La AEMET activa el aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados en estas zonas de Canarias

La AEMET activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria desde las 11:00 hasta las 20:00 horas de este jueves. El termómetro alcanzará máximas de 34 grados, con picos de hasta 37 en medianías y cumbres.

La AEMET mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, con máximas que rondarán los 37 grados en cumbres y medianías.

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LO ESENCIAL La AEMET reactiva avisos amarillos en Gran Canaria por altas temperaturas. El aviso estará activo desde las 11:00 hasta las 20:00 horas del jueves en cumbres, este, sur y oeste. Temperatura máxima de 34 grados, con posibilidad de alcanzar 37 grados en medianías del sur, oeste y cuenca de Tejeda. El Gobierno de Canarias declara alerta por riesgo de incendios en Gran Canaria y Tenerife.

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Según Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Gran Canaria se sitúa nuevamente en aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas que rozarán los 34 ºC y podrán superar localmente los 37 ºC en las medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.

El aviso de la AEMET estará en vigor desde las 11.00 hasta las 20.00 horas del jueves 14 de agosto, afectando a las cumbres, este, sur y oeste de la isla. Este jueves se repetirá la situación, con el mismo rango horario y condiciones térmicas similares. La agencia meteorológica ha emitido también avisos para el viernes, manteniendo la alerta en la misma franja horaria y con máximas de 34 ºC en cumbres y medianías orientadas al sur y oeste.

Más allá del aviso específico de la AEMET, el Gobierno de Canarias ha tomado medidas adicionales de protección. A través de la Dirección General de Emergencias, la administración autonómica ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife, así como prealerta por altas temperaturas en ambas islas desde el 13 de agosto a partir de las 11.00 horas. El Hierro, La Palma y La Gomera, por su parte, permanecen en situación de prealerta ante el riesgo de incendios forestales.

Cómo afectará el calor a Gran Canaria según la AEMET

Las condiciones de elevadas temperaturas que ha previsto la AEMET para Gran Canaria concentran su mayor intensidad en las zonas de interior. La cuenca de Tejeda, una región geográfica de relieve pronunciado en el centro de la isla, será especialmente afectada, con posibilidad de que se alcancen puntualmente los 37 ºC o incluso superarlos levemente en medianías. Las vertientes expuestas al sur y al oeste también registrarán valores térmicos elevados durante las horas centrales del día.

Las zonas costeras orientadas al norte, por el contrario, mantendrán cielos nubosos y temperaturas más moderadas, con pocos cambios respecto a los registros habituales. La acción de los alisios los vientos constantes del archipiélago contribuirá a mantener algo más templadas las áreas de costa norte, aunque en vertientes expuestas al sureste y noroeste de las islas montañosas se esperan rachas de viento localmente muy fuertes, alcanzando hasta 70 km/h en algunos puntos, según las previsiones de la AEMET.

El episodio de calor se concentrará principalmente en las horas centrales de la jornada del jueves y viernes, momento en el que las temperaturas alcanzarán su pico máximo. La inversión térmica una capa de aire cálido que atrapa el calor en las capas bajas de la atmósfera favorecerá que el ambiente resulte especialmente cálido y seco en medianías y zonas altas, con humedades relativas inferiores al 30 % por encima de esa capa. Esta configuración aumenta también el riesgo de que el humo y la calima se concentren en las zonas de interior.

Recomendaciones de la AEMET y protección civil

Ante esta situación de aviso amarillo, las autoridades recomiendan a la población extremar la precaución durante las horas de máximo calor. Los grupos de población más vulnerable personas mayores, menores de edad, gestantes y personas con enfermedades crónicas deben evitar la exposición prolongada al sol entre las 11.00 y las 20.00 horas, especialmente en zonas de interior y medianías.

Desde la perspectiva de protección civil, el riesgo de incendios forestales es uno de los aspectos más críticos de este episodio. La combinación de temperaturas elevadas, humedad relativa muy baja y rachas de viento fuerte crea condiciones propicias para la propagación rápida de fuegos. Por esta razón, el Gobierno de Canarias ha elevado a situación de alerta el riesgo de incendios en Gran Canaria y Tenerife, lo que implica la activación de protocolos de vigilancia intensificada y disponibilidad de recursos de extinción.

Se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los canales oficiales de la AEMET para actualizaciones de la predicción, especialmente si las condiciones empeoran o se prolongan más allá de lo previsto. Los avisos de la AEMET se emiten con una antelación típica de 48 horas, por lo que es posible que se amplíen o modifiquen los avisos si los modelos meteorológicos muestran cambios en la evolución del episodio. La población debe estar preparada para medidas de autoprotección y seguir las indicaciones de emergencias si es necesario.

Aunque se espera que el aviso expire el viernes a las 20.00 horas, la vigilancia del tiempo continúa de manera permanente desde los organismos competentes.