Estos son los municipios de Canarias que más sube la vivienda en 2026: algunos un 15,6% más que hace un año

La vivienda en Canarias, en concreto en La Laguna sube un 15,6% en un solo año y consolida a la Ciudad de los Adelantados como el municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con mayor incremento del precio residencial al cierre del primer trimestre de 2026. Con este repunte, el coste medio en la ciudad universitaria se sitúa en los 1.781 euros por metro cuadrado, según revelan los datos oficiales del informe Municipios Relevantes que elabora la tasadora Tinsa en Canarias.

El mercado inmobiliario en el archipiélago vuelve a romper moldes y a encender las alarmas de los compradores. La tendencia al alza es un fenómeno compartido en toda la comunidad autónoma. En la provincia oriental, la localidad de Telde destaca como el punto de mayor incremento residencial, experimentando una subida del 11,3% respecto al mismo mes del año anterior, fijando su valor en los 1.534 euros por metro cuadrado.

La Laguna se acerca peligrosamente a Santa Cruz de Tenerife en Canarias

A pesar del notable encarecimiento que sufren los bolsillos de los residentes, los valores actuales en la Ciudad de los Adelantados todavía se mantienen un 8% por debajo de los registros de Santa Cruz de Tenerife. Una situación muy similar a la que vive Telde, cuyo suelo cotiza un 20% menos en comparación con Las Palmas de Gran Canaria, Canarias.

Sin embargo, los expertos en Canarias advierten de que la brecha entre las ciudades dormitorio y las capitales provinciales se está estrechando de forma acelerada debido a la falta de oferta generalizada. La presión sobre los municipios contiguos a las capitales se ha convertido en una de las tendencias más marcadas del mercado inmobiliario español de 2026.

El 52% de los municipios analizados por Tinsa en España registra incrementos interanuales superiores al 10% nominal en el precio de la vivienda.

Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias más tensionadas de España

El informe sitúa a Santa Cruz de Tenerife junto a Madrid, Málaga, Valencia, A Coruña, Alicante, Toledo y Cádiz entre las provincias con mayor intensidad de incrementos de precios. Los aumentos son generalizados y, de los 84 municipios estudiados a nivel nacional, 45 superaron el 10% nominal interanual.

El abanico es muy amplio: las variaciones se sitúan entre el +37,8% del extremo más caliente y un descenso del 0,3% en términos nominales en los pocos municipios donde el precio retrocede. Los mayores incrementos por encima del 20% nominal se registran en Torrejón de Ardoz, Parla, Coslada y Fuenlabrada (Madrid), Marbella (Málaga), Sagunto (Valencia), Santiago de Compostela, Benidorm (Alicante) y Talavera de la Reina (Toledo).

El informe detalla que el 63% de las localidades españolas y de Canarias estudiadas presentan precios medios por encima de la media nacional, que actualmente se sitúa en los 1.987 euros por metro cuadrado. El espectro de precios en el país es sumamente dispar, oscilando entre los prohibitivos 4.705 euros por metro cuadrado de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, y los asequibles 802 euros por metro cuadrado de Alcoy, en Alicante.

Los precios más elevados, por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado, se concentran en municipios de las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid, además de Marbella y Getxo. Por el otro extremo, La Laguna figura entre los municipios que se aproximan al valor de la capital provincial sin alcanzarlo, junto a Majadahonda, Alcobendas, Torrevieja, Roquetas de Mar y Santiago de Compostela.

Más de 20 municipios españoles en tasa de esfuerzo crítica

La inflación de la vivienda ha dejado de ser un problema local para convertirse en una encrucijada financiera global. La verdadera gravedad del asunto radica en la accesibilidad económica. Tinsa apunta que en 56 de los municipios analizados (el 67%), el esfuerzo financiero requerido para adquirir un inmueble supera el 35% de los ingresos familiares netos, una cifra que los analistas consideran el límite de lo «razonable».

Lo más alarmante es que en 25 de esas localidades (el 30%), el indicador rebasa el 45%, entrando directamente en un escenario de tasa de esfuerzo crítica. Las zonas costeras de Málaga (con Marbella a la cabeza con un 63%), Alicante (Benidorm con un 59%) y los cinturones metropolitanos de Madrid y Barcelona lideran los porcentajes de inaccesibilidad residencial del país. En el rango entre el 35% y el 45% se sitúan otros 31 municipios principalmente del área metropolitana de Madrid y Barcelona, municipios costeros de Cádiz, Vizcaya, Guipúzcoa y Dos Hermanas en Sevilla.

La Hipoteca Joven Canaria como respuesta institucional

El Gobierno autonómico de Canarias ha activado en las últimas semanas la Hipoteca Joven Canaria, el programa que permitirá financiar hasta el 95% del valor de la primera vivienda para menores de 40 años, en un intento de aliviar la presión sobre los compradores jóvenes ante una escalada de precios que ya supera los registros marcados durante la burbuja inmobiliaria de 2007 en algunos puntos del archipiélago de Canarias. La medida convive con un debate intenso sobre los pisos turísticos, los grandes tenedores y la compra extranjera, que en Canarias supone más del 30% del total de operaciones.