Calor sin respiro: la AEMET advierte de temperaturas de hasta 34 grados y calima persistente en Canarias

La AEMET mantiene el aviso por altas temperaturas en Canarias con calima en niveles altos. Las máximas rozarán los 34 grados en zonas interiores, mientras que las noches tropicales dificultarán el descanso.

Cielo despejado con calima ligera en niveles altos sobre el archipiélago canario durante el episodio de temperaturas extremas.

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LO ESENCIAL La AEMET prevé máximas de 34 grados en Gran Canaria, especialmente en medianías y zonas del interior. La calima ligera afectará a las zonas altas del archipiélago, reduciendo la visibilidad. Las temperaturas nocturnas no bajarán de 24-26 grados en las zonas más afectadas, dificultando el descanso. El Gobierno de Canarias mantiene activo el Plan de Vigilancia y Prevención frente al Calor durante todo el episodio.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que Canarias atraviesa un episodio meteorológico sin precedentes en intensidad y duración: calor extremo combinado con episodios recurrentes de calima que no dan respiro a la población desde principios de julio. Las temperaturas máximas han alcanzado 37 grados en medianías del interior de Gran Canaria, mientras que la suspensión de polvo sahariano envuelve el archipiélago en una bruma persistente que reduce la visibilidad y complica especialmente la respiración de personas con afecciones previas.

El fenómeno ha obligado al Gobierno de Canarias a activar sucesivas prealerta por riesgo de incendios forestales y temperaturas máximas en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). La AEMET emitió avisos amarillos en Gran Canaria y Fuerteventura a mediados de julio, especialmente en zonas altas de Tirajana, donde se superaron puntualmente los 36 grados. La zona más vulnerable resulta ser el interior sur de Gran Canaria, donde la falta de ventilación natural y la orientación topográfica actúan como amplificadores del calor radiante.

Lo más preocupante para el descanso de la población no es solo el calor diurno. Las noches tropicales se han convertido en protagonistas del episodio: en las áreas más afectadas de Gran Canaria y Fuerteventura, las temperaturas mínimas nocturnas no han bajado de 24 a 28 grados, impidiendo la recuperación térmica natural que el cuerpo necesita durante el sueño. Este fenómeno aumenta acumulativamente el riesgo de deshidratación y estrés fisiológico, especialmente en población vulnerable como ancianos y enfermos crónicos.

Calima y calor: AEMET alerta sobre impacto respiratorio y visibilidad

La AEMET ha documentado presencia de calima ligera en capas altas de la atmósfera durante prácticamente todo el episodio. El fenómeno, causado por la suspensión de polvo sahariano, no solo reduce la visibilidad a niveles regulares o malos (según los registros), sino que intensifica la sensación térmica al atrapar el calor en capas bajas. La combinación es especialmente peligrosa para personas con asma, alergias respiratorias o enfermedades pulmonares obstructivas, cuyo acceso a aire limpio se ve comprometido precisamente cuando la temperatura y la deshidratación agravan sus síntomas.

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El estado del mar también se ha visto afectado por esta situación meteorológica. La AEMET ha registrado vientos alisios con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas del sureste y noroeste, generando marejada y fuerte marejada en buena parte de la costa canaria. El mar de fondo del nordeste con olas de uno a dos metros ha complicado la navegación y las actividades pesqueras, mientras que la visibilidad reducida por la calima ha requerido avisos especiales para el tráfico aéreo en aeropuertos como Tenerife Norte.

AEMET emite alertas: medidas de autoprotección que debe conocer

El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Emergencias, ha instado a la población a extremar las medidas de autoprotección durante todo el episodio, en línea con las recomendaciones de AEMET. Las recomendaciones incluyen permanecer en lugares frescos durante las horas centrales del día, beber abundante agua incluso sin sensación de sed, evitar esfuerzos físicos intensos entre las 11:00 y las 20:00 horas, y vigilar especialmente a menores de edad, ancianos y personas con enfermedades crónicas. En caso de detectar humo o fuego, el Gobierno insta a contactar inmediatamente con el teléfono de emergencia 112.

La AEMET mantiene actualizadas sus predicciones meteorológicas en su web oficial, donde es posible consultar avisos específicos por municipio e isla. La Agencia prevé que el episodio se prolongue durante varios días más, con posibles fluctuaciones en intensidad según la evolución de los modelos de predicción. El seguimiento continuo de la situación permite a las autoridades canarias ampliar el nivel de activación si las temperaturas superan los umbrales previstos o si la duración se extiende más allá de lo esperado.

Las noches tropicales persisten como el aspecto más delicado de esta ola de calor: la imposibilidad de conciliar un sueño reparador en condiciones de temperatura elevada durante horas seguidas agrava el estrés fisiológico acumulado. Según alertas de AEMET, médicos y profesionales sanitarios canarios recomiendan mantener una hidratación constante, usar prendas de algodón ligeras, ventilar las viviendas a primeras y últimas horas del día, y consultar con un profesional ante cualquier síntoma de golpe de calor (desorientación, vómitos, ausencia de sudoración, pérdida de conciencia).

El episodio ha puesto de relieve la vulnerabilidad del archipiélago ante fenómenos meteorológicos extremos, especialmente en un contexto de cambio climático donde estos eventos tienden a ser más frecuentes e intensos. Las autoridades canarias mantienen activo el protocolo de vigilancia reforzada y continúan monitorizando la situación en colaboración con la AEMET y otras fuentes técnicas disponibles, con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a esta persistente combinación de calor y calima.