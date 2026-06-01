¿MURIÓ MARILYN MONROE ASESINADA? UNA INVESTIGACIÓN FORENSE REABRE EL CASO

Durante más de seis décadas, el mundo ha aceptado una versión oficial aparentemente incontestable: Marilyn Monroe murió por una sobredosis de barbitúricos la noche del 4 al 5 de agosto de 1962. La conclusión fue rápida, contundente y terminó convirtiéndose en una verdad histórica repetida por periódicos, documentales, libros y películas. Sin embargo, una nueva investigación forense desarrollada por la perito judicial y experta en reconstrucción de escenas Miryam Moya sostiene que algunas de las preguntas más importantes del caso nunca fueron respondidas.

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de la actriz, la investigación revisa miles de páginas de documentación histórica, archivos del FBI, informes médicos, análisis toxicológicos, fotografías de la escena y documentos oficiales relacionados con una de las muertes más famosas y controvertidas del siglo XX.

La cuestión no es únicamente cómo murió Marilyn Monroe.

La cuestión es si la investigación que debía aclararlo todo llegó realmente a realizarse.

Según el análisis presentado en La Autopsia Prohibida de Marilyn Monroe, existen múltiples elementos que continúan generando interrogantes entre investigadores, periodistas y especialistas forenses. Entre ellos destacan la desaparición de muestras biológicas fundamentales, contradicciones en la cronología oficial de aquella noche, testimonios incompatibles entre sí y hallazgos toxicológicos que siguen siendo objeto de debate más de sesenta años después.

La investigación examina además el contexto político que rodeaba a la actriz en los meses previos a su muerte. Marilyn Monroe mantenía relaciones personales y contactos que la situaban peligrosamente cerca de algunas de las figuras más poderosas de Estados Unidos. Los archivos desclasificados muestran que agencias federales seguían de cerca aspectos de su vida privada y política, alimentando un misterio que nunca ha desaparecido del todo.

Pero quizá lo más inquietante no sea lo que aparece en los documentos.

Quizá lo más inquietante sea lo que no aparece.

Porque cuando una investigación forense se enfrenta a pruebas desaparecidas, muestras que nunca llegaron a analizarse, testimonios contradictorios y decisiones institucionales difíciles de explicar, el caso deja de parecer un simple fallecimiento controvertido para convertirse en la posible historia de uno de los mayores encubrimientos de la historia de Hollywood.

La nueva investigación no pretende alimentar rumores ni teorías sin fundamento. Su objetivo es mucho más incómodo: someter las pruebas a un análisis forense moderno y comprobar si la versión oficial resiste el escrutinio científico que nunca tuvo en 1962.

Lo que emerge de esa revisión es una reconstrucción inquietante. Una reconstrucción en la que las contradicciones no disminuyen, sino que aumentan. Una reconstrucción en la que las pruebas desaparecidas, los vacíos documentales, las inconsistencias toxicológicas y los testimonios cambiantes dibujan un escenario muy diferente al que durante décadas se presentó al mundo.

Durante más de sesenta años se ha repetido que el caso estaba cerrado.

Pero las evidencias cuentan otra historia.

Porque cuando una muerte clasificada como suicidio acumula tantas contradicciones forenses, la cuestión deja de ser si aún quedan dudas sobre lo ocurrido. La cuestión es si esas dudas fueron ignoradas desde el principio.

En el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, una nueva investigación vuelve a poner el foco sobre el expediente más incómodo de Hollywood.

Y quizá el verdadero escándalo no sea cómo murió Marilyn Monroe.

Quizá el verdadero escándalo sea que, más de sesenta años después, todavía haya motivos para preguntarse si el mundo aceptó una conclusión equivocada.