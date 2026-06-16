La AEMET despeja Canarias este martes: sin avisos meteorológicos activos y temperaturas en aumento

Según la AEMET, estabilidad meteorológica vuelve a Canarias este martes, 16 de junio de 2026. Tras varios días marcados por el frente que dejó avisos amarillos por viento, oleaje y radiación ultravioleta en distintos puntos del archipiélago, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada de transición sin ningún tipo de aviso meteorológico activo en las dos provincias canarias. El viento del nordeste y la evolución habitual de la nubosidad serán los únicos protagonistas atmosféricos del día, en una jornada en la que también destacará el contraste térmico entre Santa Cruz de Tenerife (con máxima de 28 grados) y Las Palmas de Gran Canaria (con 24 grados).

Es la primera jornada de la semana sin alertas activas tras la cadena de episodios que ha mantenido al archipiélago en aviso durante varios días, primero por el último coletazo de la DANA y después por el episodio de viento intenso del fin de semana y del lunes según la AEMET. El alisio del nordeste sigue presente, pero modera su intensidad y se queda en valores habituales de esta época del año.

Predicción por islas para este martes de la AEMET

La previsión meteorológica distingue de forma clara el comportamiento de la atmósfera según la orografía de cada isla del archipiélago canario según la AEMET.

Lanzarote y Fuerteventura

El día arranca con cielos nubosos, una tendencia que se repetirá también al caer la noche. Sin embargo, durante el resto de la jornada se espera que el tiempo tienda a poco nuboso, dejando paso al sol durante las horas centrales. Es la pauta habitual de las islas orientales, menos influidas por el relieve y más expuestas a las masas de aire procedentes del nordeste atlántico.

Norte de las islas montañosas

En el norte de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro predominarán los intervalos nubosos durante las primeras horas del día. La AEMET prevé, no obstante, que se abran amplios claros durante las horas centrales de la jornada, especialmente fuera de las zonas de litoral. Es el comportamiento típico del mar de nubes asociado al alisio, que se concentra en la vertiente norte de las islas con mayor relieve.

Resto de vertientes

El ambiente será predominantemente poco nuboso o despejado durante todo el martes en el resto de áreas del archipiélago, especialmente en el sur, suroeste e interior. Es la cara más estable y soleada de la jornada, ideal para actividades al aire libre y especialmente cómoda en las costas del sur de cada isla.

La Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ningún aviso meteorológico en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas para este martes 16 de junio, marcando la primera jornada sin alertas tras varios días de episodio activo en el archipiélago.

Temperaturas estables con marcado contraste entre capitales

Los termómetros apenas registrarán variaciones respecto a los días anteriores, manteniendo los valores habituales para esta época del año en el archipiélago. El contraste térmico entre las dos capitales canarias será, eso sí, bastante evidente. Santa Cruz de Tenerife liderará las temperaturas máximas de la jornada, con una diferencia de cuatro grados respecto a Las Palmas de Gran Canaria:

Santa Cruz de Tenerife : mínima de 19°C y máxima de 28°C.

: mínima de 19°C y máxima de 28°C. Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 20°C y máxima de 24°C.

El contraste térmico entre ambas capitales es una constante en el archipiélago y refleja diferencias estructurales en la incidencia del alisio, la orientación de las bahías y la influencia de las masas de aire continental procedentes del Sáhara, que aportan a Tenerife cierta calidez añadida en este tipo de jornadas estables.

Intervalos de viento fuerte en los extremos de la AEMET

El viento según la AEMET soplará de componente nordeste de forma moderada durante toda la jornada, el clásico régimen de alisios que refresca habitualmente las islas y que en esta jornada se mantiene en valores normales para la época. No obstante, la AEMET advierte de intervalos de intensidad fuerte en los extremos sudeste y noroeste de las islas con mayor relieve, especialmente durante las horas centrales y la primera mitad de la tarde.

Conviene mantener cierta precaución en las actividades costeras y en las zonas expuestas al alisio, donde las rachas pueden seguir siendo molestas para deportes náuticos y para actividades al aire libre en cumbres y zonas elevadas. En el resto del archipiélago, la jornada se desarrollará sin incidencias meteorológicas reseñables.

Pese a la ausencia de avisos, las autoridades recuerdan las consignas habituales para una jornada estable de junio en el archipiélago: protección solar de factor 50 en exposiciones prolongadas al sol, hidratación constante, especialmente en personas mayores y menores, y precaución al circular por carreteras de cumbres o vertientes expuestas al alisio. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.