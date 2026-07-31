La AEMET amplía los avisos en Canarias con máximas de 39 grados en estas zonas

La AEMET ha escalado los avisos por la ola de calor en Canarias, con temperaturas que alcanzarán los 39 grados en Gran Canaria y noches que superarán los 26 grados, dificultando el descanso hasta el domingo.

Termómetro en Gran Canaria durante la ola de calor de finales de julio, registrando temperaturas extremas.

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LO ESENCIAL La AEMET mantiene aviso naranja en Gran Canaria por temperaturas que pueden alcanzar 39 grados. Las temperaturas nocturnas superarán los 26 grados en zonas afectadas, impidiendo el refrescamiento. El episodio de calor se prolongará hasta el domingo 2 de agosto como mínimo. Tenerife, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro tienen avisos amarillos activados.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos por altas temperaturas en Canarias ante la intensificación de la ola de calor que afecta al archipiélago desde el 29 de julio. Gran Canaria permanece en aviso naranja, mientras que Tenerife, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro tienen avisos amarillos activados para el viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto.

Las temperaturas más elevadas se concentran en zonas específicas de Gran Canaria. La cuenca de Tejeda y las medianías del sureste y oeste son los puntos donde los termómetros podrían alcanzar localmente los 39 grados, marcando el pico más alto del episodio térmico. El aviso naranja, que implica un nivel de peligro importante, estará vigente entre las 11:00 y las 19:59 horas tanto el viernes como el sábado. En estas mismas áreas, el umbral de activación se sitúa en 37 grados, aunque la AEMET no descarta que se supere en puntos concretos.

Previsiones de AEMET sobre la distribución del calor en Canarias

La particularidad de este episodio reside en que no se limita al calor diurno. La AEMET advierte de temperaturas nocturnas «significativamente altas» en las zonas afectadas de Gran Canaria, con valores que superarán los 26 grados durante las madrugadas. Este fenómeno, conocido como noches tropicales, dificulta considerablemente el descanso y la recuperación térmica del cuerpo humano, prolongando el estrés por calor a lo largo de las 24 horas.

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Aunque Gran Canaria acumula el impacto más severo, la ola de calor afecta a múltiples islas del archipiélago con intensidad variable. En Tenerife se esperan máximas entre 34 y 35 grados en medianías del oeste, sur y este, mientras que en La Palma y La Gomera el calor se concentra en cumbres y vertientes sur. Fuerteventura registrará temperaturas similares en zonas de interior y sureste, y El Hierro alcanzará máximas de 34 grados en cumbres y vertiente sur.

Desde la perspectiva de la AEMET, el episodio comenzó formalmente el miércoles 29 de julio y, según el último aviso especial emitido por la Agencia, se prolongará al menos hasta el domingo 2 de agosto, con una probabilidad alta de extensión durante la siguiente semana. El organismo meteorológico actualiza estos avisos con solo 48 horas de antelación, por lo que no se descarta que puedan ampliarse si las condiciones atmosféricas lo requieren. La masa de aire cálido y seco que alimenta este episodio procede del continente africano, trayendo consigo una acumulación de calima en cotas altas que reduce la calidad del aire en zonas medias y de montaña.

La AEMET mantiene actualizadas sus predicciones meteorológicas en su web oficial, donde es posible consultar avisos específicos por municipio e isla. La población puede seguir en tiempo real la evolución de las temperaturas y los cambios en los niveles de alerta a través del portal aemet.es, donde la Agencia actualiza sus previsiones varias veces al día.