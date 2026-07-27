La AEMET avisa de que una cuarta ola de calor está llegando a Canarias con temperaturas extremas

La AEMET alerta de un episodio de temperaturas extremas que afectará especialmente a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote desde el miércoles. Las máximas se situarán entre los 37 y 38 grados en zonas interiores.

Un termómetro marca valores extremos durante una ola de calor en Canarias, con temperaturas que superarán los 37 grados en zonas interiores.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Cuarta ola de calor del verano que se extenderá desde el miércoles 29 de julio hasta al menos el domingo 2 de agosto. Temperaturas máximas de 37-38 grados en Gran Canaria, especialmente en zonas interiores y medianías. Aviso amarillo activado en Gran Canaria desde las 11:00 horas del miércoles, sin descartar su extensión a otras islas. La AEMET recomienda seguir de cerca los avisos diarios y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha reactivado los avisos amarillos en Canarias este lunes por la llegada de la cuarta ola de calor del verano. Gran Canaria será la más afectada, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados en zonas de interior, mientras que el aviso entrará en vigor el miércoles a las 11.00 horas y se mantendrá hasta las 20.00 horas, aunque sin descartar que sea ampliado y extendido a otras islas.

La brevedad de la tregua ha sido notable. Apenas unas horas sin avisos amarillos en el horizonte han bastado para que la AEMET reactive los protocolos de alerta por altas temperaturas. Este episodio de calor, que afectará especialmente a la Península Ibérica, también dejará su marca en el archipiélago canario, aunque de forma más moderada que en otras regiones españolas.

Según las previsiones meteorológicas, el aviso por altas temperaturas afecta principalmente a las cumbres y las vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria.

Temperaturas esperadas en cada isla según la AEMET

En Tenerife, los termómetros alcanzarán los 30 grados de máxima, una cifra que, aunque notable, resulta más contenida que en Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, se esperan temperaturas más suaves, con valores de entre 23 grados de mínima y 26 grados de máxima. Según la AEMET, la diferencia de apenas once grados entre las zonas de interior de Gran Canaria y la capital insular refleja cómo el relieve canaliza el calor hacia las medianías y cumbres.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Sin embargo, no hay que esperar hasta el miércoles para notar el aumento de las temperaturas. Los cielos nubosos, las lloviznas y el alisio irán desapareciendo de forma progresiva para dar paso a un episodio cálido que comenzará a consolidarse ya desde este lunes 27 de julio. De cara al martes 28 de julio, la AEMET prevé un nuevo ascenso de las temperaturas en las zonas de interior orientadas al sur de las islas de mayor relieve, mientras que en la costa apenas habrá cambios. Santa Cruz de Tenerife volverá a registrar máximas de 30 grados y Las Palmas de Gran Canaria se mantendrá en torno a los 26 grados.

Duración del episodio y riesgos asociados según AEMET

Según las previsiones, este episodio de calor se prolongará hasta el domingo 2 de agosto. La AEMET ha emitido un aviso especial que advierte de temperaturas extremas al menos hasta esa fecha, con un margen de incertidumbre sobre si el descenso será gradual o si se mantendrá la intensidad hasta los últimos momentos del episodio.

Por ello, las autoridades insisten en extremar las precauciones durante este episodio de calor, tanto por el impacto que puede tener en la salud de los colectivos más vulnerables (personas mayores, con enfermedades crónicas o en situación de soledad) como por el elevado riesgo de que se produzcan nuevos incendios forestales en zonas de medianías.

La AEMET hace un llamamiento a la población para seguir de cerca las actualizaciones diarias de sus avisos, así como las recomendaciones preventivas del Ministerio de Sanidad. Entre las medidas recomendadas figuran mantenerse en lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible, especialmente durante las horas centrales del día, y recurrir a climatización para refrescar el ambiente en el hogar.

Este cuarto episodio de calor del verano 2026 llega en un contexto de récord térmico nacional. Para los canarios, aunque el impacto sea menor que en otras regiones de España, la necesidad de vigilancia y prevención sigue siendo máxima, se espera que las temperaturas sigan en aumento en las primeras semanas de agosto en todas las islas de Canarias.