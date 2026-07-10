Viaja en camping sobre ruedas: así crece la generación que rechaza el hotel

Las autocaravanas, campers y caravanas viven un boom sin precedentes en España, con casi 20 matriculaciones diarias. La Gen Z lidera un cambio radical hacia alojamientos alternativos como el glamping.

Una autocaravana estacionada en un entorno natural, símbolo de la nueva forma de viajar de la Gen Z.

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LO ESENCIAL En 2025 se matricularon 7.146 vehículos caravaning en España, una media de casi 20 diarios. Las autocaravanas crecieron un 19% respecto a 2024, consolidándose como el segmento más dinámico. La Gen Z tiene el doble de probabilidades de optar por alojamientos alternativos como el glamping en lugar del hotel. Nuevas normativas legales en 2026 permiten que autocaravanas, campers y caravanas se estacionen como cualquier turismo en la vía pública.

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La forma de entender el viaje está transformándose. Cada vez más personas deciden cambiar el hotel por una tienda de techo, el itinerario cerrado por la improvisación y las rutas masificadas por caminos propios. Autocaravanas, campers y caravanas han dejado de ser una práctica de nicho para convertirse en una de las formas de viaje que más crece entre viajeros jóvenes y adultos en Europa, especialmente en España, donde en 2025 se registró un hito significativo en el sector caravaning.

Según datos de ASEICAR, la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning, se matricularon 7.146 vehículos caravaning durante el año pasado, lo que equivale a una media cercana a 20 vehículos nuevos al día. Entre esos 7.146, se distribuyen más de 10 autocaravanas diarias, 6,5 campers y casi 3 caravanas. Las autocaravanas fueron el segmento más dinámico, creciendo un 19% respecto a 2024, consolidándose nuevamente como el motor del sector tras años de competencia con los campers.

Por qué camping sobre ruedas se convierte en la opción preferida

El crecimiento de viaja en camping sobre ruedas no responde únicamente a una moda pasajera, sino a cambios profundos en la forma de viajar. El destino ya no siempre ocupa el centro del viaje: ahora importa tanto el recorrido como el lugar de llegada. Las personas prefieren rutas abiertas, escapadas cortas y planes que permitan adaptarse al momento sin depender de reservas cerradas o desplazamientos adicionales.

La Gen Z lidera este cambio de valores. Tiene el doble de probabilidades de optar por alojamientos alternativos como el glamping en lugar del hotel, según datos de comportamiento de viajeros. Este cambio se extiende por perfiles muy diversos: urbanos que disponen de pocos días libres, parejas que buscan descubrimiento, familias que desean flexibilidad, y amantes de actividades al aire libre que encuentran en el caravaning una extensión natural de su forma de entender el ocio.

Para un madrileño que trabaja entre semana, basta con cargar el coche el jueves por la noche y partir el viernes al salir del trabajo. La tienda de techo ya está lista. Para una pareja que busca algo diferente, dormir en lugares únicos lejos de los circuitos turísticos habituales añade un componente de descubrimiento que otros formatos no ofrecen. El camping sobre ruedas aparece como respuesta a un equilibrio entre libertad para decidir, comodidad para descansar y simplicidad para organizarse.

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La tecnología y la normativa impulsan vehículos caravaning

El equipamiento de estos vehículos ha evolucionado significativamente. Los materiales, colchones y sistemas de apertura permiten ahora descansar bien sin renunciar a la autenticidad. El objetivo no es únicamente dormir fuera, sino hacer que salir resulte sencillo y cómodo. Los sistemas actuales permiten ampliar el área habitable junto al vehículo y convertir cada parada en un espacio para descansar o compartir tiempo.

Uno de los factores que más ha impulsado el crecimiento es que las tiendas de techo no requieren adquirir un vehículo específico. Para muchas personas supone acceder al viaje outdoor sin cambiar completamente su movilidad diaria. Además, la nueva normativa legal en 2026 representa un cambio decisivo: autocaravanas, campers y caravanas pueden ahora estacionar como cualquier turismo en la vía pública, siempre que no desplieguen elementos exteriores y cumplan condiciones básicas. Esta claridad jurídica, fruto de más de 15 años de negociaciones de ASEICAR con la DGT, elimina la ambigüedad que existía anteriormente.

Viaja en camping sobre ruedas se ha convertido en una experiencia accesible. El mercado de segunda mano también impulsa esta accesibilidad: en 2025 se registraron 31.019 vehículos usados, un crecimiento del 14,9% respecto a 2024, ofreciendo opciones más económicas para quienes buscan iniciarse en esta forma de viaje sin inversiones muy elevadas.

El fenómeno refleja una transformación profunda en la manera de entender el viaje moderno. La seguridad de poder aparcar legalmente, la comodidad de los nuevos equipamientos, la flexibilidad para cambiar planes sobre la marcha y la posibilidad de llegar a lugares únicos sin depender de reservas de hotel hacen que vehículos caravaning sean cada vez más atractivos para generaciones que valoran la autonomía, la experiencia auténtica y el equilibrio entre naturaleza y confort.

Cómo EDGE Overland responde a una nueva generación de viajeros

EDGE Overland es un fabricante europeo con sede en Cluj-Napoca, Rumanía, especializado en tiendas de techo de carcasa rígida y toldos autoportantes para vehículos. La empresa nació con la mirada puesta en los paisajes de Transilvania y con el objetivo de ayudar a los viajeros a conectar con la naturaleza sin renunciar a la calidad ni a la comodidad. Cada producto se somete a pruebas en condiciones meteorológicas extremas antes de llegar al mercado, un proceso que refleja el compromiso real de la marca con la durabilidad y la fiabilidad en el exterior.

Sus modelos de tienda de techo, entre los que destacan el Explore One y el Horizon One, están diseñados para maximizar el espacio interior, facilitar el montaje y garantizar una protección efectiva frente a las inclemencias del tiempo. Los toldos autoportantes Infinity 270 y Shelter Max Toldo independiente completan la propuesta: se instalan rápidamente, no necesitan apoyarse en el vehículo y crean una zona protegida donde cocinar, comer o simplemente disfrutar del entorno. La combinación de tienda de techo y toldo forma un sistema completo de alojamiento móvil que cubre las necesidades del viajero desde la llegada al destino hasta la salida, con accesorios adicionales como anexos y paredes laterales para adaptar la configuración a cada tipo de ruta