La AEMET anuncia más lluvias en Canarias y «descenso térmico»: así será el tiempo isla por isla

El tiempo en Canarias este domingo 26 de abril volverá a estar marcado por los cielos nubosos y las lluvias débiles en varias islas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé intervalos nubosos a nuboso en la mayor parte del archipiélago, con precipitaciones probables en el norte de las islas montañosas durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde. En las islas más orientales, la probabilidad de lluvia es baja.

Las temperaturas en Canarias experimentarán pocos cambios respecto al sábado, con máximas que alcanzarán los 25 °C en Santa Cruz de Tenerife y mínimas de 13 °C en Valverde (El Hierro). El viento soplará moderado de componente norte, predominando el nordeste en las islas más occidentales, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

Lluvias en dos franjas horarias: madrugada y tarde en Canarias

La distribución de las precipitaciones de este domingo en Canarias sigue un patrón que se ha repetido a lo largo de toda la semana. Las lluvias débiles y ocasionales se concentrarán en dos momentos del día: la madrugada y las últimas horas de la jornada, afectando principalmente a las vertientes norte de las islas montañosas.

Además, durante el mediodía y la tarde, la AEMET contempla lluvias débiles en las zonas de interior y medianías de las islas montañosas, incluyendo las vertientes sur y suroeste de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Este comportamiento se debe al calentamiento diurno, que genera convección y favorece la formación de nubes en las zonas de mayor altitud durante las horas centrales.

La excepción será el Teide, que según la AEMET estará poco nuboso, manteniendo el patrón habitual de inversión térmica que deja las cumbres más altas de Tenerife por encima del manto de nubes.

La AEMET prevé lluvias débiles y ocasionales en Canarias este domingo en dos franjas: durante la madrugada y últimas horas en el norte, y durante el mediodía y la tarde en zonas de interior y medianías de las islas montañosas de Canarias.

Previsión de la AEMET isla por isla para este domingo

Lanzarote

Nuboso en el norte y oeste e intervalos nubosos en el resto, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. En Arrecife, entre 17 y 24 °C.

Fuerteventura

Nuboso en general tendiendo a poco nuboso en la mitad este por la tarde. Baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. En Puerto del Rosario, entre 17 y 23 °C.

Gran Canaria

Nuboso en el norte e intervalos nubosos en la vertiente sur. Probables lluvias débiles ocasionales en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en la vertiente sur, principalmente en medianías, durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, con brisas predominando en el suroeste. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 19 y 22 °C.

Tenerife

Salvo en el Teide, que estará poco nuboso, predominio de intervalos nubosos a nuboso. Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en medianías del suroeste durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente este y extremo noroeste por la tarde. En Santa Cruz de Tenerife, entre 19 y 25 °C.

La Gomera

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada y últimas horas del día, y en la vertiente sur durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste. En San Sebastián de La Gomera, entre 19 y 24 °C.

La Palma

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. En Santa Cruz de La Palma, entre 18 y 20 °C.

El Hierro

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. En Valverde, entre 13 y 16 °C.

Estado de la mar: marejada y olas de hasta dos metros

Las condiciones marítimas para este domingo también requieren precaución. La AEMET prevé viento de componente nordeste de fuerza 3 a 4, arreciando a 4 o 5 en el sureste y oeste de las islas. El estado de la mar será de marejadilla a marejada en la mayor parte de las aguas canarias, con mar de fondo del norte o noroeste que dejará olas de entre 1 y 2 metros en las costas norte y este del archipiélago.

En la zona suroeste, las condiciones serán más benignas con viento variable de fuerza 1 a 3 y mar de rizada a marejadilla. Las playas orientadas al sur y suroeste serán las más tranquilas para el baño, mientras que las costas del norte y noroeste recibirán el oleaje más significativo.

La AEMET en Canarias prevé mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 2 metros en las costas norte y este de Canarias, con el viento arreciando a fuerza 4 o 5 en el sureste y oeste del archipiélago.

Con la jornada de hoy, Canarias encadena más de diez días consecutivos bajo la influencia de la inestabilidad atmosférica. Desde que la calima intensa y los 34 °C del sábado 19 de abril dieron paso a las primeras lluvias del martes, el archipiélago no ha tenido un solo día completamente despejado y seco.

La secuencia ha incluido lluvias de débiles a moderadas, lluvia de barro, posibilidad de DANA, viento del nordeste con rachas fuertes y un descenso térmico que ha llevado las máximas de los 34 °C a los 20-22 °C actuales en las capitales. Este domingo supone una ligera mejora, con máximas de 25 °C en Santa Cruz de Tenerife que apuntan a una lenta recuperación, pero las nubes y las lluvias siguen presentes.

La AEMET en Canarias prevé que la inestabilidad se mantenga durante los próximos días, aunque sin fenómenos significativos. Los canarios tendrán que seguir conviviendo con los cielos nubosos y las lluvias débiles al menos durante varios días más, mientras el archipiélago espera la vuelta de los cielos despejados que caracterizan la primavera canaria.