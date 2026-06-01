El zumo de naranja 100% exprimido aporta vitamina C, folato y potasio, entre otros nutrientes clave

El sector citrícola español ha presentado un informe que recoge la composición nutricional del zumo de naranja 100% exprimido, con datos revisados por la Universidad Complutense de Madrid.

¿Es el zumo de naranja equivalente a ingerir la fruta entera? Es una cuestión que reaparece de forma recurrente en el debate público sobre alimentación. La respuesta llega en el informe Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja, desarrollado por el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) y Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa), con la revisión científica del grupo ALIMNOVA de la Universidad Complutense de Madrid. De acuerdo con los resultados, el zumo 100% exprimido conserva la mayor parte de la composición nutricional de la fruta entera, con vitamina C, folato y potasio entre sus aportes más relevantes. La diferencia principal se encuentra en la fibra.

En un vaso de zumo de naranja 100% se encuentran vitamina C, potasio y folato o vitamina B9, junto a pequeñas cantidades de vitamina A y otras vitaminas del grupo B, como la B1 y la B6. Una ración de 250 mililitros aporta unos 120,5 miligramos de vitamina C y 375,5 miligramos de potasio, con cerca de 108 kilocalorías procedentes en su mayor parte de los azúcares naturalmente presentes en la fruta. El perfil se completa con compuestos bioactivos como los flavonoides hesperidina y narirutina, característicos de los cítricos, y con un elevado contenido en agua que refuerza el papel del zumo en la hidratación diaria.

Composición del zumo de naranja según la normativa europea

El Reglamento (CE) N.º 1924/2006, que regula las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, permite considerar al zumo de naranja 100% exprimido como fuente de potasio, vitamina C y vitamina B9 o ácido fólico. El criterio se cumple porque 100 mililitros aportan al menos el 7,5% de los Valores de Referencia de Nutrientes establecidos para los tres compuestos.

Junto a este reconocimiento, el marco europeo recoge funciones fisiológicas concretas para algunos de los nutrientes presentes. El folato está vinculado al crecimiento del tejido materno durante el embarazo, al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la reducción del cansancio y la fatiga. El potasio, por su parte, contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de una presión arterial normal.

El origen del azúcar es otro punto destacado del marco regulatorio. Todos los azúcares del zumo de naranja 100% exprimido proceden de la fruta, ya que el Real Decreto 781/2013 prohíbe su adición en los zumos comercializados como tales en España. La cantidad se sitúa cerca de los 8,8 gramos por cada 100 mililitros, con un índice glucémico bajo, igual o inferior a 55, lo que significa que la glucosa se libera de forma lenta tras su consumo.

El zumo de naranja como complemento a la fruta fresca

Más allá de la composición, el documento sitúa al zumo de naranja dentro de las recomendaciones generales de consumo de fruta y verdura. La evidencia científica asocia una ingesta diaria de unos 400 gramos de frutas y hortalizas, equivalente a cinco raciones al día, con beneficios significativos para la salud, especialmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Los informes internacionales coinciden, sin embargo, en que el consumo mundial sigue por debajo de esas cifras.

La opción preferente para alcanzar las cinco raciones diarias sigue siendo la fruta entera. Para quienes, por hábitos o preferencias, encuentran más fácil incorporar un vaso de zumo que una pieza adicional de fruta, el zumo de naranja 100% exprimido se sitúa como la alternativa más adecuada tras la fruta fresca. La diferencia se concentra en la fibra, ya que la fruta entera aporta una mayor cantidad, especialmente del tipo insoluble, mientras que el zumo contiene menos y de tipo fundamentalmente soluble. El resto del perfil nutricional, con vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, se mantiene en gran medida.

Como parte de la iniciativa Nada más que zumo. Nada menos que zumo, puesta en marcha en 2025 por el sector citrícola español, el informe busca aportar información contrastada sobre el zumo de naranja 100% exprimido y visibilizar el papel de la industria de transformación dentro de la cadena de valor citrícola. Cada campaña, alrededor de 1,2 millones de toneladas de naranjas y clementinas se destinan en España a la elaboración de zumo 100% exprimido.