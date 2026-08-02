Aviso rojo este lunes en esta zona de Canarias: la AEMET activa la máxima alerta por calor extremo

La AEMET eleva a rojo el nivel de aviso en Gran Canaria por temperaturas máximas entre las 11 y las 20 horas. El aviso afectará a cumbres, este, sur y oeste, mientras la vertiente norte permanecerá en alerta naranja.

Termómetro que marca valores extremos durante la ola de calor que azota Canarias con temperaturas superiores a 40 grados.

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LO ESENCIAL Aviso rojo activo este lunes 3 de agosto en Gran Canaria, excepto la vertiente norte. Temperaturas de 40 grados en zonas de medianías del sur y oeste, especialmente en la cuenca de Tejeda. El aviso estará vigente entre las 11 y las 20 horas del lunes 3 de agosto. La vertiente norte de Gran Canaria permanecerá en aviso naranja por temperaturas de 34 grados.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este lunes un aviso rojo en Gran Canaria, el nivel máximo de alerta meteorológica, debido a temperaturas extremas que alcanzarán valores de peligro extraordinario. La alerta afecta a las cumbres y a las vertientes este, sur y oeste de la isla, mientras que la zona norte permanece bajo aviso naranja. El código rojo estará vigente entre las 11 y las 20 horas.

Las temperaturas máximas previstas rondarán los 40 grados en Canarias, lo que representa un riesgo significativo para la salud de la población, especialmente para grupos vulnerables como menores y personas mayores, así como para quienes realicen actividades al aire libre durante estas horas críticas.

Zonas afectadas según AEMET y horario de máxima intensidad

Hasta 40 °C en Gran Canaria y mínimas de 28 °C

El pronóstico meteorológico detalla que en cumbres y medianías del sur y oeste de Gran Canaria los valores máximos rebasarán con facilidad los 39 °C, sin descartar registros por encima de los 40 °C de forma puntual. En estas áreas, las temperaturas mínimas serán inusualmente altas y no bajarán de los 28 °C. Por su parte, en el valle de Agaete y medianías del norte se llegará a los 34 °C, pudiendo alcanzar localmente los 37 °C.

Calor sofocante en Tenerife y las islas occidentales

En la Isla de Tenerife, las medianías orientadas al sur y oeste, así como las zonas de cumbre y la dorsal sur, registrarán máximas por encima de los 35 °C, con picos que podrían rozar los 37 °C. Las mínimas tampoco darán tregua y no descenderán de los 26 °C en dichas cotas.

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El aviso rojo se concentra en las cumbres de Gran Canaria y sus vertientes este, sur y oeste, zonas donde los patrones atmosféricos concentran el aire cálido procedente del continente africano, según datos de la AEMET. La cuenca de Tejeda, ubicada en las medianías interiores, será especialmente afectada por estas temperaturas extremas.

La vertiente norte de la isla, por el contrario, registrará máximas que no superarán los 34 grados, lo que justifica el mantenimiento del aviso naranja en esa zona según la AEMET. El intervalo horario entre las 11 y las 20 horas concentra la probabilidad de las temperaturas más severas, aunque el calor persistirá fuera de este período sin alcanzar los umbrales del aviso rojo.

Protección ante el calor: recomendaciones de AEMET y síntomas de alerta

Durante las horas de máxima intensidad, la AEMET recomienda evitar la exposición directa al sol, mantener una hidratación constante, utilizar ropa ligera y proteger la cabeza. Es aconsejable permanecer en espacios frescos entre las 12 y las 17 horas, limitar la actividad física al aire libre y mantener las persianas bajadas durante el día.

Requieren llamada inmediata al 112 síntomas como piel caliente y enrojecida, respiración y pulso acelerados, fiebre superior a 40 grados, convulsiones, alucinaciones, cambios de comportamiento o alteración del nivel de conciencia. Según la AEMET, ante estos signos es fundamental buscar un lugar fresco y ayudar a bajar la temperatura corporal con paños fríos o un baño de agua fría.

La ola de calor, que comenzó el 29 de julio, se prolongará al menos hasta el domingo 2 de agosto, con probabilidad alta de extensión durante la siguiente semana según los últimos avisos de la AEMET y recomendaciones del Gobierno de Canarias.