Canarias tendrá máximas de calor: la AEMET confirma el ascenso térmico de la semana

La AEMET avisa de temperaturas al alza durante los próximos días, con máximas que alcanzarán los 34 grados en medianías y zonas interiores, especialmente en Gran Canaria.

Cielos despejados con presencia de calima en altura caracterizarán el episodio de calor que afectará a Canarias en los próximos días, según la AEMET.

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LO ESENCIAL La AEMET confirma un ascenso térmico sostenido en Canarias para los próximos días. Las temperaturas máximas rondarán los 34 grados en zonas de interior y medianías orientadas al sur. Presencia de calima ligera en altura que acompañará el episodio de calor. Noches tropicales con mínimas entre 24 y 26 grados en las zonas más afectadas.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que Canarias vivirá una escalada progresiva de temperaturas a lo largo de la semana, con termómetros que alcanzarán los 34 grados en zonas de interior y medianías orientadas al sur, principalmente en Gran Canaria. El ascenso térmico será más intenso en las áreas del interior del sur, oeste y sudeste, donde las máximas podrán superar esta cifra de forma local.

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado este lunes una nueva ola de calor que afectará principalmente a la Península y a Baleares durante toda la semana, con máximas puntuales de hasta 45 grados. En Canarias, en cambio, las temperaturas se mantendrán en niveles más moderados.

Según la AEMET, el fenómeno afectará de forma especial a las medianías de Gran Canaria, donde se esperan valores de 32 a 34 grados en la cuenca de Tirajana, el sudeste y zonas bajas de la cuenca de Tejeda. En Las Palmas de Gran Canaria, las máximas se sitúan en torno a los 27 a 28 grados, por debajo de las registradas en el interior. El calor se concentrará en las zonas de mayor altitud intermedia, mientras que los litorales del norte mantendrán temperaturas más moderadas gracias a los vientos alisios del nordeste.

El episodio de calor vendrá acompañado de cielos despejados y calima ligera en altura, según la AEMET, lo que incrementará la sensación térmica. Este patrón se mantendrá durante varios días consecutivos, prolongando la incomodidad térmica a lo largo de las jornadas.

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Patrones meteorológicos y vientos asociados según la AEMET

La AEMET señala que el viento del nordeste seguirá el patrón habitual del verano en Canarias, soplando con intensidad moderada durante el día. No obstante, se esperan intervalos de viento fuerte durante la noche en los extremos nordeste y suroeste de las islas occidentales. En Gran Canaria, el viento del norte arreciará con rachas fuertes en los extremos este y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte que podría afectar a vertientes expuestas. En cumbres, el viento tenderá a amainar y soplará flojo, con dirección suroeste en Tenerife y de componente sur en Gran Canaria.

El estado de la mar también se verá afectado por estas condiciones meteorológicas que advierte la AEMET. Se prevé viento del norte o nordeste con intensidad de fuerza 4 o 5 que arreciará a intensidad 6 y 7, provocando marejada o fuerte marejada. Además, habrá mar de fondo del nordeste con olas de uno a dos metros de altura y una visibilidad regular o mala debido a la suspensión de polvo sahariano en la atmósfera.

Recomendaciones de la AEMET y medidas de protección

Entre las recomendaciones de la AEMET figuran permanecer en lugares frescos durante las horas centrales del día (entre las 11:00 y las 20:00 horas), beber abundante agua incluso sin sensación de sed, y evitar esfuerzos físicos intensos durante esas franjas horarias. Es especialmente importante vigilar a menores de edad, personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas, ya que son grupos más vulnerables ante el calor extremo.

El Gobierno de Canarias mantiene activo el Plan de Vigilancia y Prevención frente al Calor durante todo el episodio, con avisos que se actualizan regularmente. En el sitio web oficial de la AEMET es posible consultar avisos específicos por municipio e isla. Asimismo, ante cualquier riesgo de incendio por las condiciones secas, se recomienda contactar inmediatamente con el teléfono de emergencia 112 si se detecta humo o fuego en zonas boscosas o habitadas.

La subida térmica sostenida esperada para los próximos días requiere que los residentes en Canarias tomen conciencia del impacto del calor en su salud y en la isla.