EEUU descubre una cueva con seres vivos capaces de convertir el CO2 en roca a 1.700 metros de profundidad

El hallazgo de científicos de EEUU de unos microbios capaces de convertir el CO2 en roca ha abierto una nueva vía tecnológica en la lucha contra el cambio climático. Investigadores de South Dakota Mines y del Sanford Underground Research Facility han identificado microorganismos subterráneos capaces de acelerar la captura de dióxido de carbono y transformarlo en mineral sólido. La investigación, financiada inicialmente por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos (NSF), promete reducir las emisiones industriales con una eficacia que multiplica por mucho los métodos actuales.

El descubrimiento delos científicos de EEUU se ha producido en las profundidades de un antiguo yacimiento de oro reconvertido en laboratorio científico en la localidad de Lead, en Dakota del Sur. En un entorno extremo de agua caliente, oscuridad total y ausencia casi completa de nutrientes, el equipo dirigido por la doctora Tanvi Govil ha aislado cuatro tipos de microorganismos con una capacidad poco común: aprovechar el dióxido de carbono y favorecer su conversión en carbonato cálcico, una piedra estable que puede permanecer fuera de la atmósfera durante miles de años según los científicos de EEUU.

De años a semanas: el salto que cambia la captura de carbono

El proceso natural por el que el CO2 inyectado bajo tierra se mineraliza en carbonato (lo que la geología llama «mineralización in situ») existe desde siempre. El problema es que tarda entre 7 y 10 años en completarse de manera segura, según los datos del propio equipo. Y mientras tanto, hasta que la mineralización se consolida, el gas almacenado puede escapar si se produce una falla geológica o cambios de presión en el subsuelo.

Los microbios localizados en el laboratorio SURF de EEUU, a unos 1.250 metros bajo tierra, aceleran ese proceso de manera extraordinaria. Las reacciones bioquímicas que catalizan podrían reducir la captura de carbono de la escala de años hasta apenas unas semanas, un salto que explica el interés científico e industrial desatado por el hallazgo.

«Los microbios que encontramos ayudan a demostrar que estas reacciones bioquímicas pueden eliminar carbono de las emisiones de las centrales eléctricas», explica Karen M. Swindler, de South Dakota Mines.

Vida en condiciones imposibles

Los protagonistas del descubrimiento de científicos de EEUU son los llamados extremófilos, organismos adaptados a condiciones que resultarían letales para casi cualquier otra forma de vida. Crecen en fracturas rocosas llenas de agua a miles de metros de profundidad, sin luz solar, con apenas alimento disponible y sometidos a presiones y temperaturas elevadas.

«El descubrimiento de vida en las profundidades de SURF fue emocionante. Somos afortunados de que este lugar albergue microbios extraordinarios capaces de sobrevivir en este entorno extremo del subsuelo», ha explicado Tanvi Govil, profesora del Departamento Karen M. Swindler de Ingeniería Química y Biológica de la South Dakota School of Mines and Technology. Su origen es clave para la aplicación industrial: precisamente porque están adaptados a condiciones hostiles, podrían soportar el calor, la presión y la acidez de los gases emitidos por fábricas y centrales eléctricas.

Cómo funcionará el sistema en una central eléctrica

La idea que el equipo está desarrollando es relativamente sencilla. Las emisiones industriales pasarían a través de una solución enzimática alojada en un gran depósito, donde el CO2 reaccionaría con las enzimas derivadas de los microbios y se transformaría en carbonato cálcico, un subproducto mineral con valor añadido. El carbonato resultante podría venderse, entre otros usos, como aditivo para hormigón, lo que permitiría no solo reducir emisiones, sino convertirlas en un recurso económico aprovechable.

Las pruebas de laboratorio se han realizado ya con muestras reales de emisiones aportadas por industrias locales, incluidos gases de combustión y cenizas de carbón. Govil ha señalado que los ensayos validan que la tecnología puede funcionar a escala industrial real, no solo en condiciones de laboratorio.

Carb EnZero, la empresa de EEUU que llevará la tecnología al mercado

Para acercar el descubrimiento de EEUU al mundo industrial, el equipo ha creado una biblioteca de microbios procedentes de distintas regiones del planeta. El objetivo es combinar las mejores propiedades de cada uno y diseñar enzimas lo bastante robustas como para operar con emisiones reales en condiciones de producción.

La siguiente fase pasa por un sistema móvil de captura de carbono capaz de procesar cerca de una tonelada de CO2 al día. La empresa Carb EnZero de EEUU, fundada por Govil junto a Merle Symes, busca validar el concepto con socios industriales y avanzar hacia la producción comercial de enzimas a partir de 2027. La tecnología, con patente pendiente, podría revolucionar también la construcción: el carbonato cálcico añadido al hormigón puede aumentar su resistencia entre un 30 y un 70 por ciento, según los datos del propio equipo.

Un mercado de 20.000 millones de dólares en marcha

El contexto económico acompaña al descubrimiento en EEUU. El mercado global de captura y almacenamiento de carbono podría crecer de los 4.510 millones de dólares de 2025 hasta los 19.980 millones en 2034, según las previsiones de Fortune Business Insights. La biotecnología subterránea desarrollada en Dakota del Sur tiene, por tanto, un ecosistema económico maduro esperándola. Si los ensayos a escala industrial confirman los resultados de laboratorio, una de las herramientas más prometedoras contra el cambio climático puede no estar en los grandes laboratorios de superficie, sino en el silencio profundo de las rocas que la humanidad lleva ignorando millones de años.