Hallan dos cavidades ocultas en una pirámide de Giza que apuntan a una segunda entrada secreta

El hallazgo de dos cavidades ocultas en la pirámide de Menkaure ha reavivado uno de los grandes enigmas pendientes de la egiptología. Mediante tecnologías no invasivas, investigadores de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich han localizado dos espacios llenos de aire dentro de la tercera gran pirámide de Giza que sugieren la posible existencia de una segunda entrada secreta. Sus conclusiones se han publicado en la revista académica NDT & E International.

La de Menkaure es la más pequeña de las tres pirámides principales de la meseta de Giza, a las afueras de El Cairo. Fue construida para Menkaure, gobernante de la Cuarta Dinastía, y se terminó en el siglo XXVI a. C. Excavada entre 1906 y 1910, no ha vuelto a explorarse por completo desde entonces, lo que la convierte, paradójicamente, en la mejor conservada del trío y en una pieza clave para entender la arquitectura de la época.

El misterio de la fachada oriental en la pirámide

La estructura se distingue de sus dos vecinas de mayor tamaño por estar parcialmente revestida con bloques de granito rojo, en lugar de piedra caliza blanca. Durante años, una zona inusualmente lisa de su cara este, de unos cuatro metros de alto y seis de ancho, ha intrigado a los investigadores por su parecido con la sección pulida que rodea la entrada principal del monumento, orientada al norte.

Esa similitud fue precisamente la que, en 2019, llevó al investigador independiente Stijn van den Hoven a plantear la hipótesis de que detrás de ese revestimiento liso pudiera esconderse un segundo acceso. Hasta ahora, ninguna exploración no invasiva había obtenido datos suficientes para confirmar o descartar la teoría.

«La hipótesis de otra entrada es muy plausible, y nuestros resultados nos acercan un paso más a confirmarla», ha declarado Christian Grosse, especialista de la Universidad Técnica de Múnich.

Cómo se detectaron las anomalías

En el marco del proyecto internacional ScanPyramids, el equipo combinó tres técnicas no destructivas: radar de penetración terrestre, ultrasonidos y tomografía de resistividad eléctrica. La integración de los datos de los tres métodos, mediante una técnica de fusión de imágenes, permitió identificar con claridad las dos cavidades llenas de aire detrás de la fachada oriental.

Los datos obtenidos son notablemente precisos. Los dos vacíos se localizaron a profundidades de 1,4 y 1,13 metros tras la pared exterior. El primero mide aproximadamente un metro de alto por metro y medio de ancho, mientras que el segundo presenta unas dimensiones de 0,9 por 0,7 metros. Es la primera vez que se confirman irregularidades estructurales detrás de esta distintiva sección de la pirámide.

Una metodología sin dañar el monumento

El valor del trabajo reside tanto en el hallazgo como en el método. «La metodología de ensayo que hemos desarrollado permite llegar a conclusiones muy precisas sobre la naturaleza del interior de la pirámide sin dañar su valiosa estructura», explicó Grosse. El enfoque no invasivo es esencial cuando se trabaja sobre patrimonio de la humanidad de más de cuatro milenios de antigüedad, donde cualquier intervención física podría resultar irreversible.

No es el primer secreto que revela ScanPyramids

El proyecto ScanPyramids lleva desde 2015 aplicando las tecnologías más avanzadas a la exploración de las pirámides egipcias. Su hito más célebre llegó en 2023, cuando validó la existencia de un corredor hasta entonces desconocido en la Gran Pirámide de Keops, la mayor de Giza, un descubrimiento que dio la vuelta al mundo y demostró el potencial de estas técnicas.

El egiptólogo Peter Der Manuelian, profesor de la Universidad de Harvard que no participó en la investigación, calificó el nuevo hallazgo de «muy interesante» y subrayó que demuestra que aún queda mucho por aprender sobre estas construcciones milenarias, incluso sobre las más estudiadas del planeta.

Qué puede haber detrás: la gran incógnita

De momento, los científicos son prudentes. Las cavidades detectadas no implican automáticamente la existencia de una cámara o un corredor: podrían ser simples huecos en la estructura. El siguiente paso, sujeto a las autorizaciones de las autoridades egipcias, consistiría en aplicar nuevas técnicas para determinar si esos vacíos conducen a espacios sellados desde hace milenios.

Si se confirmara, el descubrimiento ampliaría de forma significativa la comprensión de la configuración interna del monumento y de su función original. Por ahora, la pirámide de Menkaure vuelve a recordar que, incluso después de miles de años y de generaciones de arqueólogos, las pirámides egipcias todavía guardan secretos por revelar.