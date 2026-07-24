La AEMET anuncia el fin del calor en Canarias: bajan temperaturas pero se mantiene un aviso amarillo

La AEMET prevé descenso térmico en medianías y cumbres, alisios con rachas muy fuertes en el sureste y noroeste, y un aviso amarillo por mala mar en Gran Canaria y la provincia occidental.

El estado del mar en Canarias será agitado este sábado con olas de hasta dos metros según la AEMET.

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LO ESENCIAL La AEMET activa aviso amarillo por mala mar en Gran Canaria y la provincia occidental. Vientos del nordeste con fuerza 5 o 6 que pueden arreciar hasta fuerza 7 en costas e islotes. Olas de hasta dos metros de altura con mar de fondo del norte. Temperaturas con ligero descenso en medianías y cumbres del Archipiélago.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el alisio soplará este sábado en gran parte de Canarias con intervalos de fuerte, sin que se puedan descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes del sureste y noroeste y en la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas experimentarán un ligero descenso en medianías y cumbres durante la jornada.

En cuanto a la nubosidad, según la AEMET, el norte de las islas montañosas registrará intervalos nubosos, con posibilidad de lloviznas en medianías durante la madrugada, mientras que el resto de zonas permanecerá poco nuboso o despejado. La calima ligera seguirá presente en niveles altos, especialmente en la provincia oriental del Archipiélago.

Condiciones del mar y avisos activos según AEMET

El viento soplará del nordeste con fuerza 5 o 6 con carácter general, pudiendo arreciar hasta fuerza 7 en algunos puntos de las costas isleñas y en los canales entre islas. Esta situación ha obligado a la Aemet a activar el aviso amarillo por mala mar en la provincia occidental y Gran Canaria. Se esperan condiciones de marejada o fuerte marejada, que podrían aumentar localmente a mar gruesa, con olas de hasta dos metros de altura procedentes del norte.

En Lanzarote y Fuerteventura, según la AEMET, predominará el cielo poco nuboso con intervalos en el oeste y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso. El alisio mostrará intervalos de fuerte en zonas de interior, siendo especialmente intenso en la vertiente sur del macizo de Jandía, donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes según la AEMET.

Pronóstico detallado por islas de AEMET

Esta es la previsión por islas para este sábado:

LANZAROTE

Poco nuboso con intervalos en el norte. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios. Alisio que será fuerte en zonas de interior y vertientes sur, donde serán probables las rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con intervalos en el oeste. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Alisio con intervalos de fuerte en zonas de interior y especialmente en la vertiente sur del macizo de Jandía, donde serán probables las rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 27

GRAN CANARIA

Predominio de los intervalos nubosos en el norte, salvo cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas en medianías durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas en descenso en el interior y con pocos cambios en zonas bajas. Todavía podrán superarse los 30 ºC en medianías del sureste y oeste. Alisio que será fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes. Brisas en el suroeste según la AEMET.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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Las Palmas de Gran Canaria 23 26

TENERIFE

Predominio de los intervalos nubosos en el norte, salvo cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas en medianías del noreste durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en descenso en el interior, y con pocos cambios en zonas bajas y el noreste. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 29

LA GOMERA

Predominio de los intervalos nubosos en el norte, salvo cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas en medianías durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas orientadas al sur. Alisio que será fuerte en vertientes este y noroeste, donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes que podrán superar localmente los 80 km/h. Predominio de las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 27

LA PALMA

Predominio de los intervalos nubosos en el norte y este, salvo cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas en medianías del noreste durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso; mínimas sin cambios o en ligero descenso. Alisio con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 26

EL HIERRO

Cielos poco nubosos según la AEMET con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas orientadas al sur. Alisio con intervalos de fuerte en la vertiente este y el extremo noroeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 19