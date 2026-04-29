La inestabilidad no afloja en Canarias: la AEMET prevé más nubes y lluvias con «descenso térmico»

El tiempo en Canarias este miércoles 30 de abril seguirá en la misma línea de inestabilidad que lleva condicionando al archipiélago desde hace casi dos semanas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos en general nubosos en todas las islas con probabilidad de lluvias débiles en el interior durante la tarde, menos probables en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o algún ligero descenso y el viento será flojo de dirección variable con predominio de brisas en las costas.

Las máximas en Canarias no superarán los 23 °C en Santa Cruz de Tenerife y las mínimas se mantendrán en 13 °C en Valverde (El Hierro), los valores más bajos del archipiélago. Una nota positiva: al final del día, los cielos tenderán a abrirse en la mayoría de las islas, lo que podría anunciar una ligera mejoría para las próximas jornadas.

La AEMET prevé cielos nubosos en Canarias con probabilidad de lluvias débiles en el interior durante la tarde de este miércoles, menos probables en Lanzarote y Fuerteventura. Al final del día, los cielos tenderán a poco nuboso en las islas montañosas.

Lluvias débiles por la tarde en el interior de las islas

El patrón de precipitaciones en Canarias de este miércoles sigue el esquema que se ha repetido a lo largo de toda la semana: las lluvias se concentran en las zonas de interior de las islas montañosas durante las horas de la tarde, coincidiendo con el calentamiento diurno que favorece la formación de nubes convectivas. Las vertientes norte y las medianías serán las zonas con mayor probabilidad de recibir precipitaciones.

En Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, la AEMET contempla probabilidad de lluvias débiles en el interior durante la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, la probabilidad es menor, aunque no se descartan lluvias débiles dispersas y ocasionales, especialmente en zonas del interior de Fuerteventura durante las horas centrales.

Los acumulados previstos en Canarias no son significativos, pero las precipitaciones mantienen la humedad en los suelos y pueden provocar superficies resbaladizas en carreteras de montaña y medianías de Canarias.

Previsión de la AEMET isla por isla para este miércoles

Lanzarote

Nuboso sin descartar lluvias débiles dispersas y ocasionales, abriéndose claros al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando el nordeste a primeras y últimas horas. En Arrecife, entre 17 y 22 °C.

Fuerteventura

Nuboso sin descartar lluvias débiles en el interior durante las horas centrales, abriéndose claros al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando el nordeste a primeras y últimas horas. En Puerto del Rosario, entre 17 y 22 °C.

Gran Canaria

Nuboso en general con probabilidad de precipitaciones débiles en el interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de máximas en el este. Viento flojo de dirección variable, predominando el nordeste a primeras horas. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 18 y 22 °C.

Tenerife

Predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior durante la tarde, tendiendo a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de máximas en el extremo nordeste. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas. En Santa Cruz de Tenerife, entre 18 y 23 °C.

La Gomera

Predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en el interior durante la tarde, tendiendo a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas. En San Sebastián de La Gomera, entre 18 y 22 °C.

La Palma

Predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en el interior durante la tarde, tendiendo a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas. En Santa Cruz de La Palma, entre 17 y 21 °C.

El Hierro

Predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en el interior durante la tarde, tendiendo a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en el nordeste. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas. En Valverde, entre 13 y 16 °C.

Estado de la mar: marejada por la tarde en varias costas

Las condiciones marítimas de este miércoles presentan una evolución a lo largo del día. La AEMET prevé viento de componente norte de fuerza 3 a 4, que podría alcanzar localmente fuerza 5 mar adentro en las costas oeste, este y sureste durante la tarde y la noche. El estado de la mar será de marejadilla aumentando a marejada en esas costas durante la segunda mitad del día, aunque tenderá a rizada al avanzar la madrugada.

En la costa sur, las condiciones serán más benignas con viento variable de fuerza 1 a 3 y rizada. El mar de fondo del norte o noroeste dejará olas de 1 a 2 metros, afectando principalmente a las costas expuestas al norte.

Las actividades náuticas recreativas en Canarias deben planificarse teniendo en cuenta el empeoramiento de las condiciones por la tarde, especialmente en las costas este, oeste y sureste, donde la marejada será más notable.

Casi dos semanas de inestabilidad sin tregua

Con la jornada de hoy, Canarias encadena casi catorce días consecutivos bajo la influencia de la inestabilidad atmosférica. Desde que el episodio de calima con temperaturas de hasta 34 °C dio paso a las primeras lluvias el 22 de abril, el archipiélago ha vivido una sucesión de jornadas nubosas con precipitaciones débiles, viento del nordeste, restos de DANA y un descenso térmico que ha dejado las máximas en las capitales entre los 21 y 23 °C, muy lejos de los valores extremos de la calima.

El dato positivo de este miércoles es que la AEMET en Canarias contempla cielos tendiendo a poco nuboso al final del día en la mayoría de las islas montañosas. Esta apertura de claros al atardecer podría ser el primer indicio de que la inestabilidad comienza a debilitarse, aunque será necesario esperar a las previsiones de los próximos días para confirmar si Canarias recupera los cielos despejados o si la nubosidad regresa con la llegada de mayo.

Mientras tanto, las recomendaciones en Canarias siguen siendo las mismas: llevar ropa de abrigo ligera si se va a estar en zonas de medianías o cumbres durante la tarde, precaución en carreteras de montaña donde las lluvias pueden dejar el asfalto resbaladizo y atención a las condiciones del mar si se planifican actividades náuticas.