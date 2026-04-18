Canarias se prepara para un sábado extremo: la AEMET no descarta 34 °C, calima intensa y tormentas

El tiempo en Canarias este sábado dará un giro drástico. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un ascenso térmico que en algunos puntos del archipiélago será extraordinario, con temperaturas que podrían alcanzar los 34 °C en el interior de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. El episodio de calima que comenzó el jueves se intensificará de forma notable durante la segunda mitad de la jornada, afectando principalmente a medianías y cumbres de todas las islas de Canarias.

La jornada no solo traerá calor. La AEMET también contempla la posibilidad de tormentas dispersas con precipitación ocasional tipo goterón en el interior de Gran Canaria y Tenerife durante la tarde, un fenómeno asociado a la inestabilidad que genera la combinación de calima, altas temperaturas y nubes de evolución. El viento será de componente este a sur, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres y zonas altas de varias islas de Canarias.

La AEMET en Canarias no descarta que las temperaturas alcancen los 34 °C en el interior oeste de Fuerteventura, Lanzarote y en medianías del oeste de Gran Canaria y Tenerife durante la jornada de este sábado, con ascensos que podrían ser localmente extraordinarios.

La palabra que utiliza la propia AEMET para describir el ascenso de las temperaturas máximas en algunas zonas del archipiélago este sábado es «extraordinario», un término que la agencia reserva para situaciones excepcionales. Se espera que los 30 °C se superen en amplias zonas de Lanzarote, Fuerteventura, medianías de Gran Canaria y Tenerife, e incluso en costas del suroeste de Gran Canaria y zonas bajas de la vertiente norte de Tenerife.

En las capitales de provincia, la AEMET en Canarias prevé máximas de 29 °C en Santa Cruz de Tenerife (mínima de 18 °C) y de 27 °C en Las Palmas de Gran Canaria (mínima de 19 °C). Pero los valores más extremos se registrarán en el interior y las vertientes oeste, donde la combinación de calima, viento de componente este y el efecto Föhn (el aire seco y cálido que desciende por las laderas de sotavento) podría disparar el termómetro hasta valores cercanos a los 34 °C.

Calima intensa con posibilidad de tormentas: una combinación poco habitual en Canarias

La calima en Canarias será el otro gran protagonista de la jornada. El polvo sahariano, que desde el jueves ha ido ganando terreno en el archipiélago, se hará más significativo durante la segunda mitad del día en medianías y cumbres de todas las islas. Las vertientes con orientación sur, las más expuestas al flujo de aire procedente del continente africano, serán las más afectadas.

En Gran Canaria y Tenerife, la AEMET en Canarias añade un ingrediente que hace la jornada aún más inestable: la posibilidad de que se formen nubes de evolución en el interior durante la tarde. Estas nubes, generadas por el calentamiento extremo de la superficie terrestre, podrían producir precipitaciones ocasionales tipo goterón acompañadas de alguna tormenta dispersa. Es un fenómeno que, aunque tiene baja probabilidad, resulta significativo porque se produce en un contexto de calima y altas temperaturas que reduce la visibilidad y multiplica la sensación de bochorno en Canarias.

Previsión de la AEMET isla por isla para este sábado

Lanzarote

Intervalos de nubosidad media y alta. Calima más significativa en zonas altas y durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ascenso, notable en la vertiente oeste y posiblemente extraordinario en el interior oeste. Se espera que se superen los 30 °C en amplias zonas, sin descartar que se alcancen los 34 °C en el interior oeste. Viento de componente este flojo a moderado con intervalos de fuerte en el oeste durante la primera mitad del día. En Arrecife, entre 18 y 29 °C.

Fuerteventura

Intervalos de nubosidad media y alta. Calima significativa en zonas altas. Ascenso de temperaturas notable en la vertiente oeste e interior, posiblemente extraordinario en el oeste. Se esperan más de 30 °C en amplias zonas, sin descartar los 34 °C en el interior y oeste. Viento de componente este con intervalos de fuerte en el oeste, sin descartar alguna racha muy fuerte. En Puerto del Rosario, entre 18 y 26 °C.

Gran Canaria

Intervalos de nubosidad media y alta con posibles nubes de evolución en el interior por la tarde. Baja probabilidad de goterón con posible tormenta dispersa en la segunda mitad del día. Calima significativa en medianías y cumbres. Máximas en moderado o notable ascenso en zonas bajas, especialmente en norte y oeste. Se superarán los 30 °C en medianías de toda la isla y costas del suroeste, sin descartar 34 °C en medianías del oeste. Viento de componente este a sur con intervalos de fuerte en medianías a sotavento y cumbres, sin descartar rachas muy fuertes. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 19 y 27 °C.

Tenerife

Intervalos de nubosidad media y alta con posibles nubes de evolución por la tarde y baja probabilidad de goterón con tormenta dispersa. Calima significativa en medianías y cumbres del sur. Ascenso de máximas moderado o notable en zonas bajas, localmente extraordinario en la vertiente norte y suroeste. Se superarán los 30 °C en medianías y localmente en zonas bajas del norte, suroeste y sur, sin descartar 34 °C en medianías del oeste. Viento de componente este a sur con intervalos de fuerte en medianías y zonas altas del norte y cumbres centrales, sin descartar rachas muy fuertes del sur. En Santa Cruz de Tenerife, entre 18 y 29 °C.

La Gomera

Intervalos de nubosidad media y alta. Calima significativa en medianías y zonas altas del sur. Máximas en moderado o notable ascenso en zonas bajas del norte. Se podrán alcanzar los 30 °C localmente en medianías. Viento del nordeste flojo a moderado, rolando a este, con intervalos de fuerte en zonas altas y rachas muy fuertes posibles. En San Sebastián de La Gomera, entre 20 y 28 °C.

La Palma

Intervalos de nubosidad media y alta. Calima significativa en medianías y cumbres a partir de la tarde. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Viento de componente este moderado, disminuyendo a flojo de dirección variable por la tarde. En cumbres, viento moderado del sur con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes posibles. En Santa Cruz de La Palma, entre 17 y 28 °C.

El Hierro

Intervalos de nubosidad media y alta. Calima significativa en medianías y zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Viento del nordeste flojo a moderado, girando a este durante el día y disminuyendo a flojo a últimas horas. En Valverde, entre 17 y 25 °C.

El episodio de calima que se inició el jueves con la activación de la prealerta del Gobierno de Canarias sigue intensificándose. La previsión de la AEMET para este sábado confirma que la concentración de polvo sahariano será más significativa que en los días anteriores, afectando ya no solo a cumbres sino también a medianías y, en las islas orientales, a zonas bajas del interior.

Las autoridades sanitarias de Canarias mantienen las recomendaciones de reducir la actividad física al aire libre durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, mantener las ventanas cerradas en las horas de mayor concentración de polvo y extremar las precauciones en el caso de personas con enfermedades respiratorias crónicas, asma, EPOC o patologías cardiovasculares. Las personas mayores y los menores de 6 años son los grupos más vulnerables ante la combinación de calor extremo y calima.

El estado del mar en Canarias será otro factor a tener en cuenta. La AEMET en Canarias prevé vientos del noreste o este de fuerza 4 a 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, lo que desaconseja las actividades náuticas recreativas en la mayor parte del litoral canario.