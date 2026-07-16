La Policía desmantela red de distribución de contenido infantil en Tenerife con arsenal de siete armas

Seis detenidos tras una investigación de 16 meses en Tenerife. Los agentes localizaron siete armas de fuego ilegales y más de 1.400 cartuchos en uno de los domicilios registrados en la provincia.

Operación de la Policía Nacional contra distribución de material de explotación sexual infantil y tenencia ilícita de armas en Tenerife.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Seis hombres detenidos en Santa Cruz de Tenerife por corrupción de menores y distribución de material de explotación sexual infantil. Siete armas de fuego ilícitas y más de 1.400 cartuchos intervenidos durante los registros domiciliarios. La investigación comenzó en febrero de 2025 por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Los seis registros se realizaron en municipios de Tenerife: Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz y La Victoria de Acentejo.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a seis hombres por su presunta implicación en una red de descarga y distribución de material de explotación infantil. La operación, desarrollada de forma coordinada en cuatro municipios de la isla, ha permitido incautar siete armas de fuego ilícitas y más de 1.400 cartuchos, algunos clasificados como munición de guerra.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes especializados permitieron identificar y localizar a los seis investigados en diferentes puntos del territorio insular: La Victoria de Acentejo, San Cristóbal de la Laguna, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife. Con autorización judicial, los investigadores llevaron a cabo seis entradas y registros simultáneos en distintos domicilios, donde practicaron las detenciones e intervinieron numerosos ordenadores de sobremesa, discos duros de gran capacidad, teléfonos móviles y abundante contenido ilícito.

El hallazgo más alarmante se produjo en uno de los inmuebles registrados en Tenerife. Los agentes localizaron un arsenal clandestino donde un detenido ocultaba siete armas de fuego ilícitas (cinco cortas y dos largas) preparadas para ser disparadas. Junto a ellas, almacenaba más de 1.400 cartuchos de diferentes calibres, algunos de ellos catalogados oficialmente como munición de guerra. Este descubrimiento elevó significativamente la gravedad de los hechos investigados y la peligrosidad de los implicados.

Seis registros y hallazgos alarmantes en Tenerife

En otra de las viviendas, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que uno de los moradores contaba con antecedentes por hechos de idéntica naturaleza. En su domicilio se intervinieron aplicaciones informáticas instaladas específicamente para la descarga masiva de archivos prohibidos, lo que indica un grado avanzado de organización en la red.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El análisis forense realizado por los especialistas en investigación tecnológica de la Policía Nacional resultó determinante para el desarrollo de la operación en Tenerife. Los expertos lograron recuperar archivos ocultos y registros de actividad que los investigados habían tratado de eliminar o camuflar deliberadamente con el objetivo de dificultar las pesquisas. El examen de estas evidencias digitales permitió reconstruir con precisión el funcionamiento de la infraestructura utilizada para la distribución del material ilícito y acreditar el modus operandi empleado por los detenidos.

La recuperación de registros de actividad y archivos ocultos fue especialmente relevante en el caso de Tenerife, ya que permitió a los investigadores trazar la red de conexiones entre los usuarios y documentar el volumen de material distribuido. Los especialistas actuaron como rastreadores digitales, penetrando en sistemas de cifrado y capas de anonimato que los sospechosos habían implementado para ocultar sus actividades.

Análisis forense determina el modus operandi de la red en Tenerife

Tras la conclusión de los registros, todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La investigación continúa abierta para determinar si existen nuevas ramificaciones de la red, posibles víctimas adicionales relacionadas con los hechos investigados o implicados que aún permanecen identificados.

Este operativo policial supone un golpe significativo contra la distribución de material de abuso sexual infantil en el Archipiélago. La combinación de delitos graves —corrupción de menores, distribución de pornografía infantil y tenencia ilícita de armas preparadas para su uso— evidencia la naturaleza delictiva multifacética de la organización desmantelada.

Los ciudadanos que dispongan de información sobre distribución de material de abuso sexual infantil o tenencia ilícita de armas pueden denunciar de forma anónima a través de los canales oficiales de denuncia de la Policía Nacional.