Cuatro encapuchados asaltan una joyería del Centro Comercial de Canarias: tres detenidos tras estrellar el coche

Una persecución policial en Canarias coordinada entre varios cuerpos de seguridad ha terminado este sábado con tres detenidos tras el asalto a una joyería en el Centro Comercial Cita, en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana). El operativo, que se prolongó por varios kilómetros desde el sur turístico de Gran Canaria hasta el barrio teldense de Las Huesas, culminó cuando el vehículo en el que huían los presuntos autores se estrelló contra una vivienda. La búsqueda del cuarto sospechoso, que logró darse a la fuga, continúa activa.

La alerta se recibió en Canarias en torno a las 11:40 horas de este sábado, según informa la Policía Nacional. Un agente fuera de servicio fue testigo del momento en que varios encapuchados cambiaban de vehículo en la Avenida de Gran Canaria, en Playa del Inglés. Los presuntos autores habían abandonado en la vía un Honda rojo y se montaron en un segundo coche conducido por otro encapuchado. Durante el trasvase entre vehículos perdieron o se les cayeron varias piezas de joyería, según las primeras informaciones manejadas por los investigadores.

Persecución coordinada entre Policía Nacional y Local

Activadas las fuerzas policiales en Canarias, se inició una persecución que se prolongó desde el sur grancanario hasta Telde, llegando hasta las inmediaciones del barrio de Las Huesas, situado muy cerca del trazado de la GC-1. Las patrullas de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, alertadas por la Policía Nacional, bloquearon las posibles salidas de la autovía hacia el municipio para impedir que los presuntos autores se desviaran y obligarles a continuar el trayecto hacia el norte de la isla. Varios coches del mismo cuerpo policial se sumaron a la persecución a medida que avanzaba.

El segundo vehículo, un Audi Q2 conducido por uno de los encapuchados, terminó perdiendo el control en plena huida y se estampó contra una vivienda del barrio de Las Huesas. No se han reportado heridos entre los ocupantes de la casa, aunque la propia vivienda ha sufrido daños materiales que están pendientes de valoración.

El operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana y la Guardia Civil permitió la detención de tres de los cuatro presuntos autores del asalto.

Tres detenidos y uno huido en Canarias

Tras el accidente, los ocupantes del vehículo en Canarias se dieron a la fuga a pie. La Policía Nacional logró detener en el momento a dos de ellos y al tercero cuando intentaba refugiarse en un colegio de la zona, cerrado por ser fin de semana. El cuarto sospechoso logró escapar y es buscado en estos momentos por un dispositivo conjunto de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, que continúa desarrollando batidas en el entorno de Las Huesas y zonas próximas.

Como en todo procedimiento policial de este tipo, los tres detenidos serán puestos a disposición judicial en las próximas horas. La Audiencia competente determinará las medidas cautelares aplicables tras valorar los indicios de los que dispone el atestado policial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas identificaciones ni la incorporación de información adicional sobre el modus operandi y la procedencia de los presuntos autores.

Durante el operativo en Canarias, los agentes lograron recuperar algunas de las joyas que cayeron al suelo durante el cambio de vehículo en la Avenida de Gran Canaria. El resto del botín que pudieron transportar en la huida queda pendiente de inventariar conforme avance la instrucción judicial. La joyería asaltada del Centro Comercial Cita ha quedado cerrada al público durante las labores periciales realizadas por la Policía Científica para recoger pruebas y documentar los daños.

El Centro Comercial Cita en Canarias es uno de los puntos comerciales más conocidos de Playa del Inglés, núcleo turístico clave de San Bartolomé de Tirajana. La presencia policial en la zona se refuerza habitualmente durante los fines de semana y temporada alta para garantizar la seguridad en uno de los principales destinos turísticos de Canarias. El operativo de este sábado, que ha movilizado a tres cuerpos de seguridad distintos, evidencia la coordinación interpolicial habitual ante incidentes de esta naturaleza.

La Policía Nacional en Canarias recuerda que cualquier ciudadano que disponga de información relevante sobre el incidente o sobre la identidad del cuarto sospechoso puede comunicarla a través de los canales habituales: el teléfono 091 de la Policía Nacional, el 112 de emergencias o personándose en cualquier comisaría del archipiélago. La colaboración ciudadana es habitualmente clave en este tipo de investigaciones, especialmente cuando se trata de localizar a fugados.