La Operación Tijuana desarticuló en Canarias una red estructurada de tráfico de drogas que operaba entre varias islas, con incautaciones de más de 300 kilos de hachís, dos de cocaína y 55.000 euros.

Operación Tijuana: desarticulada una red de narcotráfico en Gran Canaria con incautación de 300 kilos de hachís y dos de cocaína.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Siete detenidos, entre ellos un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, en la Operación Tijuana. Más de 300 kilos de hachís y dos kilos de cocaína incautados en registros realizados en Las Palmas, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana. La red estaba liderada por un individuo apodado 'JUKE', investigado desde hace años por su capacidad de introducción y distribución de drogas. Un año de investigación por la UDYCO Central y la UDYCO de Las Palmas desmanteló la infraestructura logística del grupo criminal.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La Policía Nacional ha desarticulado en Gran Canaria, Canarias, una organización criminal dedicada al tráfico de hachís y cocaína que operaba entre varias islas de Canarias. La operación, denominada Tijuana, se saldó con siete detenidos, entre ellos un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, tras un año de investigación intensiva.

La investigación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central y la UDYCO de Las Palmas, quienes identificaron una red perfectamente estructurada para introducir, almacenar y distribuir importantes cantidades de estupefacientes en Canarias. El operativo se activó tras detectar una de las operaciones de distribución de la organización, en la que los investigados transportaban más de 300 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada, un método que utilizaban para dificultar su localización.

Los registros y el material incautado en Canarias

A raíz de la información obtenida, los agentes practicaron seis registros autorizados judicialmente en viviendas y locales comerciales distribuidos en Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana. El operativo permitió desmantelar la infraestructura logística que la organización utilizaba para almacenar y distribuir drogas entre distintas islas de Canarias.

Los registros arrojaron resultados significativos. La Policía Nacional intervino más de 300 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas de fuego, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, una embarcación semirrígida, una docena de teléfonos móviles y abundante documentación relacionada con la actividad delictiva. Este material incautado representa un golpe relevante contra el tráfico de drogas en Canarias y pone de manifiesto la escala de operaciones de la red desmantelada.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Su intervención en la operación Tijuana refleja la complejidad de la red desmantelada y la necesidad de recursos especializados para combatir estas estructuras criminales en Canarias.

Investigación en curso y próximos pasos en Canarias

La investigación permanece abierta bajo la dirección de la autoridad judicial competente, no descartándose nuevas actuaciones derivadas del análisis pormenorizado del material incautado y la documentación requisada. Los siete detenidos serán puestos a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales correspondientes. Este aspecto ha motivado que la investigación haya adquirido una dimensión especial, como refleja la implicación de unidades especializadas de la Policía Nacional en su desarrollo y resolución.

El caso de un agente local implicado en una red de distribución de drogas evidencia cómo las organizaciones criminales buscan comprometer la integridad de los cuerpos de orden público para facilitar sus operaciones. La operación refleja el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de drogas, un delito que afecta de forma directa a la seguridad pública y la calidad de vida en las comunidades.

Las autoridades competentes mantendrán el seguimiento del caso a través de la Audiencia Nacional, tribunal especializado en delitos de narcotráfico y crimen organizado. Los ciudadanos pueden dirigirse a los canales oficiales de denuncia de la Policía Nacional o la Guardia Civil para informar de actividades sospechosas relacionadas con el tráfico de drogas en Canarias.