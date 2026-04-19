Adiós a la calima en Canarias: la AEMET anuncia un frente de lluvias y bajada de temperaturas esta semana

El tiempo en Canarias está a punto de dar un giro. Tras varios días de intenso episodio de calima que ha dejado temperaturas de hasta 30 grados en varias zonas del archipiélago, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que el polvo sahariano empieza a remitir y que a partir del martes llegarán intervalos nubosos, lluvias débiles en algunas islas y un descenso de las temperaturas que se mantendrá durante toda la semana.

El cambio será progresivo. El lunes la calima seguirá afectando a Lanzarote y Fuerteventura, pero ya en retroceso. A partir del martes, la entrada de un flujo del noroeste traerá nubes y las primeras precipitaciones a las islas montañosas, mientras las temperaturas máximas iniciarán una caída que en algunas zonas de Canarias podría ser notable.

Lunes: la calima se despide pero el viento se mantiene fuerte

La AEMET en Canarias destaca como fenómenos significativos para el lunes que la calima seguirá presente en Lanzarote y Fuerteventura, aunque ya en fase de remisión. En el resto de las islas, el polvo sahariano se retirará de las capas bajas y quedará relegado a las zonas más altas.

En las islas orientales predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos de madrugada y por la noche. En las islas occidentales, los cielos estarán nubosos en zonas bajas pero abrirán amplios claros durante las horas centrales del día, con cielos poco nubosos en zonas altas.

Las temperaturas iniciarán su descenso con una bajada ligera a moderada generalizada que podría ser localmente notable en las máximas de zonas bajas. El viento soplará del oeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas. La AEMET avisa de probables rachas muy fuertes en Las Cañadas del Teide de madrugada.

Temperaturas en Canarias previstas en las capitales: en Las Palmas de Gran Canaria, mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. En Santa Cruz de Tenerife, mínima de 17 °C y máxima de 23 °C.

Martes: llegan las primeras lluvias a Canarias

El martes marca el verdadero punto de inflexión de la semana. La AEMET prevé intervalos nubosos generalizados en todo el archipiélago, con cielos predominantemente nubosos en el interior y este de las islas montañosas durante la tarde. Se esperan lluvias débiles ocasionales, más probables a últimas horas del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, aunque la caída será especialmente acusada en las máximas de las islas orientales y Tenerife, donde el contraste con los 30 grados de los días de calima será más evidente. El viento girará al noroeste, soplando flojo a moderado y cambiando a norte por la tarde.

Temperaturas previstas: en Las Palmas de Gran Canaria, entre 18 y 22 °C. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 23 °C.

La AEMET prevé lluvias débiles ocasionales a partir del martes en Canarias, más probables a últimas horas, con intervalos nubosos generalizados y un descenso de temperaturas especialmente acusado en las islas orientales y Tenerife.

Miércoles: lluvias en el norte y posibles chubascos en el sur

El miércoles la inestabilidad gana terreno. La AEMET prevé cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con lluvias débiles ocasionales y poco nuboso en el resto del archipiélago durante la primera mitad del día. Por la tarde, la nubosidad aumentará en Lanzarote y Fuerteventura con intervalos nubosos, y los cielos se pondrán nubosos también en el sur de las islas montañosas, donde no se descarta algún chubasco aislado.

Las temperaturas continuarán sin cambios o en ligero descenso, consolidando la caída iniciada a principios de semana. El viento será flojo del norte, girando a suroeste en medianías y zonas altas.

Temperaturas previstas: en Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 21 °C. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 21 °C. Es la primera jornada en la que ambas capitales comparten las mismas temperaturas máximas.

Jueves: lluvias débiles incluso en las islas orientales

El jueves se repite un patrón similar al miércoles, con una novedad: la AEMET contempla la posibilidad de lluvias débiles incluso en Lanzarote y Fuerteventura, las islas que menos precipitaciones reciben del archipiélago. En las islas montañosas, los cielos estarán nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales y poco nubosos en el resto, tendiendo a nuboso en el sur por la tarde con posibilidad de algún chubasco aislado.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas, manteniéndose en valores claramente inferiores a los registrados durante el episodio de calima. El viento continuará flojo del norte con giro a suroeste en medianías y zonas altas.

Temperaturas previstas: en Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 20 °C. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 21 °C. La máxima de 20 °C en Las Palmas será 10 grados menos que los valores alcanzados en algunos puntos de Gran Canaria durante el pico de calima del sábado.

La evolución del tiempo en Canarias esta semana ofrece un contraste difícil de ver en otras épocas del año. En apenas cuatro días, el archipiélago pasará de un episodio de calima con temperaturas de hasta 34 °C en el interior de algunas islas y prealerta del Gobierno de Canarias a una semana de cielos nubosos, lluvias dispersas y máximas que no superarán los 21-23 °C en las capitales.

La calima en Canarias, que obligó a activar la prealerta del Gobierno de Canarias el pasado jueves y que se intensificó durante el fin de semana con ascensos térmicos calificados por la propia AEMET como «extraordinarios», se retira definitivamente de las islas occidentales y permanecerá de forma residual en Lanzarote y Fuerteventura solo durante la jornada del lunes.

La llegada a Canarias de un flujo del noroeste y norte a partir del martes refrescará el ambiente, traerá humedad a las vertientes norte de las islas montañosas y restablecerá las condiciones habituales de esta época del año en el archipiélago. Para las personas con problemas respiratorios que han sufrido especialmente durante el episodio de calima, la retirada del polvo sahariano supondrá un alivio inmediato.