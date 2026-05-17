Literatura con Alma: cuentos que acompañan la infancia desde el respeto y la emoción

La literatura infantil está viviendo una profunda transformación. Cada vez son más las familias que buscan cuentos que ofrezcan algo más que entretenimiento: historias que acompañen, eduquen, ayuden a comprender las emociones y sirvan de puente hacia el mundo interior de los niños y niñas.

En ese contexto nace Literatura con Alma, una editorial infantil centrada en la inteligencia emocional, la crianza respetuosa, la autoestima y los vínculos afectivos, siempre desde una mirada sensible, consciente y profundamente respetuosa hacia la infancia. Este proyecto conecta directamente con los valores de una crianza consciente, que entiende a los niños como personas completas, con necesidades emocionales reales, sus propios tiempos y una enorme capacidad para sentir, comprender y absorber todo lo que sucede a su alrededor.

Es precisamente esa mirada la que transmite su creadora, Soledad Carmona, cuando explica que en Literatura con Alma no crean únicamente cuentos. Cada historia está pensada para acompañar emocionalmente a la infancia, abrir conversaciones importantes dentro de las familias y ayudar a que los niños y niñas crezcan sintiéndose vistos, comprendidos y validados.

Editorial con corazón y propósito

Literatura con Alma no es una editorial infantil convencional. Es un proyecto profundamente personal, nacido desde la sensibilidad, la pasión y el deseo real de acompañar a la infancia a través de las historias. Detrás de cada libro hay una intención mucho más profunda que simplemente entretener.

Su creadora es Soledad Carmona, experta en crianza consciente, conocida por su comunidad de más de 250.000k @InfanciaRespetuosa.es . Carmona explica que cada cuento nace con el propósito de dejar una huella emocional en quien lo lee, invitando a los niños y niñas a mirar hacia dentro, soñar, comprender lo que sienten y descubrir su propio valor.

Esa filosofía se refleja en cada detalle: desde las historias y los mensajes que transmiten, hasta las ilustraciones, el lenguaje y el cuidado con el que se crea cada obra. Entienden la literatura infantil como algo mucho más grande que un simple cuento antes de dormir. De hecho, esta mirada conecta con una tendencia cada vez más presente en la literatura infantil actual: utilizar los cuentos como herramientas emocionales capaces de ayudar a la infancia a comprender sus emociones, afrontar situaciones difíciles y fortalecer su autoestima. Los expertos coinciden en que las historias pueden convertirse en una vía cercana y segura para abordar temas complejos de una manera adaptada y respetuosa para los niños.

Historias que dejan huella

A lo largo de los años, Literatura con Alma ha ido construyendo una colección de cuentos con un propósito común: acompañar emocionalmente a la infancia y sembrar mensajes que permanezcan en el corazón de quienes los leen.

Entre sus títulos más destacados se encuentra, El poder de las palabras, una de las obras más queridas por las familias y que ya alcanza su tercera edición. Un cuento que invita a reflexionar sobre el impacto que tienen las palabras en la autoestima y en la forma en la que los niños construyen la imagen de sí mismos.

También destacan títulos como Dentro de mí, presente ya en miles de hogares y centrado en ayudar a los niños y niñas a conectar con su mundo emocional, reconocer lo que sienten y descubrir su propia fuerza interior. O el reciente lanzamiento de El secreto de Nora, una historia especialmente sensible y valiente que abre conversaciones importantes sobre las emociones, los secretos y la importancia de pedir ayuda.

Cada obra nace desde el mimo, el cuidado y el respeto profundo hacia la infancia. Detrás de cada página hay tiempo, intención y una mirada muy consciente sobre lo que los niños necesitan escuchar, sentir y encontrar en las historias que llegan a sus manos.

Detrás de todo este universo está Soledad Carmona, escritora, experta en educación consciente y fundadora de Literatura con Alma. Su trabajo une literatura, infancia y acompañamiento emocional desde una perspectiva cercana y profundamente humana. Más allá de escribir cuentos, su propósito es crear herramientas que ayuden a las familias y a los educadores a comprender mejor el mundo emocional de los niños.

Para Carmona, la infancia no necesita ser moldeada ni corregida constantemente, sino acompañada con respeto, presencia y conexión. En ese camino, los cuentos pueden convertirse en un puente poderoso entre los niños y los adultos que los acompañan.

Una invitación a leer con el alma

En un mercado editorial cada vez más amplio y saturado, esta editorial infantil destaca precisamente por su autenticidad y su coherencia. No nace para seguir modas ni tendencias pasajeras, sino de una necesidad mucho más profunda: ofrecer historias que cuiden emocionalmente a la infancia y acompañen de verdad a las familias. Detrás de cada cuento hay una mirada consciente hacia los niños y niñas. Una forma de entender la infancia desde el respeto, la sensibilidad y la conexión emocional. Leer los cuentos de Literatura con Alma es mucho más que compartir una historia antes de dormir. Es detenerse, escuchar, mirar a la infancia con otros ojos y abrir espacios de conexión dentro de casa y de las aulas. Son libros donde las palabras se convierten en refugio, en espejo y también en guía. Quizá ahí resida la verdadera esencia de este proyecto creado por Soledad Carmona: recordar que los cuentos también pueden sanar, acompañar y dejar huellas bonitas en el corazón de quienes los leen.