La AEMET confirma nueva ola de calor: pronóstico para Canarias durante los próximos días

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LO ESENCIAL La AEMET pronostica una nueva ola de calor en la Península. Las temperaturas alcanzarán los 45 grados en algunos puntos peninsulares. Canarias rondará los 30 grados, especialmente en las islas orientales. Habrá calima ligera en niveles altos durante toda la semana. El descenso térmico peninsular llegará el fin de semana.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado este lunes que España afronta una nueva ola de calor con temperaturas nocturnas y diurnas muy elevadas que alcanzarán puntualmente los 45 grados en algunos puntos del interior peninsular. El episodio se prolongará hasta al menos el jueves, según las previsiones actualizadas de la AEMET, y afectará principalmente al este y al sur de la Península, además de a Baleares.

Canarias, en cambio, se libra del calor extremo: la AEMET pronostica máximas que rondarán los 30 grados en el conjunto del archipiélago, con picos más elevados solamente en las vertientes oeste y sur de Gran Canaria y en la mitad sur de Fuerteventura, donde los termómetros podrían alcanzar los 32 grados. Es la gran diferencia térmica de la semana entre el archipiélago y el resto del territorio nacional.

Según las previsiones detalladas publicadas por la AEMET, el episodio de calor extremo peninsular vendrá acompañado de polvo en suspensión que dará lugar a calima y a un empeoramiento generalizado de la calidad del aire. El peligro de incendios forestales, según la AEMET, será muy alto o extremo en la mayor parte del territorio durante toda la semana.

En cuanto a las precipitaciones, la AEMET prevé lluvias escasas en general, aunque se podrán formar tormentas secas en zonas del este peninsular, especialmente en áreas de montaña, con caída de rayos, posible granizo y rachas muy intensas de viento. Esta es la previsión detallada de la AEMET para el archipiélago canario durante la semana, con las particularidades por islas.

El pronóstico de la AEMET para Canarias día por día

La previsión de la AEMET para el martes en Canarias apunta a cielos poco nubosos a despejados con intervalos matinales en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas del norte del resto de islas, donde los intervalos serán más compactos a primeras y últimas horas. Habrá calima ligera en niveles altos, según la AEMET en Canarias. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en zonas de interior. Se alcanzarán o superarán localmente los 30-32 grados en las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, y los 30 grados en la mitad sur de Fuerteventura, de forma más local en el resto de islas.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en costas del sureste y noroeste de las islas montañosas y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada.

Para el miércoles, la AEMET pronostica poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura a primeras horas, así como en el litoral del norte del resto de islas, con apertura de amplios claros durante la tarde. Calima ligera en niveles altos. Las temperaturas tendrán pocos cambios o algún ligero ascenso de las máximas. Se alcanzarán o superarán localmente los 30-32 grados en las vertientes oeste y sur de Gran Canaria y 30 grados en la mitad sur de Fuerteventura.

Para el jueves, la AEMET señala poco nuboso a despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas, más compactos a primeras y últimas horas. Calima en niveles altos, especialmente en las islas orientales. Se alcanzarán o superarán los 30-32 grados en las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, donde localmente podría llegar a 34 grados, y los 30 grados en la mitad sur de Fuerteventura y Tenerife.

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Para el viernes, la AEMET pronostica poco nuboso a despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso en zonas de interior, con los mismos rangos térmicos en las vertientes oeste y sur de Gran Canaria.

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica una semana de calor extremo en la Península con máximas puntuales de hasta 45 grados, mientras Canarias mantendrá temperaturas moderadas en torno a los 30 grados en las islas orientales y en el sur de las islas montañosas.

El calor extremo en la Península y las previsiones para el fin de semana

La AEMET dibuja para la Península y Baleares una semana marcada por temperaturas excepcionalmente elevadas. Este lunes, según la AEMET, ya se han superado los 39 grados en puntos de Aragón, interior de Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, con máximas de 40 grados en el interior de Mallorca. El martes se producirá un repunte con máximas de 40-42 grados en el Guadalquivir y el sureste peninsular, con picos puntuales de 43-44 grados.

El miércoles subirán las temperaturas en el oeste de Andalucía y en el tercio norte, con calor muy intenso y extenso, superándose de forma casi generalizada los 36 grados en el norte peninsular y los 38 grados en el sur. El jueves será el día más extremo: se superarán los 42-44 grados en amplias zonas del área mediterránea, con Murcia capital pudiendo alcanzar los 45 grados. La AEMET recuerda que el calor extremo peninsular vendrá acompañado también de calima y de posibilidad de tormentas secas en el este peninsular.

A partir del viernes, la AEMET sin avisos para Canarias, pronostica un descenso térmico progresivo por el oeste peninsular que se extenderá el sábado al resto del país. El viernes el calor sería aún muy intenso en el interior oriental de la Península y en Baleares, pero en el tercio occidental ya habría un calor más suave. El sábado solo se superarían los 34 grados en las regiones del extremo oriental peninsular, en las regiones bañadas por el Mediterráneo.

La AEMET destaca que durante el fin de semana las temperaturas incluso podrían situarse por debajo del promedio normal para la época en el oeste de la Península y en torno a lo normal en el resto del país. A partir de la semana siguiente, según la AEMET, es posible que las temperaturas vuelvan a subir en el conjunto del territorio.

La AEMET dibuja para Canarias una semana de tiempo estable con vientos alisios intensos en las zonas habitualmente expuestas de las islas más montañosas y también en Lanzarote y Fuerteventura. Habrá intervalos nubosos en el norte y estará más despejado en el sur, y podrán superarse los 30 a 32 grados en el sur de las islas montañosas y en las islas orientales, sobre todo en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Un escenario meteorológico mucho más moderado que el que afectará a la Península y a Baleares durante toda la semana. Para consultar la previsión completa actualizada de la AEMET por islas y municipios, la web oficial aemet.es ofrece información detallada.

Para emergencias meteorológicas o cualquier situación de riesgo, el teléfono de atención sigue siendo el 112 Canarias. Las autoridades sanitarias recuerdan también que, aunque en el archipiélago no se prevén temperaturas extremas, las medidas básicas de precaución frente al calor (hidratación constante, protección solar, evitar exposición directa en las horas centrales del día) siguen siendo recomendables durante todo el verano canario.