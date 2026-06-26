AEMET señala el verano que vendrá en Canarias con un pronóstico inesperado

La agencia meteorológica prevé un ambiente estival con termómetros dentro de rangos normales para estas fechas, mientras apunta a julio y agosto como los meses más cálidos del verano.

Jornada veraniega en Canarias con cielos despejados y temperaturas propias de la estación, según la previsión de la AEMET.

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LO ESENCIAL La AEMET no registra avisos meteorológicos activos en el archipiélago para esta jornada. Las Palmas de Gran Canaria se mueve entre 21 y 24 grados, según la previsión oficial. Santa Cruz de Tenerife alcanza hasta 28 grados de máxima, la más alta entre las capitales. La AEMET prevé julio y agosto con temperaturas por encima de la media climática en Canarias.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) describe para Canarias un ambiente claramente veraniego en esta última semana de junio de 2026, con temperaturas que se mueven en valores propios de la estación pero sin alcanzar registros sofocantes. La agencia estatal no ha activado ningún aviso meteorológico en el archipiélago para estas jornadas, lo que permite a residentes y visitantes disfrutar del inicio del verano sin condiciones adversas significativas.

El panorama que dibuja la AEMET varía según la franja del archipiélago. Las islas orientales, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, han alternado intervalos nubosos con tendencia a despejarse a medida que avanza la mañana. En las islas occidentales, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, el comportamiento ha sido algo más variable, con cielos nubosos que han ido abriendo claros a partir del mediodía. En cualquier caso, las precipitaciones que se han registrado han sido débiles y puntuales, sin comprometer las actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET sitúa a Santa Cruz de Tenerife como la capital con la máxima más elevada, con valores que oscilan entre los 20 y los 28 grados. Las Palmas de Gran Canaria registra un ambiente algo más fresco, con mínimas de 21 grados y máximas de 24 grados. En el extremo más templado, Valverde, en El Hierro, anota la mínima más baja del archipiélago, con 17 grados. Arrecife, en Lanzarote, se mueve entre los 20 y los 27 grados. Se trata de cifras que encajan con el perfil térmico habitual del inicio del verano canario, marcado por la influencia del alisio y la proximidad atlántica.

Lo que viene: la AEMET apunta a julio y agosto como los meses más calurosos

Sin embargo, el cuadro meteorológico no será el mismo durante toda la estación. La AEMET ha presentado su previsión estacional para el verano de 2026, y el mensaje es claro: julio y agosto llegarán con temperaturas y precipitaciones por encima de la media climática en Canarias. Víctor Quintero, delegado territorial de la AEMET en Santa Cruz de Tenerife, presentó este balance en rueda de prensa y subrayó que la señal de calor se mantiene nítida al menos durante las próximas semanas, con posibilidad de prolongarse hasta mediados de julio.

La frase de Quintero resumía el contraste con la primavera recién concluida, que resultó ser la más húmeda del periodo de referencia utilizado por la AEMET. El archipiélago acumuló una media de 180 milímetros de lluvia durante los meses de marzo, abril y mayo, una cifra que supone un 347 % más de precipitación de la habitual. La temperatura media del trimestre primaveral se situó en 16,4 grados, con una anomalía de -0,3 grados respecto al periodo de referencia, lo que la convierte en una estación ligeramente fría. Marzo fue el mes que más condicionó ese balance, con una temperatura media de 14,6 grados y una anomalía de -1,2 grados, dejando registros tan llamativos como los -5,6 grados alcanzados en Izaña.

Abril y mayo, no obstante, suavizaron ese comportamiento con varios episodios de calor intenso. Entre el 15 y el 19 de abril se registraron temperaturas excepcionalmente altas que elevaron la media mensual, y en mayo se repitió una situación similar entre los días 20 y 26. Durante esos episodios se alcanzaron máximas de 37,9 grados en La Aldea de San Nicolás y de 35,2 grados en Tías, Lanzarote. A esos datos se sumaron otros fenómenos destacados durante la primavera: nevadas en Izaña y el Roque de los Muchachos, rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora durante el paso de la borrasca Therese, y más de 4.000 rayos detectados en el entorno de las islas.

Qué es la AEMET y cómo interpreta sus previsiones estacionales

La Agencia Estatal de Meteorología, conocida por sus siglas AEMET, es el organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico responsable de la predicción meteorológica en España. En Canarias, la AEMET cuenta con una delegación territorial en Santa Cruz de Tenerife y una red de estaciones de observación repartidas por las ocho islas habitadas. Sus predicciones estacionales, como la que acaba de publicar para el verano de 2026, no son certezas sobre episodios concretos, sino señales probabilísticas expresadas en terciles.

Para Canarias, la AEMET sitúa al archipiélago en el tercil cálido con la probabilidad más alta para los meses de julio y agosto, lo que significa que es más probable que las temperaturas se sitúen por encima de la media que dentro o por debajo de ella. La señal es algo más tenue que en el Mediterráneo peninsular, algo coherente con la mayor influencia atlántica del archipiélago, pero apunta en la misma dirección que el resto del territorio nacional. El propio Quintero insistió en que estas previsiones deben interpretarse con cautela, ya que no permiten anticipar con tanta antelación si se producirán episodios concretos como olas de calor.

En cuanto al viento, la AEMET prevé componente nordeste de flojo a moderado en la mayor parte del archipiélago durante estas jornadas. Las cumbres centrales de Tenerife registran viento del suroeste con rachas fuertes, por lo que quienes tengan previsto acercarse a esas zonas de montaña deben tenerlo en cuenta. En el resto de las islas, las condiciones son favorables para las actividades al aire libre y para el disfrute de las playas y costas.

Para los residentes de las islas, el escenario inmediato que perfila la AEMET resulta propio de un inicio de verano atlántico: calor presente pero contenido, sin los picos que se anticipan para las semanas centrales de julio. La agencia recuerda que junio ya registraba, hasta mediados de mes, temperaturas por encima de los valores normales para esas fechas, mientras que las precipitaciones habían sido escasas y acordes con lo habitual para la primera mitad del mes.

La previsión detallada por isla y municipio se actualiza de forma continua en la web oficial de la AEMET. Los próximos boletines estacionales de la agencia, previstos para las próximas semanas, precisarán si la señal de calor apuntada para julio y agosto se confirma o se modera a medida que los modelos incorporen datos más recientes.