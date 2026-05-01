La AEMET confirma el cambio de tiempo en Canarias: por el momento vuelve el buen tiempo

Por fin buenas noticias meteorológicas para Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un viernes con cielos poco nubosos en el archipiélago, la primera jornada claramente estable tras casi dos semanas de inestabilidad que han dejado nubes persistentes, lluvias débiles a moderadas, restos de DANA y un descenso térmico notable. Las temperaturas máximas inician un ligero ascenso en la provincia oriental y el viento será flojo del nordeste con predominio de brisas.

Solo las nubes de evolución diurna en las zonas de interior de las islas montañosas podrían dejar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional durante las horas centrales. Por lo demás, el cielo estará dominado por intervalos de nubes altas que no impedirán disfrutar de una jornada soleada en la mayor parte del archipiélago.

La AEMET prevé cielos poco nubosos en Canarias este viernes, la primera jornada claramente estable tras casi dos semanas de inestabilidad. Solo se contemplan lluvias débiles aisladas en el interior de las islas montañosas por la evolución diurna.

Las temperaturas en Canarias de este viernes reflejan el cambio de patrón. Mientras que durante las últimas dos semanas las máximas se han mantenido estancadas o en descenso, hoy la AEMET prevé un ligero ascenso en la provincia oriental. En Gran Canaria, la subida será más acusada en las cumbres, y en Lanzarote y Fuerteventura las máximas subirán ligeramente respecto a las jornadas anteriores.

En las islas occidentales de Canarias, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque la sensación térmica será más agradable gracias a los cielos despejados y al viento flojo. Las máximas alcanzarán los 23 °C en San Sebastián de La Gomera, los 22 °C en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Puerto del Rosario, y la mínima más baja será de 11 °C en Valverde (El Hierro).

Nubes de evolución en el interior: el único foco de inestabilidad en Canarias

La única nota de inestabilidad de la jornada vendrá de las nubes de evolución diurna en las islas de mayor relieve. Este fenómeno, típico de la primavera y el verano en Canarias, se produce cuando el calentamiento del suelo durante las horas centrales del día genera corrientes ascendentes que forman nubes en las cumbres y zonas de interior.

En Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, estas nubes podrían dejar los cielos nubosos en zonas de interior durante la tarde, sin descartar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional. En Gran Canaria, la AEMET contempla intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales, pero sin mención de lluvia. En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos permanecerán poco nubosos con solo intervalos de nubes altas.

En las cumbres centrales de Tenerife, el viento soplará moderado del suroeste, un dato a tener en cuenta para senderistas y visitantes del Teide.

Previsión de la AEMET isla por isla para este viernes

Lanzarote

Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta. Mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste con brisas, con intervalos de moderado en la segunda mitad del día. En Arrecife, entre 14 y 22 °C.

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta. Mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste con brisas, con intervalos de moderado en la segunda mitad del día. En Puerto del Rosario, entre 16 y 22 °C.

Gran Canaria

Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta y algunos intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso, más acusado en cumbres. Viento flojo del nordeste con brisas, con intervalos de moderado en litorales nordeste y sureste. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 21 °C.

Tenerife

Cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes altas y crecimiento de nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste con brisas, con intervalos de moderado en litorales suroeste y sureste a últimas horas. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 22 °C.

La Gomera

Cielos poco nubosos salvo nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta alguna precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de brisas. En San Sebastián de La Gomera, entre 16 y 23 °C.

La Palma

Cielos poco nubosos salvo nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta alguna precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de brisas. En Santa Cruz de La Palma, entre 16 y 21 °C.

El Hierro

Cielos poco nubosos salvo nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta alguna precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de brisas. En Valverde, entre 11 y 17 °C.

Estado de la mar: condiciones tranquilas

Las condiciones marítimas en Canarias acompañan la mejoría del tiempo en tierra. La AEMET en Canarias prevé viento variable de fuerza 1 a 3, temporalmente de componente sur de fuerza 2 a 3 en las islas occidentales y arreciando a este o nordeste de fuerza 3 a 4 en las orientales. El estado de la mar será de rizada a marejadilla, condiciones mucho más favorables que las de los días anteriores, cuando se registró fuerte marejada con fuerza 6.

Se espera mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros, un valor habitual en esta época del año. Las condiciones son aptas para actividades náuticas recreativas en la mayoría de las costas, aunque siempre conviene consultar el parte marítimo actualizado antes de hacerse a la mar.

Este viernes marca un punto de inflexión. Canarias encadenaba desde el martes 22 de abril jornadas consecutivas de nubes, lluvias y condiciones adversas. El archipiélago pasó en pocos días de un episodio de calima extrema con 34 °C y prealerta del Gobierno a una sucesión de lluvias de débiles a moderadas, restos de DANA, lluvia de barro, viento del nordeste con rachas fuertes y fuerte marejada.

Durante estos catorce días, las temperaturas máximas se desplomaron desde los 34 °C hasta los 16-22 °C en las capitales, y los cielos despejados brillaron por su ausencia. Ha sido uno de los periodos de inestabilidad más prolongados de esta primavera en Canarias.

La jornada de hoy en Canarias, con cielos poco nubosos, brisas suaves y temperaturas en ligero ascenso, apunta a que el archipiélago entra en una fase más estable justo a tiempo para recibir el mes de mayo. Los canarios y los visitantes podrán disfrutar de un viernes significativamente más soleado que cualquier día de las últimas dos semanas en Canarias.