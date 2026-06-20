Desarticulada en Gran Canaria una red que traficaba con animales exóticos peligrosos

Las autoridades han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico y la introducción ilegal de especies exóticas en la isla de Gran Canaria.

Agentes de seguridad durante una operación contra el tráfico ilegal de fauna exótica en Canarias.

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LO ESENCIAL Una red criminal ha sido desarticulada en Gran Canaria. El grupo intentaba introducir animales exóticos de forma ilegal en la isla. La operación ha sido llevada a cabo por las fuerzas de seguridad. El tráfico de fauna exótica está perseguido por la legislación española y europea.

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Las fuerzas de seguridad han desarticulado una red criminal que intentaba introducir animales exóticos de forma ilegal en Gran Canaria. La operación, hecha pública el 20 de junio de 2026, puso fin a una trama dedicada al tráfico de fauna silvestre protegida con destino a la isla.

El tráfico ilegal de animales exóticos es uno de los negocios ilícitos con mayor proyección internacional. Las islas, por su condición de territorio insular con controles de entrada específicos, representan un punto sensible para este tipo de actividad delictiva. La introducción de especies foráneas sin los permisos correspondientes no solo vulnera la legalidad, sino que puede suponer una amenaza directa para los ecosistemas autóctonos, especialmente en archipiélagos como el canario, donde la biodiversidad endémica es especialmente frágil.

Qué implica el tráfico de fauna exótica

En España, la tenencia, el transporte y la comercialización de especies protegidas están regulados por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como por el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocido internacionalmente como CITES. Ambas normativas establecen prohibiciones estrictas y sanciones que pueden derivar en responsabilidad penal cuando la actividad se realiza de forma organizada y con ánimo de lucro.

El Código Penal español recoge en su artículo 334 penas de prisión para quienes trafiquen con especies protegidas. Cuando la conducta se desarrolla en el seno de una organización criminal, las penas se agravan de forma significativa. La pertenencia a una red estructurada para este fin puede suponer, por tanto, condenas de varios años de privación de libertad para sus integrantes.

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Las Islas Canarias, por su posición geográfica entre Europa, África y América, han sido históricamente un punto de tránsito para el comercio ilegal de fauna. La singularidad de su entorno natural, con especies endémicas en sus montes y costas, hace que la llegada de animales exóticos sin control sanitario ni medioambiental pueda provocar desequilibrios ecológicos de difícil reversión.

El papel de las instituciones en la protección de la fauna

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el organismo estatal encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de la biodiversidad en España. En el ámbito autonómico, el Gobierno de Canarias gestiona, a través de sus consejerías competentes en medio ambiente, los mecanismos de control y seguimiento de la fauna silvestre en el archipiélago.

Los Cabildos Insulares también desempeñan un papel activo en la protección del entorno natural de cada isla. En el caso de Gran Canaria, el Cabildo cuenta con áreas específicas dedicadas a la conservación de espacios naturales protegidos, donde la presencia de especies invasoras o introducidas ilegalmente puede causar daños irreversibles a la flora y la fauna autóctona.

Para los ciudadanos que detecten indicios de tráfico o tenencia ilegal de animales exóticos, las autoridades recomiendan comunicarlo a través del Servicio de Emergencias 112 o directamente ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La denuncia ciudadana constituye un instrumento fundamental en la detección temprana de estas redes.

La investigación sobre el alcance exacto de la red desarticulada en Gran Canaria, la procedencia de los animales y el número de personas implicadas permanece abierta. Las autoridades competentes determinarán en los próximos días si se practicarán nuevas detenciones o si se amplían las diligencias a otros territorios.