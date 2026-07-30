Radiación ultravioleta extrema en Canarias: el aviso máximo de Sanidad que obliga a evitar el sol
La Dirección General de Salud Pública activa el nivel máximo de protección en toda Canarias tras detectar índices UV superiores a 11 puntos. Evitar el sol en horas centrales es la recomendación principal.
La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha activado la máxima alerta por radiación ultravioleta en 29 municipios del Archipiélago tras constatar niveles extremos de exposición solar. Canarias se enfrenta a un episodio que obliga a extremar precauciones: el índice UV ha alcanzado valores superiores a 11 puntos, el umbral más alto reconocido internacionalmente para la protección solar.
El aviso, coordinado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) y respaldado por datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), afecta a municipios de todas las islas del Archipiélago.
La Dirección General de Salud Pública ha insistido en que la principal medida de protección es no exponerse al sol. Para las zonas afectadas en Canarias, la recomendación es evitar totalmente cualquier actividad al aire libre sin protección, independientemente de la hora del día.
Municipios con riesgo extremo en todas las islas de Canarias
En Gran Canaria y Lanzarote, prácticamente la totalidad de sus municipios se encuentran bajo alerta extrema. En Canarias insular, la situación varía según la ubicación: en La Palma, el riesgo extremo afecta a Barlovento, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Paso, Villa de Mazo y Fuencaliente. En El Hierro, las zonas críticas son Valverde y El Pinar, mientras que en La Gomera solo Alajeró presenta este nivel. Tenerife registra riesgo extremo en Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna, aunque el resto de municipios mantiene un nivel muy alto que también requiere protección reforzada.
En el resto de municipios de Canarias que no figuran en la alerta extrema, Sanidad mantiene el nivel de riesgo muy alto, por lo que también se recomienda extremar las precauciones.
Recomendaciones de protección y Plan de Prevención en Canarias
El Gobierno de Canarias ha activado el Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud, un protocolo que establece pautas estrictas para minimizar los nocivos efectos asociados a estos altos índices UV. Para quienes residan o trabajen en zonas con riesgo muy alto, las instituciones recomiendan encarecidamente el uso diario de cremas con factor de protección solar (SPF) de 50 o superior, renovando su aplicación de forma regular.
Sanidad aconseja permanecer preferentemente en la sombra, especialmente durante las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa. Otras medidas incluyen utilizar ropa ligera que cubra la piel, gafas de sol homologadas, gorra o sombrero de ala ancha y reforzar la hidratación.
La Dirección General de Salud Pública recuerda que protegerse del sol es una responsabilidad que debe mantenerse no solo en verano o cuando se acude a la playa, sino durante todo el año, incluso en días nublados. En Canarias, esta recomendación cobra especial relevancia debido a la intensidad solar característica del Archipiélago. Los ciudadanos pueden consultar el estado de las alertas UV en los canales oficiales del Gobierno de Canarias y acceder a información actualizada diaria sobre los niveles de radiación en su municipio.