AEMET prevé lloviznas en Gran Canaria la noche de San Juan

La agencia prevé lloviznas en Gran Canaria el martes y precipitaciones débiles en La Palma ya este lunes, con viento fuerte en las cumbres de Tenerife a partir de la tarde.

Nubes sobre el norte de Gran Canaria, un patrón habitual del alisio que la AEMET prevé para esta semana.

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LO ESENCIAL La AEMET no descarta lloviznas en Gran Canaria durante la noche del martes, coincidiendo con la noche de San Juan. La Palma podría registrar precipitaciones débiles a últimas horas de este lunes, especialmente en la vertiente norte. El viento en las cumbres de Tenerife podría alcanzar rachas muy fuertes a partir de la tarde del lunes. Las temperaturas máximas muestran una tendencia a la baja a lo largo de los primeros días de la semana.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no descarta lloviznas débiles en Gran Canaria durante la noche del martes, lo que significa que las precipitaciones podrían aparecer precisamente en la noche de San Juan. La agencia también apunta a lluvias ligeras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en esa misma jornada, mientras que este lunes ya se esperan precipitaciones débiles y ocasionales en La Palma a última hora del día.

El arranque de la semana en el archipiélago se presenta con un mosaico meteorológico típico de la transición estival. Según la AEMET en Canarias, este lunes los cielos del norte de las islas de mayor relieve mostrarán intervalos nubosos en zonas bajas, una situación que tenderá a disiparse durante las horas centrales del día. En el resto del archipiélago, predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes en las zonas altas de las islas más orientales.

La isla de La Palma es la que concentra el mayor riesgo de precipitación durante este lunes. La AEMET señala que, por debajo de los 800 a 900 metros, se registrarán intervalos nubosos durante la primera mitad del día, con predominio del poco nuboso en las horas centrales. A última hora, los cielos se volverán nubosos en la vertiente norte, momento en que no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales.

Lo que prevé la AEMET isla por isla para los primeros días de la semana

La previsión de la AEMET detalla el comportamiento esperado en cada isla con notable precisión. En Gran Canaria, el norte de la isla, por debajo de los 700 a 900 metros, registrará cielos nubosos durante la mañana del lunes, con tendencia a poco nuboso a partir del mediodía y un nuevo aumento de la nubosidad al caer la tarde. En el resto de zonas, el cielo estará poco nuboso o despejado. La agencia no descarta que se superen localmente los 30 ºC en medianías orientadas al oeste, sur y este de la isla.

En Tenerife, el norte de la isla registrará intervalos nubosos por debajo de los 700 a 900 metros, con predominio de cielos poco nubosos a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con un ligero ascenso de las máximas en medianías. El viento soplará moderado del nordeste, con rachas ocasionalmente fuertes en la vertiente sureste, el extremo noroeste y la vertiente sur del área metropolitana a partir de la tarde. En cumbres centrales, el viento girará a componente oeste.

En Lanzarote, el norte y el oeste se presentarán nubosos tendiendo a intervalos durante el día, mientras que el resto de la isla estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas en Arrecife oscilarán entre los 20 y los 27 ºC. En Fuerteventura, el norte y el oeste comenzarán nubosos para ir despejando a lo largo del día, con algún intervalo de viento fuerte en la península de Jandía durante las horas centrales. Puerto del Rosario registrará entre 19 y 26 ºC.

La Gomera también entra en la ecuación de la inestabilidad. Según la AEMET, el norte de la isla, por debajo de los 700 a 900 metros, registrará intervalos nubosos con predominio del poco nuboso durante la mañana, para volver a aumentar la nubosidad a última hora del día. El viento soplará moderado del nordeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente este, oeste y zonas altas a partir de la tarde. En San Sebastián de la Gomera, las temperaturas se moverán entre los 20 y los 25 ºC.

Viento fuerte en cumbres y tendencia a la baja en las temperaturas máximas

El viento es el otro protagonista de la previsión de la AEMET para esta semana. Este lunes soplará de componente nordeste, de flojo a moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. La agencia no descarta rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde. A lo largo de los primeros días de la semana, la AEMET apunta a una tendencia a moderado del suroeste, que irá aumentando a fuerte en las zonas de cumbre de Tenerife, donde tampoco se descartan rachas muy fuertes.

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En cuanto a las temperaturas, la AEMET prevé estabilidad este lunes, sin cambios significativos. Sin embargo, a medida que avance la semana, el mercurio podría mostrar una tendencia a la baja en las máximas. Las capitales de provincia arrancan con registros propios de la época: Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 21 y los 25 ºC, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 20 y los 27 ºC.

A lo largo de los primeros días de la semana, la AEMET mantiene la previsión de cielos parcialmente nubosos en el norte de las islas, con tendencia a disminuir a intervalos. En el resto del archipiélago, los cielos estarán prácticamente despejados, salvo por las lloviznas que la agencia no descarta en Gran Canaria y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante la noche del martes.

Para los residentes y visitantes que tengan previsto celebrar la noche de San Juan al aire libre, la previsión de la AEMET aconseja estar atentos a las actualizaciones de la agencia, especialmente en el norte de Gran Canaria y en las islas occidentales. Las precipitaciones previstas serán débiles, pero el viento podría ser el factor más determinante en zonas de medianía y cumbre. La web oficial de la AEMET actualiza sus predicciones por islas y municipios de forma periódica, lo que permite ajustar planes con antelación suficiente.

El siguiente hito meteorológico relevante que seguirá la AEMET es la evolución del viento de componente suroeste en cumbres de Tenerife a partir de este martes, así como la confirmación o descarte de las lloviznas previstas en Gran Canaria durante la noche de San Juan. La agencia continuará actualizando sus boletines insulares a medida que se consolide el patrón de la semana.