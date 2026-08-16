La tragedia de Fagajesto: un conductor muere al caer 30 metros con su coche en Canarias

Un vehículo se precipitó por un acantilado en la zona de Fagajesto provocando un incendio que afectó 600 metros de cañaveral. El operativo de emergencias de Canarias no pudo salvar al conductor, cuyas heridas fueron incompatibles con la vida.

Zona de Fagajesto en Gáldar donde se produjo el accidente mortal este domingo por la mañana.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Fallecimiento de un conductor tras caer 30 metros en Fagajesto, Gáldar. El accidente ocurrió este domingo a las 09:29 horas tras una salida de vía. El incendio del vehículo afectó 600 metros cuadrados de cañaveral. El CECOES 112 del Gobierno de Canarias activó un amplio operativo de rescate y extinción.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Un conductor ha fallecido este domingo en Canarias tras precipitarse por un barranco de unos 30 metros de altura en Fagajesto, municipio de Gáldar, en Canarias. El vehículo se salió de la vía y, tras el impacto, se incendió, generando además un fuego que se extendió por la vegetación colindante. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 09:29 horas y movilizó de inmediato todos los recursos disponibles para atender la emergencia.

El impacto fue de tal magnitud que las lesiones presentadas por el conductor resultaron incompatibles con la vida. Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que acudió al lugar solo pudo confirmar el fallecimiento.

Tras la salida de vía y la precipitación, el vehículo se incendió de forma inmediata. Las llamas se extendieron rápidamente hacia una zona de cañaveral adyacente en Canarias, quemando aproximadamente 600 metros cuadrados de vegetación. Esta circunstancia complicó significativamente las labores de rescate y extinción, obligando a movilizar recursos especializados para controlar el fuego y acceder al punto donde había quedado el automóvil.

Un operativo integral en Canarias

Los bomberos lograron extinguir el incendio originado tras el accidente, mientras que una Unidad de Prensa del Cabildo de Gran Canaria permaneció posteriormente en la zona realizando labores de refresco para evitar posibles reactivaciones del fuego.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El Servicio de Urgencias Canario de Canarias movilizó una ambulancia sanitarizada, otra de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. Este último recurso fue posteriormente anulado al confirmar el fallecimiento. En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local de Gáldar y efectivos de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al vehículo a abandonar la calzada.

Investigación abierta en Canarias

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes con el objetivo de determinar las causas que provocaron la salida de vía. Aunque las investigaciones están en marcha, las autoridades mantienen abierta la línea de esclarecimiento de los hechos. El lugar de los hechos, Fagajesto en Gáldar, es una zona de Canarias con características geográficas complejas, donde los barrancos y las pendientes pronunciadas constituyen un riesgo recurrente para la seguridad vial.

El protocolo de investigación que sigue la Guardia Civil en estos casos implica el análisis de múltiples factores: estado del vehículo, condiciones de la calzada, visibilidad en el punto del accidente y posibles deficiencias en la señalización o infraestructuras viales. Estos elementos resultan críticos para determinar si la salida de vía obedeció a factores humanos, mecánicos o ambientales.

En carreteras con pendientes pronunciadas y curvas cerradas, especialmente en zonas rurales de Canarias, la vigilancia y la prudencia son esenciales para prevenir accidentes de consecuencias fatales.

El fallecimiento ha causado consternación en la comunidad de Gáldar, en Canarias. Las autoridades y servicios de emergencia mantienen abierto el protocolo de investigación para completar el atestado correspondiente y determinar los factores que concurrieron en este fatídico accidente. Cualquier ciudadano que haya presenciado el siniestro o que disponga de información relevante puede ponerse en contacto con la Guardia Civil a través de los canales de denuncia habilitados.