El motivo real por el que este tipo de pepinos vienen siempre envueltos en plástico en el supermercado

Si vas buscando pepinos y alguna vez has recorrido la sección de frutas y verduras del supermercado, seguramente habrás notado una selección de diferentes pepinos agrupados en distintos tonos de verde. Casi todo el mundo reconoce un pepino común, o incluso los pepinos pequeños, que suelen venderse en bolsa. Pero hay un pepino que se envasa de forma muy diferente al resto: el pepino inglés, siempre envuelto en plástico transparente de manera individual. Esa peculiaridad llama la atención de muchos consumidores, que suelen preguntarse si se trata de un capricho de marketing o si hay una razón concreta detrás. La respuesta es sencilla y tiene que ver con la propia fisiología de la fruta.

Antes de seguir, conviene aclarar un dato que sorprende a muchos: el pepino es técnicamente una fruta, no una verdura. Crece de la flor de la planta y contiene semillas en su interior, los dos criterios botánicos que definen a una fruta. Sin embargo, su sabor neutro y su uso en ensaladas hacen que en la cocina se asocie habitualmente con las verduras, una clasificación culinaria que poco tiene que ver con la botánica.

Por qué estos pepinos ingléses viene envuelto en plástico

Los pepinos ingléses (también conocido como pepino holandés, pepino europeo o pepino de invernadero) presenta unas características muy concretas que lo diferencian del pepino común que estamos acostumbrados a comprar en la mayoría de fruterías españolas. Es más largo y estrecho, tiene una piel especialmente fina y comestible, contiene muchas menos semillas y resulta ligeramente más dulce al paladar.

Esa misma piel fina, que es una ventaja gastronómica (no necesita pelarse), es también su gran debilidad logística. Los pepinos ingleses son extremadamente propensos a magullarse durante el transporte desde el invernadero hasta el supermercado, especialmente en los procesos de manipulación, embalaje y descarga. Cualquier roce o golpe sobre la piel se traduce rápidamente en una mancha oscura o en una zona blanda que afecta a la conservación de la pieza completa.

Para evitar este deterioro precoz, los productores envuelven cada pepino inglés en una película plástica retráctil ajustada a la fruta. Ese film cumple tres funciones simultáneas: protege la piel de los golpes durante el transporte, evita la deshidratación al frenar la evaporación natural del agua y reduce las roturas estéticas que harían invendible la pieza en el lineal del supermercado.

El plástico que envuelve a los pepinos ingleses no es decorativo ni un capricho de marketing: cumple una función concreta de protección frente a golpes, deshidratación y deterioro precoz de la piel.

Cuándo conviene retirar el plástico en casa

Una vez que llegas a casa con la compra, la duda lógica es si conviene quitar el plástico inmediatamente o mantenerlo hasta el consumo. La recomendación de los expertos en alimentación es muy clara:

Si vas a consumir el pepino inmediatamente (en las próximas horas), puedes retirar el plástico mientras desempacas la compra.

(en las próximas horas), puedes retirar el plástico mientras desempacas la compra. Si vas a conservarlo varios días en el frigorífico, lo mejor es mantenerlo envuelto en su plástico original hasta el momento exacto de uso.

La razón es sencilla. Los pepinos ingleses, por su piel fina, se deshidratan muy rápidamente una vez fuera del film protector. En cuestión de dos o tres días pueden empezar a ablandarse, perder firmeza y arrugarse en los extremos. Mantenidos en su envoltorio original y refrigerados a temperatura adecuada, en cambio, pueden conservarse perfectamente durante hasta una semana sin pérdida apreciable de calidad.

¿Hay que envolver todas las verduras en plástico?

Siguiendo la lógica del pepino inglés, una pregunta natural es si conviene aplicar el mismo tratamiento al resto de frutas y verduras en casa. La respuesta es rotundamente no. La mayoría de frutas y verduras tienen una piel gruesa, una cera natural o una estructura que las protege por sí mismas frente a la deshidratación y los golpes. Envolver tomates, manzanas, naranjas, plátanos o calabacines en plástico individual no aporta ningún beneficio y, además, contribuye innecesariamente a la generación de residuos plásticos en el hogar.

El caso del pepino inglés es excepcional precisamente porque combina dos características muy poco habituales: piel comestible muy fina + alta perecibilidad. Pocas frutas u hortalizas del supermercado comparten ese perfil concreto, y por eso ninguna otra se envasa de manera tan llamativa.

Las propiedades nutricionales del pepino inglés

Más allá de la curiosidad del envasado, el pepinos ingléses mantiene todas las propiedades nutricionales de la familia. Es una fruta especialmente rica en agua (representa aproximadamente el 96% de su composición), aporta fibra, vitaminas del grupo B, vitamina K, vitamina C y minerales como el potasio. Tiene muy pocas calorías y resulta especialmente útil en planes de alimentación equilibrada, especialmente en los meses cálidos del año, donde su elevado contenido en agua lo convierte en un aliado natural de la hidratación.

Cómo elegir un buen pepino inglés en el supermercado

Por último, una recomendación práctica para no fallar al elegir los pepinos: el pepino inglés ideal debe tener un color verde intenso y uniforme, sin manchas amarillas ni zonas decoloradas que indiquen sobremaduración. La pieza debe sentirse firme al tacto y los extremos no deben estar arrugados ni blandos. El plástico, además, debe estar perfectamente ajustado a la fruta, sin condensación interior visible (signo claro de que el ambiente dentro del envoltorio se ha humedecido en exceso y puede acelerar el deterioro).