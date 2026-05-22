El simbolismo de Alonso Quesada se transforma en danza con ‘La Umbría’ en el Espacio La Granja

● La función será el martes 26 de mayo, a las 19:30 horas, en el escenario santacrucero

● Se enmarca dentro de la programación del Mes de Canarias que organiza el Gobierno autonómico

El Espacio La Granja se suma a la programación del Mes de Canarias, organizado por el Gobierno autonómico, con el estreno en Tenerife de ‘La Umbría’. Inspirada en el poema dramático del escritor Alonso Quesada, esta propuesta de Cyrano Producciones traslada su texto al lenguaje de la danza en una pieza dirigida por Quino Falero, con música de Laura Vega y coreografía de Vanesa Medina.

La obra se subirá a las tablas del recinto que gestiona del Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña el próximo martes 26 de mayo, a las 19:30 horas. Hasta ocho bailarines en escena dan vida a la belleza poética del texto de Quesada, ambientado en la vieja mansión de la familia Linares. Las entradas están disponibles en la web y en la taquilla del espacio.

‘La Umbría’ es un retrato en movimiento de la enfermedad, el miedo, la muerte y sus fantasmas. Su acción se desarrolla en una isla atlántica durante la segunda mitad del siglo XX y explora la dicotomía entre la salud del pueblo y la enfermedad de la burguesía. El impacto de la tuberculosis en el seno de la familia Linares funciona como eje de partida para explorar, a través de la danza, el conflicto entre las distintas capas sociales de la época.

Equipo artístico y adaptación

Para dar vida al intenso universo físico y emocional de ‘La Umbría’, Cyrano Producciones ha reunido a un equipo artístico de primer nivel. A la sólida dirección y creación original de Quino Falero se suma la partitura original de la compositora canaria Laura Vega y la coreografía de Vanesa Medina. Por su parte, el elenco encargado de encarnar a los personajes estará formado por los intérpretes Abián Hernández, Ana Medina, Andrea Pérez, Juan León, Marta Oramas, Sara López, Juan Manuel Mateo y Uma Landa.

Tras el proyecto de ‘La Umbría’ se encuentra Cyrano Producciones, que cuenta con más de una década de trayectoria sobre los escenarios, en los que han intercalado la creación de obras teatrales de autoría propia y adaptaciones de plumas reconocidas. Con esta pieza, la compañía ha optado por recuperar el legado de la obra cumbre de Alonso Quesada, protagonista del Día de las Letras Canarias en 2025 y figura clave del modernismo y las vanguardias en el Archipiélago.

Escrita originalmente como un poema dramático, ‘La Umbría’ destaca por su simbolismo y por su forma de reflejar el aislamiento y el peso de las viejas costumbres. Además, se da la circunstancia de que el propio Quesada sufrió también la enfermedad de la tuberculosis, que funciona como tema central en todo el texto.

Un mes para celebrar que ‘Somos Patrimonio de Canarias’

Esta actividad se enmarca en la programación del Mes de Canarias que incluye más de 110 actividades en todas las Islas, bajo el lema ‘Somos Patrimonio de Canarias’.

La iniciativa de ampliar la celebración del Día de Canarias a todo un mes es una invitación a reconocer, compartir y preservar aquello que nos une como pueblo. A lo largo de varias semanas, se creará un espacio para acercar nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra identidad a toda la ciudadanía, favoreciendo que este legado común llegue a cada rincón e, incluso, más allá de nuestro territorio.

Toda la programación está disponible en el portal web del Gobierno de Canarias, así como en las redes sociales de la Presidencia del Gobierno y de las distintas áreas responsables de la organización de cada actividad, donde se actualiza diariamente la información.