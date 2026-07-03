19 coches robados junto al aeropuerto de Gran Canaria: dos detenidos en Canarias

La Policía Nacional detuvo a los dos presuntos autores tras analizar imágenes de videovigilancia y seguimientos en la explanada anexa al aeródromo de Telde, en Gran Canaria.

Explanada de aparcamiento junto al aeropuerto de Gran Canaria, en el municipio de Telde, donde se produjeron los robos.

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LO ESENCIAL La Policía Nacional ha detenido a dos hombres relacionados con 19 robos en vehículos. Los coches estaban aparcados en una explanada anexa al aeropuerto de Gran Canaria, en Telde. Los detenidos fracturaban ventanillas y sustraían equipaje, móviles, documentación y tarjetas bancarias. Ambos fueron puestos a disposición judicial por 19 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.

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La Policía Nacional ha detenido en Canarias a dos hombres a los que se relaciona con 19 robos cometidos en vehículos estacionados en una explanada anexa al aeropuerto de Gran Canaria, en el municipio de Telde. Los arrestados fracturaban las ventanillas de los coches para acceder al interior y sustraer equipaje, teléfonos móviles, documentación personal, dinero en efectivo y tarjetas bancarias, entre otros efectos de valor.

El modus operandi era sistemático. Una vez en el interior del vehículo, los presuntos autores se apoderaban de todo aquello que pudieran transportar con facilidad: maletas, mochilas, auriculares, dispositivos electrónicos, carteras y gafas de sol, además de pasaportes y otros documentos de identidad. Con las tarjetas bancarias sustraídas realizaban posteriormente compras en distintos establecimientos comerciales, siempre con cargos inferiores a 100 euros para evitar que el terminal de pago solicitara la introducción del código PIN, una práctica que les permitía usar el dinero ajeno sin levantar alertas inmediatas en las entidades financieras.

La zona donde se concentraron los robos, una explanada próxima al recinto aeroportuario de Gran Canaria, es frecuentada por trabajadores del aeródromo y por viajeros que optan por aparcar fuera del parking oficial. La situación convirtió ese espacio en objetivo recurrente para los dos detenidos, que acumularon 19 hechos delictivos antes de ser identificados y arrestados por los agentes.

Cómo actuó la Policía Nacional en Canarias para identificar a los autores

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Telde. Los investigadores analizaron imágenes procedentes de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y realizaron seguimientos sobre el terreno hasta lograr identificar a los dos presuntos responsables de la serie de robos.

El primero de los detenidos fue sorprendido in fraganti por agentes de seguridad ciudadana cuando se disponía a cometer nuevos hechos delictivos en el mismo entorno. El segundo fue localizado y arrestado al día siguiente por los propios agentes investigadores. En el momento de la detención, la Policía Nacional intervino numerosos efectos que se relacionan con los robos investigados: un reloj inteligente, varios teléfonos móviles, auriculares, equipos de audio, mochilas, carteras, gafas de sol, documentación personal y otros objetos. Todos esos bienes serán devueltos a sus legítimos propietarios una vez sean reconocidos en el marco del procedimiento judicial.

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Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos autores de 19 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, a los que se suman los correspondientes delitos relacionados con el uso fraudulento de las tarjetas bancarias sustraídas durante los hechos, según informó la Policía Nacional.

Qué implica esta detención para quienes aparcan cerca del aeropuerto en Canarias

La Policía Nacional en Canarias es el cuerpo de seguridad del Estado con competencia en materias de orden público, seguridad ciudadana y delincuencia en zonas urbanas de Canarias y del resto del territorio nacional. En el archipiélago, las comisarías locales como la de Telde, en Gran Canaria cuentan con unidades especializadas como la UDEV, cuya función es investigar delitos de especial complejidad o cometidos de forma reiterada por los mismos autores. La resolución de esta serie de robos se enmarca precisamente en ese tipo de trabajo de investigación continuada.

Gran Canaria concentra en su aeropuerto uno de los principales flujos de pasajeros de Canarias, lo que convierte los aparcamientos y explanadas del entorno en espacios de alta rotación de vehículos. Esa circunstancia, sumada a la ausencia de vigilancia en zonas no oficiales, genera condiciones favorables para este tipo de delitos. Las fuerzas de seguridad de Canarias recomiendan a los conductores que opten siempre por aparcamientos vigilados y que no dejen objetos de valor visibles en el interior del vehículo, especialmente en zonas de alta afluencia como los entornos aeroportuarios.

Para quienes hayan podido ser víctimas de alguno de los 19 robos investigados y no hayan recuperado aún sus pertenencias, la vía es personarse ante la Policía Nacional o contactar con la Comisaría Local de Telde en Gran Canaria para verificar si alguno de los efectos intervenidos en el momento de la detención les pertenece. El procedimiento de reconocimiento e identificación de los objetos se desarrolla en el marco de las diligencias judiciales en curso.

La investigación llevada a cabo por la UDEV de Telde pone de manifiesto la eficacia del análisis de imágenes de videovigilancia como herramienta central para resolver series delictivas de este tipo en Canarias. El trabajo coordinado entre las distintas unidades de la Comisaría Local permitió identificar, seguir y detener a los dos presuntos autores en un plazo relativamente breve, logrando además recuperar parte del material sustraído durante la oleada de robos.

Los dos detenidos quedan ahora a disposición del juzgado competente, que deberá determinar la situación procesal de cada uno de ellos a la vista de las diligencias remitidas por la Policía Nacional. La causa incluye, además de los 19 delitos de robo con fuerza, los cargos derivados del uso fraudulento de las tarjetas bancarias, lo que podría agravar la calificación final de los hechos una vez concluya la fase de instrucción en Canarias.