Más nubes y mar agitado en Canarias: la AEMET prevé lluvias persistentes y fuerte marejada

El tiempo en Canarias este lunes 28 de abril mantiene el patrón de inestabilidad que lleva acompañando al archipiélago desde hace más de una semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos nubosos o con intervalos de nubes en todas las islas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte, más probables durante la madrugada y la noche. Pero la principal advertencia de la jornada no está en los cielos, sino en el mar: la AEMET avisa de viento que arreciará temporalmente a fuerza 6 en el sureste y oeste del archipiélago, con fuerte marejada en Canarias.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en Canarias, con máximas de 25 °C en Santa Cruz de Tenerife y mínimas de 13 °C en Valverde (El Hierro). El viento en tierra soplará moderado de componente norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales, con régimen de brisas en las costas del sur de las islas montañosas.

La AEMET avisa de viento que arreciará temporalmente a fuerza 6 en aguas del sureste y oeste de Canarias con fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Se desaconseja la navegación recreativa y se recomienda precaución en las costas expuestas.

Fuerte marejada en el mar: la principal advertencia del día

Las condiciones marítimas en Canarias serán el aspecto más destacado de la jornada. La AEMET prevé viento de componente norte o nordeste de fuerza 4 a 5 en aguas canarias, arreciando temporalmente a fuerza 6 en el sureste y oeste. El estado de la mar será de marejada a fuerte marejada en la mayor parte de las aguas del archipiélago, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

En las zonas más resguardadas, cerca de la costa norte, el viento será de componente norte de fuerza 3 a 4 con marejadilla a marejada. En el suroeste, las condiciones serán más benignas con viento variable de fuerza 1 a 3 y marejadilla.

Estas condiciones en Canarias desaconsejan la navegación recreativa en embarcaciones pequeñas, especialmente en las zonas expuestas al sureste y oeste de las islas. Los bañistas deben prestar especial atención a las banderas de los puestos de vigilancia en las playas, ya que el mar de fondo y el oleaje pueden generar corrientes peligrosas incluso en playas habitualmente tranquilas. Las costas del norte y noroeste serán las más afectadas por el oleaje.

Previsión de la AEMET isla por isla para este lunes en Canarias

Lanzarote

Predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y oeste. Durante las horas centrales se abrirán algunos claros en costas del este. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste. En Arrecife, entre 17 y 24 °C.

Fuerteventura

Predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y oeste. Claros durante las horas centrales en costas del este y sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste. En Puerto del Rosario, entre 18 y 23 °C.

Gran Canaria

Nuboso en el norte sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso con intervalos en la vertiente sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de máximas en el norte. Viento moderado del noroeste con brisas en costas del sur. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 19 y 22 °C.

Tenerife

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas y la mañana. En el resto, poco nuboso con intervalos en las vertientes sur, oeste y este por la tarde, principalmente en medianías, donde no se descartan precipitaciones débiles en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con brisas en costas del sur. En Santa Cruz de Tenerife, entre 19 y 25 °C.

La Gomera

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas. En el resto, poco nuboso con intervalos en la vertiente sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con brisas en costas del sur. En San Sebastián de La Gomera, entre 19 y 24 °C.

La Palma

Nuboso en el norte y nordeste con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas. En el resto, poco nuboso tendiendo a nuboso en zonas de interior durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con brisas en costas del oeste. En Santa Cruz de La Palma, entre 18 y 20 °C.

El Hierro

Nuboso en el norte de Canarias con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas e intervalos nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con brisas en costas del suroeste. En Valverde, entre 13 y 16 °C.

Con la jornada de hoy, Canarias suma ya doce días consecutivos bajo la influencia de la inestabilidad atmosférica. Desde que el episodio de calima con temperaturas de hasta 34 °C dio paso a las primeras lluvias el 22 de abril, el archipiélago no ha tenido un solo día completamente despejado.

La semana pasada dejó lluvias de débiles a moderadas, posibilidad de DANA, lluvia de barro, viento del nordeste con rachas fuertes y un descenso térmico que llevó las máximas de los 34 °C a valores de 20-22 °C. Este lunes marca una jornada de transición: las lluvias pierden probabilidad y las temperaturas se mantienen estables, pero los cielos nubosos persisten y el mar se presenta agitado con fuerte marejada.

El contraste con la vertiente sur de las islas montañosas de Canarias es significativo. Mientras el norte permanece bajo los cielos nubosos y con posibilidad de lluvias, las costas del sur de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera disfrutarán de intervalos con claros durante la tarde gracias al régimen de brisas y a la protección que ofrecen las montañas frente al flujo de componente norte. Es la dualidad clásica del tiempo en Canarias, donde pocos kilómetros de distancia pueden significar la diferencia entre las nubes y el sol.