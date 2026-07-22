El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calor y advertencias en varias islas

La Dirección General de Emergencias declara la prealerta por temperaturas máximas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife a partir de este jueves. La Aemet prevé máximas de hasta 37 grados en zonas del interior de Canarias.

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LO ESENCIAL El Gobierno de Canarias declara prealerta por temperaturas máximas en tres islas desde las 11:00 horas del jueves 23 de julio. Se esperan hasta 37 grados en Gran Canaria, especialmente en la cuenca de Tejeda y medianías orientadas al sur. En Fuerteventura los termómetros alcanzarán entre 30 y 32 grados en el interior y sureste. La Dirección General de Emergencias insta a extremar precauciones durante las horas centrales del día en las zonas con temperaturas más elevadas.

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El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por temperaturas máximas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife a partir de las 11:00 horas del jueves 23 de julio. El episodio de calor afectará especialmente a zonas concretas del archipiélago. La previsión apunta a un ascenso significativo de las temperaturas máximas, con especial incidencia en zonas de interior, medianías y áreas de mayor altitud. Las islas orientales registrarán valores elevados, aunque la intensidad varía según la ubicación geográfica dentro de cada territorio insular.

En Gran Canaria, las temperaturas más altas se concentrarán en las cumbres, donde probablemente se superarán los 34 grados. Especialmente en la cuenca de Tejeda y en las medianías orientadas al sur y al oeste situadas por encima de los 500-600 metros, los termómetros alcanzarán valores muy elevados. La Dirección General de Emergencias advierte de que localmente podrían alcanzarse los 37 grados en zonas bajas del sureste de la isla, lo que representa un riesgo significativo para la población.

Temperaturas esperadas en Fuerteventura y Tenerife en Canarias

En Fuerteventura, los termómetros podrán alcanzar o superar los 30-32 grados en puntos del interior y en el litoral del sureste. Tenerife también experimentará un incremento notable, con temperaturas previstas de entre 30 y 32 grados en medianías y zonas bajas de la vertiente sur, así como en sectores del área metropolitana. No se descarta que en algunos puntos concretos los termómetros puedan alcanzar los 34 grados, especialmente en zonas de mayor altitud.

Este episodio de calor en Canarias requiere especial atención debido a la combinación de factores climáticos y se han activado recomendaciones para la población por temperaturas superiores a los 36 grados en Gran Canaria y otros puntos de Canarias.

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Marco normativo del PEFMA y recomendaciones de autoprotección en Canarias

Este plan establece los protocolos de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, definiendo situaciones de prealerta, alerta y alerta máxima según la intensidad y el ámbito territorial del evento.

El PEFMA forma parte del sistema de protección civil de Canarias y se enmarca en la Norma Básica de Protección Civil del Estado. La declaración de prealerta activa los protocolos de vigilancia y pone en alerta a los servicios de emergencia, sanidad y seguridad para que estén preparados ante una posible escalada.

El Gobierno de Canarias insta a la población a extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección emitidos por la Dirección General de Emergencias, especialmente durante las horas centrales del día y en las zonas donde se esperan las temperaturas más elevadas. Las personas mayores, menores de edad y quienes padezcan enfermedades crónicas deben extremar estos cuidados.

Para el lector, esta declaración de prealerta implica que debe estar atento a los avisos oficiales y adaptar sus actividades cotidianas a las circunstancias meteorológicas. Es recomendable consultar las predicciones diarias de la Aemet, evitar trabajos al aire libre en las horas de máximo calor y tener disponible agua abundante, especialmente si realiza desplazamientos o actividades al aire libre en Canarias. Los conductores deben verificar el estado de los vehículos y planificar descansos frecuentes en trayectos largos.

La Aemet continuará monitorizando la evolución del episodio a través de sus sistemas de predicción. El Gobierno de Canarias realizará un seguimiento permanente y no descarta ampliar el nivel de activación en función de las próximas actualizaciones de la predicción meteorológica y de los avisos emitidos por la agencia meteorológica estatal. Cualquier cambio en la situación será comunicado de inmediato a través de los canales oficiales de la Dirección General de Emergencias, que mantendrá informada a la población sobre la evolución del fenómeno y las medidas recomendadas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Canarias.