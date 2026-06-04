El papa León XIV podría tener raices de Canarias según una posible investigación genealógica

El Papa León XIV tiene raíces canarias. Un estudio genealógico, encargado por el Gobierno de Canarias y elaborado por la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, ha documentado que el décimo abuelo del pontífice, Robert Francis Prevost, fue bautizado el 26 de junio de 1619 en la parroquia matriz de El Salvador, en Santa Cruz de La Palma. El hallazgo añade un componente simbólico extraordinario a la visita papal del próximo 11 y 12 de junio al archipiélago, durante la cual el presidente Fernando Clavijo entregará personalmente al Santo Padre el árbol genealógico completo en su visita del Papa a Canarias.

La investigación, titulada «Antepasados Canarios de Su Santidad el Papa León XIV», ha sido realizada por la genealogista María Carrillo de Albornoz Santana, secretaria de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, tras casi un año de rastreo documental. El estudio reconstruye la historia de dos familias asentadas en Santa Cruz de La Palma entre los siglos XVI y XVII: los González Vázquez y los Hernández Pérez.

El décimo abuelo del Papa, Juan González Vázquez

El punto clave de la genealogía del Papa es el matrimonio de Gaspar González y María Pérez, celebrado el 5 de enero de 1614 en la parroquia matriz de El Salvador. De esta unión nació Juan González Vázquez, bautizado en el mismo templo el 26 de junio de 1619. Es, exactamente, el décimo abuelo de Robert Francis Prevost. La línea familiar, según el estudio, ha podido reconstruirse generación a generación con documentación sacramental original.

En su edad adulta, Juan González Vázquez emigró a Cuba, donde contrajo matrimonio con Clara González de Silva, enlace documentado en los archivos de la Catedral de La Habana. González Vázquez aparece en la documentación cubana como ciudadano principal de la capital de la isla. Desde Cuba, la línea familiar se prolongó durante generaciones hasta acabar conectando, ya en Estados Unidos, con la familia paterna del actual Pontífice.

«Sería interesante que el Papa pudiera conocer el estudio y realizar sus propias preguntas sobre el mismo», ha afirmado María Carrillo de Albornoz Santana.

Una familia de pescadores en el barrio de La Asomada

Los antepasados palmeros del Papa eran una familia humilde. Las dos ramas (los González Vázquez y los Hernández Pérez) residían en el barrio de La Asomada de Santa Cruz de La Palma y estaban vinculadas al oficio de la pesca, una actividad fundamental en una ciudad portuaria que en aquella época era una de las más activas del archipiélago.

A comienzos del siglo XVII, Santa Cruz de La Palma se había consolidado como puerto estratégico en las rutas hacia América. Fundada a finales del siglo XV, era escala habitual en el tráfico transatlántico, lo que explica el flujo migratorio desde la isla hacia Cuba durante los siglos XVII y XVIII, en el que se enmarca la salida de Juan González Vázquez rumbo a La Habana.

Clavijo entregará el árbol al Papa el 12 de junio

El estudio fue presentado este jueves al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un acto al que asistieron también el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, el obispo de la Diócesis Nivariense, monseñor Eloy Santiago, y Carmelo Santiago, representante de la Editorial Genealógica Canaria. El presidente del Ejecutivo autonómico entregará el árbol genealógico al Papa León XIV durante su visita al archipiélago.

El material físico que recibirá el pontífice consta de dos piezas. La primera, un lienzo con las trece generaciones documentadas que conectan a los González Vázquez palmeros con la familia del Papa. La segunda, un cuaderno encuadernado en tapa dura con las partidas de bautismo, matrimonio y descripciones históricas, incluyendo transcripciones de los documentos originales del siglo XVII.

Junto al estudio genealógico, el Gobierno autonómico entregará al Pontífice una pieza artesanal de gran valor simbólico: un mantel confeccionado a medida para el altar del Vaticano, además de un alba y una estola personalizada, todo elaborado por la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio. El conjunto pretende trasladar al Papa no solo la existencia de sus vínculos familiares con Canarias, sino también una muestra del patrimonio cultural y artesanal del archipiélago.

La visita de León XIV tendrá un marcado carácter simbólico para Canarias, especialmente por su interés declarado en conocer de primera mano la realidad migratoria del Atlántico. Ahora, además, el pontífice llegará al archipiélago sabiendo que parte de sus raíces familiares también nacieron en La Palma hace más de cuatro siglos, en un humilde barrio pesquero de la entonces floreciente capital insular. El equipo investigador continúa ahora con la elaboración de un árbol de descendencia para intentar localizar posibles familiares actuales del Papa en La Palma.