Los muebles que han vuelto a ponerse de moda en los hogares españoles

Las tendencias cambian y las modas se repiten. O eso dicen. Lo cierto es que basta mirar cómo se decoran hoy muchas viviendas para comprobar que piezas que parecían desterradas hace una década han vuelto a aparecer en catálogos, reformas y cuentas de interiorismo.

No están regresando exactamente igual. En la mayoría de casos lo hacen con líneas más limpias, materiales más ligeros y una función distinta a la que tenían originalmente. El motivo tampoco es solo estético: las casas se usan de otra manera y eso está empujando el regreso de ciertos muebles “olvidados”.

El regreso del diván: lectura, siesta y espacio flexible

Durante años, el diván quedó asociado a salones tradicionales o a ambientes muy recargados. Ahora está reapareciendo en pisos urbanos, dormitorios amplios e incluso zonas de lectura.

La razón es bastante práctica. Mucha gente busca un asiento donde poder tumbarse un rato sin ocupar el espacio que requiere un sofá completo o una cama auxiliar. En espacios más reducidos, hace las veces de butaca, chaise longue y rincón de descanso.

También influye el cambio de hábitos: más tiempo en casa, más lectura, más consumo de contenidos desde el móvil o la tablet y una búsqueda creciente de pequeños espacios personales dentro de la vivienda.

El tocador vuelve, pero con otra función

Algo parecido sucede con el tocador. Hace años desapareció de muchos dormitorios porque se consideraba prescindible. Hoy vuelve a aparecer, aunque no solo como mueble de maquillaje.

Los fabricantes han adaptado el formato: menos volumen, más cajones funcionales, espejos integrados y diseños compatibles con interiores nórdicos, contemporáneos o minimalistas. El resultado es un mueble que aporta orden sin ocupar demasiado espacio.

En viviendas compactas se está usando incluso como alternativa a la típica mesa auxiliar de dormitorio, aprovechando que ofrece almacenaje cerrado y una superficie útil para objetos.

Qué tienen en común estas piezas

El factor nostalgia explica buena parte de su vuelta, pero no lo hace por sí solo. Por un lado, resuelven necesidades de descanso, almacenaje o uso personal. Al contar con estancias más compactas, el mismo espacio sirve para descansar, trabajar, leer o recibir visitas. A fin de cuentas, no todo el mundo dispone de una habitación extra.

Por otro lado, los nuevos modelos han eliminado buena parte del aspecto pesado o anticuado que hizo perder popularidad a estos muebles en el pasado. De hecho, los diseños actuales funcionan tanto en ambientes minimalistas como en interiores más cálidos o vintage. También permiten zonificar una estancia sin reformar la habitación.

Por ejemplo, un diván puede separar visualmente un rincón de descanso, mientras que un tocador puede convertir una esquina del dormitorio en un área destinada a un uso concreto.

El contexto importa: viviendas más pequeñas y más tiempo en casa

El regreso de estos muebles coincide con dos cambios bastante evidentes en España: viviendas cada vez más ajustadas en metros y una mayor permanencia en casa por teletrabajo, ocio digital o por hábitos de consumo distintos a los de hace veinte años.

Cuando la casa debe servir para descansar, trabajar, leer y desconectar, los muebles demasiado especializados pierden terreno frente a piezas capaces de cumplir varias funciones. Por eso hablar de “vuelta” puede resultar engañoso. El diván y el tocador no están regresando como reliquias decorativas, más bien reinterpretados para un uso mucho más flexible.