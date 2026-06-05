El modelo de atención de Clinica Dorsia integra medicina estética y equilibrio emocional

La propuesta de Clinica Dorsia ha incorporado una visión del cuidado personal que combina tratamientos estéticos con el acompañamiento psicológico, dentro de un enfoque de salud integral que se extiende a través de su red de más de 150 centros.

El cuidado personal ha dejado de entenderse como una intervención puntual para convertirse en un proceso más amplio, vinculado tanto a la imagen como al equilibrio emocional y la salud general. Clinica Dorsia ha articulado su propuesta en torno a esa idea, con un modelo que integra medicina estética, nutrición y seguimiento profesional dentro de un mismo marco asistencial.

Desde sus inicios, la clínica se orientó a acercar la medicina estética a un perfil de paciente que buscaba soluciones reales y accesibles. Con el tiempo, la oferta ha incorporado nuevas disciplinas que amplían esa visión inicial hacia terrenos que trascienden la intervención estética. Fadela Hamza, directora de Marketing de Dorsia, ha señalado que la clínica nació con el propósito de contribuir a mejorar la vida de los pacientes, mientras que Clínicas Origen, marca del mismo grupo especializada en psicología y coaching, surgió después para ampliar ese enfoque al plano emocional.

Clinica Dorsia ante la integración del bienestar físico y psicológico en la atención al paciente

Incorporar Clínicas Origen al mismo grupo refleja una apuesta por el cuidado integral que va más allá de los resultados estéticos. Tanto la dimensión emocional como la física se presentan como partes complementarias de un mismo proceso, en el que el seguimiento profesional abarca el tratamiento médico y el acompañamiento psicológico. En la edición más reciente de los premios Mejor Servicio del Año, ambas marcas fueron distinguidas en sus respectivas categorías, un reconocimiento basado en la valoración directa de sus propios usuarios.

Cada tratamiento en Clinica Dorsia parte de una valoración médica previa que define el protocolo más adecuado para cada paciente. Ese proceso determina la planificación, ajusta las técnicas a las características individuales de cada persona y establece los criterios de seguimiento posterior. Mantener la homogeneidad de los protocolos entre los más de 150 centros de la red permite trasladar ese marco de trabajo a distintas ubicaciones sin perder coherencia en la atención.

María Jiménez, directora comercial de Dorsia, ha destacado la aportación de psicólogos, nutricionistas, médicos y equipos de apoyo como parte central del modelo. Coordinar distintas áreas dentro de un mismo marco asistencial es lo que permite abordar el bienestar desde una perspectiva más completa, en la que cada disciplina refuerza el trabajo de las demás.

El bienestar integral en medicina estética gana presencia en el mercado español

Cada vez más pacientes en España buscan tratamientos que combinen resultados físicos y acompañamiento emocional. Más allá de la mejora estética puntual, la demanda se orienta hacia soluciones que contribuyan a una percepción global de salud. Dentro de ese contexto, la combinación de Dorsia y Clínicas Origen dentro de un mismo grupo responde a una lógica asistencial que abarca tanto el plano físico como el psicológico.

Esa visión del cuidado personal como proceso continuo, en el que distintas disciplinas se abordan de forma coordinada, toma forma concreta en la estructura del grupo: psicólogos, nutricionistas y médicos trabajan bajo un mismo marco asistencial con el objetivo de que el seguimiento al paciente vaya más allá del resultado estético.