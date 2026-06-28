Once hombres rescatados en un pesquero robado a 100 km de Canarias

La embarcación quedó a la deriva de madrugada tras sufrir una avería de motor en Canarias. El buque Salvamar Al Nair localizó a los once tripulantes y los conduce ahora a Arrecife remolcando el barco.

La embarcación Salvamar Al Nair, unidad de Salvamento Marítimo en Canarias, operativa en el rescate del pesquero a la deriva.

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LO ESENCIAL La llamada de auxilio llegó al Centro Coordinador de Las Palmas pasadas las dos de la madrugada. El pesquero quedó a la deriva a más de 100 kilómetros de Arrecife, en Lanzarote. La embarcación de rescate Salvamar Al Nair fue la unidad activada para la operación. Los once tripulantes se encuentran en buen estado de salud, según Salvamento Marítimo.

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Salvamento Marítimo rescató este domingo, en aguas próximas a Canarias, a los once tripulantes de un pesquero robado en Marruecos que quedó a la deriva a más de 100 kilómetros de Arrecife, en Lanzarote, tras sufrir una avería en su maquinaria durante la madrugada. Los once hombres se encuentran en buen estado de salud y la embarcación está siendo remolcada hacia la isla, donde se esperaba su llegada en las horas nocturnas del mismo domingo.

La cadena de rescate se puso en marcha pasadas las dos de la madrugada del domingo, cuando los propios tripulantes del pesquero realizaron una llamada de auxilio al Centro Coordinador de Las Palmas de Salvamento Marítimo. La sociedad estatal activó de inmediato la embarcación de rescate Salvamar Al Nair, destinada a cubrir las aguas del archipiélago canario, y la envió en busca de la nave en apuros.

Al mismo tiempo, el Centro Coordinador dio aviso a otros buques que navegaban en tránsito por la zona, solicitando su cooperación para establecer la ubicación exacta del pesquero y recabar información sobre el estado de sus ocupantes. Fue el barco denominado Ciudad de Valencia quien respondió a ese llamamiento: localizó la embarcación a la deriva y aguardó en sus proximidades, vigilando la seguridad de los tripulantes, hasta que la Salvamar Al Nair llegó al lugar para ejecutar el rescate.

El pesquero, robado en Marruecos y con once hombres a bordo

La particularidad de este incidente en aguas de Canarias reside en el origen de la embarcación. El pesquero había sido robado en Marruecos antes de que sus once ocupantes lo pusieran rumbo al archipiélago. La avería de motor que lo dejó sin gobierno en plena madrugada precipitó la llamada de socorro y la posterior intervención de los medios de Salvamento Marítimo.

Fuentes de la sociedad estatal confirmaron el buen estado físico de los once tripulantes, todos ellos hombres, sin poder precisar en ese momento el nombre del pesquero auxiliado ni su puerto base de origen. El buque, una vez asistido, inició su viaje de regreso a Lanzarote remolcado por la Salvamar Al Nair. Debido a la distancia que separaba el punto de rescate de la costa, las mismas fuentes estimaron que la embarcación no atracará en Arrecife hasta cerca de las ocho de la tarde del propio domingo.

El suceso se produce en una franja marítima que Canarias comparte con las aguas del Atlántico Norte próximas a la costa africana, una zona en la que Salvamento Marítimo mantiene una actividad operativa permanente. La distancia de más de cien kilómetros hasta Arrecife subraya la exposición que supone navegar en esas condiciones con una embarcación que ya partía con la maquinaria en estado comprometido.

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Salvamento Marítimo en Canarias: operativa permanente en el Atlántico

Salvamento Marítimo es la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encargada de velar por la seguridad de la vida humana en la mar, la lucha contra la contaminación marina y el salvamento de bienes en las aguas bajo responsabilidad española. En Canarias, el organismo dispone de centros coordinadores y unidades de rescate distribuidas entre las distintas islas del archipiélago, precisamente por la intensidad del tráfico marítimo en esta zona del Atlántico y por la frecuencia con la que se producen situaciones de emergencia en sus aguas.

El Centro Coordinador de Las Palmas es el nodo operativo que gestiona los rescates en el sector oriental del archipiélago, coordinando tanto las unidades propias, como la Salvamar Al Nair, como la colaboración de embarcaciones mercantes y pesqueras que navegan en la zona. Esta cooperación entre medios propios y buques en tránsito, como ocurrió en el caso del Ciudad de Valencia, es un protocolo habitual en operaciones de búsqueda y salvamento cuando la distancia o las condiciones exigen localizar rápidamente una embarcación a la deriva.

El uso de pesqueros robados en Marruecos como medio para cruzar el Atlántico hasta Canarias no es un fenómeno desconocido para las autoridades del archipiélago. En septiembre de 2025, un atunero sustraído en Marruecos encalló en la costa norte de Lanzarote, en la zona de Órzola, provocando además una alerta por contaminación ambiental. Aquel episodio puso de manifiesto la complejidad operativa y jurídica que genera este tipo de llegadas, en las que la embarcación no es propiedad de quienes la tripulan y su estado técnico puede ser deficiente desde el inicio del trayecto.

En el presente caso, la avería de maquinaria que dejó el pesquero sin propulsión a más de cien kilómetros de Arrecife refleja precisamente ese riesgo: una embarcación robada, con once personas a bordo y sin las garantías de mantenimiento que exigiría una travesía de semejante distancia en el Atlántico. Que los tripulantes pudieran realizar la llamada de auxilio y que los medios de Canarias respondieran con rapidez evitó que el incidente derivara en una tragedia.

Para quienes navegan o trabajan en el sector pesquero en Canarias, la operación de este domingo es también un recordatorio de la cobertura que ofrece el sistema de salvamento marítimo en el archipiélago. Ante cualquier emergencia en la mar, el número de contacto con el Centro Coordinador de Las Palmas es el 900 202 202, operativo las veinticuatro horas del día, todos los días del año.

El pesquero y sus once ocupantes continuaban navegando hacia Arrecife a última hora de este domingo, remolcados por la Salvamar Al Nair. La llegada al puerto de Lanzarote, prevista para la noche, permitirá a las autoridades competentes determinar la situación de los tripulantes y el destino de la embarcación robada en Marruecos que acabó a la deriva en aguas de Canarias.