in Fan, de Mònica Garcia i Massagué, y tiene lugar la mesa redonda Influencers de cine, que reúne a Javi Godoy, Serchu y Bárbara Valverde.
MIRTHA IBARRA
La programación dominical incluye el corto Ruleta (1999), de Roberto Santiago, con la presencia de la actriz cubana Mirtha Ibarra. El festival celebra el Día de las Familias con la proyección de Matilda, que cumple 30 años, en la que tendrá lugar la entrega del Premio Isla Calavera Fantástico Social a la asociación Activoz, entidad que utiliza el cine como herramienta de inclusión social y ocio para personas con discapacidad.
El último día de esta décima edición incluye, de igual manera, la proyección del anime El castillo ambulante (2004), de Hayao Miyazaki, en una cita con animación para los más pequeños. La jornada de clausura se completa con un programa doble dedicado al leitmotiv de esta edición, La mosca: con la proyección en pantalla grande de la película de 1958, dirigida por Kurt Neumann, y de la versión de 1986, firmada por David Cronenberg.