200 personas desalojadas de una fiesta ilegal en Canarias con drones y dos cuerpos policiales

La Policía Local de Telde y la Policía Nacional actuaron de forma conjunta este fin de semana en una finca del municipio grancanario, donde intervinieron sustancias y se identificó a los organizadores.

Agentes de la Policía Local y la Policía Nacional intervinieron en una finca de Telde para desmantelar la reunión masiva no autorizada.

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LO ESENCIAL El operativo desalojó a cerca de 200 personas de una finca del municipio de Telde. Participaron dos cuerpos policiales: la Policía Local de Telde y la Policía Nacional. La Unidad de Drones de la Policía Local realizó vigilancia aérea del operativo. El dispositivo concluyó con la intervención de sustancias y la identificación de los responsables.

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Canarias volvió a ser escenario este fin de semana de una intervención policial contra una celebración clandestina de gran escala. Un dispositivo conjunto de la Policía Local de Telde y la Policía Nacional desmanteló una fiesta ilegal que congregaba a cerca de 200 personas en una finca del municipio grancanario. El operativo concluyó sin incidentes graves, con el desalojo ordenado de todos los asistentes, la intervención de diversas sustancias y la identificación de los responsables de la organización del evento.

La actuación tuvo un elemento diferenciador respecto a operativos similares en Canarias: el apoyo de la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde, cuyas aeronaves realizaron labores de vigilancia aérea para supervisar el desarrollo del dispositivo y facilitar la intervención de las patrullas desplegadas sobre el terreno. Esta capacidad tecnológica permitió a los agentes tener una visión global de la finca antes de proceder al desalojo, coordinando los movimientos con mayor precisión y seguridad.

Una vez localizado el lugar de la celebración, los agentes comunicaron al promotor la orden de cesar de inmediato la actividad. El dispositivo finalizó con el desalojo ordenado de los aproximadamente 200 asistentes que se encontraban en el interior de la finca. La coordinación entre ambos cuerpos y la Unidad de Drones permitió que la actuación transcurriera sin que se registraran incidentes de gravedad.

Cómo actuó la Policía en Canarias ante una fiesta ilegal de esta magnitud

La intervención en Telde ilustra el protocolo que aplican las fuerzas de seguridad en Canarias cuando detectan reuniones multitudinarias no autorizadas: primero, localización del punto exacto de la celebración; después, comunicación directa con el promotor para ordenar el cese; y, finalmente, desalojo progresivo y controlado de los asistentes. En este caso, la incorporación de la tecnología de drones añadió una capa de supervisión que resultó determinante para gestionar un grupo de esa dimensión en un espacio de difícil acceso como es una finca privada.

El resultado del operativo incluyó la intervención de diversas sustancias y la identificación de los organizadores del evento, datos que quedan en manos de los cuerpos actuantes para los trámites administrativos y, en su caso, penales que correspondan. Las fuentes policiales no precisaron la naturaleza concreta de las sustancias intervenidas ni avanzaron si se formalizarían denuncias penales o únicamente sanciones administrativas.

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Telde y el marco legal de los eventos no autorizados en Canarias

Telde es el tercer municipio más poblado de Canarias y el segundo de Gran Canaria, con una extensa superficie que incluye zonas rurales e industriales donde, históricamente, la organización de eventos al margen de la legalidad resulta más difícil de detectar y controlar. La celebración de fiestas o eventos sin autorización en Canarias puede derivar en sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa de espectáculos públicos y actividades clasificadas, además de responsabilidades adicionales si se detectan sustancias ilegales o se producen daños a terceros.

La Policía Nacional, en su función de cuerpo de seguridad de ámbito estatal, colabora habitualmente con las policías locales de los municipios canarios en operativos de este tipo cuando la magnitud del evento o la complejidad de la intervención así lo requieren. En este caso, la participación conjunta de ambos cuerpos en Telde respondió precisamente a la escala de la reunión, con alrededor de 200 personas concentradas en un mismo punto.

La Policía Local de Telde, por su parte, dispone de una Unidad de Drones que en los últimos años ha ampliado su uso a distintos tipos de operativos en el municipio grancanario, desde la vigilancia de espacios naturales hasta el apoyo en intervenciones de orden público como la registrada este fin de semana. El empleo de estas aeronaves no tripuladas en operativos policiales es una tendencia consolidada en Canarias y en el conjunto del territorio nacional, y su eficacia en situaciones como la de Telde radica en la capacidad de obtener información en tiempo real sobre un área amplia sin exponer a los agentes a riesgos innecesarios.

Para el vecino de Telde y, en general, para cualquier residente en Canarias que organice o asista a un evento privado de cierta dimensión, este tipo de intervenciones recuerda que la celebración de reuniones multitudinarias en fincas privadas sin las autorizaciones pertinentes puede acabar con la suspensión inmediata del acto y con consecuencias legales para los promotores. La normativa canaria en materia de espectáculos públicos exige autorización administrativa previa para eventos que superen determinados aforos, independientemente de que se celebren en espacios abiertos o cerrados, públicos o privados.

El operativo del pasado fin de semana en Telde se suma a una serie de intervenciones similares que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo en distintos puntos de Canarias en los últimos tiempos, especialmente durante los meses de verano, cuando la celebración de fiestas al aire libre en entornos rurales o periurbanos tiende a aumentar. La llegada del buen tiempo y el alargamiento de los días favorecen este tipo de reuniones, lo que obliga a los cuerpos policiales a mantener una vigilancia activa en zonas alejadas de los núcleos urbanos.

Los próximos pasos dependerán de la instrucción de los expedientes abiertos contra los organizadores identificados. La Policía Local de Telde y la Policía Nacional trasladarán la documentación recabada durante el operativo a las autoridades competentes, que determinarán la vía sancionadora o penal que corresponda en función de las sustancias intervenidas y de las infracciones administrativas detectadas. Canarias dispone de un marco normativo propio en materia de actividades clasificadas que fija las condiciones y sanciones aplicables a este tipo de eventos no autorizados.