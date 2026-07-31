Alerta roja en Canarias: Sanidad activa el máximo nivel de riesgo por calor extremo

La Dirección General de Salud Pública ha activado en Canarias el nivel 3 (rojo) en Telde y las Cumbres de Gran Canaria por temperaturas extremas. El aviso podría extenderse durante el fin de semana a otras zonas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Un termómetro marca temperaturas extremas durante la ola de calor que afecta a Canarias desde el 29 de julio.

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LO ESENCIAL Sanidad activa en Canarias el nivel rojo (nivel 3) en Telde y las Cumbres de Gran Canaria. El nivel rojo representa riesgo moderado para la población general y elevado para personas vulnerables o con exposición prolongada al sol. Temperaturas en Gran Canaria podrían alcanzar entre 37 y 38 grados en zonas interiores, con riesgo de superar los 40 grados en vertientes sur. El aviso rojo podría extenderse durante el fin de semana a las zonas este, sur y oeste de Gran Canaria, norte de Tenerife y La Palma.

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En Canarias, la Consejería de Sanidad ha elevado a este máximo nivel de alerta las áreas de Telde y las Cumbres de Gran Canaria desde este viernes, 31 de julio, en lo que representa la escalada más peligrosa del sistema MeteoSalud, que mide el impacto previsto del calor sobre la población.

Canarias ha distribuido advertencias de distinto nivel en todas sus islas. El nivel rojo, considerado de riesgo extremo, se suma a los avisos naranja activados en Las Palmas de Gran Canaria y amplias zonas de Tenerife y La Palma. El nivel amarillo, de menor gravedad, afecta a municipios de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y Lanzarote. Sanidad especifica que el rojo comporta un riesgo moderado para la población general pero elevado para personas vulnerables y quienes se expongan al sol durante periodos prolongados.

El Sistema de Alerta MeteoSalud, sobre el que se basan estos avisos, se elabora a partir de información de la Agencia Estatal de Meteorología y del Ministerio de Sanidad, aunque no debe confundirse con los avisos meteorológicos ordinarios. MeteoSalud es un instrumento de coordinación entre el Observatorio de Salud y Cambio Climático y la AEMET que forma parte del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. Este sistema específicamente mide el impacto del calor extremo en la salud humana, adaptando los niveles de riesgo a factores de vulnerabilidad de la población, a diferencia de los avisos meteorológicos que solo predicen temperaturas máximas.

La expansión del aviso rojo en Canarias durante el fin de semana

Las previsiones de Sanidad indican una intensificación del episodio durante el fin de semana. El nivel rojo podría extenderse a las zonas este, sur y oeste de Gran Canaria, al norte de Tenerife y a las tres áreas de MeteoSalud de La Palma.

La Consejería explica que se espera la superación de los umbrales de temperatura máxima establecidos por MeteoSalud, lo que incrementa el riesgo de sufrir golpes de calor y otros problemas de salud entre todos los grupos de población en Canarias. La persistencia del episodio hace que el nivel rojo se considere de riesgo extremo, especialmente en Telde y las Cumbres, donde las condiciones se mantendrán críticas.

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La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud coordina el Plan de vigilancia y prevención frente al calor en Canarias, que establece las medidas de prevención de carácter individual así como las actuaciones de coordinación con otras administraciones. Este protocolo tiene como objetivos reducir la morbimortalidad asociada al calor extremo y fortalecer la capacidad de adaptación y respuesta frente a este fenómeno adverso en toda la Comunidad Autónoma.

Recomendaciones sanitarias urgentes para Canarias

Ante esta situación, Sanidad recomienda cancelar las actividades al aire libre y permanecer en lugares frescos, incluso durante la noche. Las temperaturas máximas pueden alcanzar entre 37 y 38 grados en zonas interiores y medianías, con riesgo de rebasar los 39 a 40 grados en las vertientes sur, especialmente en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

Los ciudadanos de Canarias deben evitar realizar actividades al aire libre, especialmente entre las 10 y las 16 horas. Se recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar bebidas con cafeína o alcohol, usar ropa ligera y de colores claros, y permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Ante síntomas como debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa o fiebre, debe consultarse de inmediato a un profesional sanitario. En caso de emergencia, hay que llamar al 112.

La exposición prolongada al calor extremo genera síntomas que avanzan en gravedad, desde sed intensa, mareos y calambres musculares, hasta cuadros severos con delirios o convulsiones. En Canarias, los grupos prioritarios de protección incluyen lactantes, menores de 4 años, mujeres gestantes y adultos mayores de 65 años. También requieren especial atención las personas con patologías crónicas respiratorias, cardiovasculares, renales, diabetes u obesidad mórbida, así como quienes toman tratamientos médicos específicos como diuréticos o neurolépticos, personas con déficit cognitivo y trabajadores con alta exposición al exterior.

Para consultas generales sobre medidas sanitarias, el Gobierno de Canarias pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 012, disponible 24 horas todos los días del año. También es posible contactar a través de los números 922 470 012 o 928 301 012. En situaciones de emergencia médica, la única vía es el 112.

Las autoridades sanitarias mantendrán la vigilancia constante durante el fin de semana y no descartan modificar la intensidad o el ámbito territorial de las medidas si los índices de riesgo empeoran. Los próximos boletines de Sanidad precisarán si la alerta roja se extiende definitivamente a otras zonas de Canarias como se prevé, consolidando uno de los episodios de calor más críticos del verano en el archipiélago.