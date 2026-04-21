Lluvias y bajada de temperaturas en Canarias: la AEMET avisa de precipitaciones y «cambio térmico»

El tiempo en Canarias este martes confirma el cambio radical que la AEMET venía anunciando desde el fin de semana. Tras una semana marcada por una calima intensa con temperaturas que rozaron los 34 °C en el interior de varias islas, el archipiélago amanece con intervalos nubosos generalizados, lluvias débiles a localmente moderadas y un descenso notable de las temperaturas. La calima, aunque en retirada, aún podría dejar restos ligeros en altura en varias islas.

La máxima prevista para este martes en Canarias se queda en 22 °C en Santa Cruz de Tenerife y en 21 °C en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 17 °C en ambas capitales. Son valores muy alejados de los registros del sábado, cuando algunas zonas del interior superaron los 30 grados. En Valverde (El Hierro), la máxima no pasará de 18 °C, la más baja de todo el archipiélago.

La AEMET prevé lluvias ocasionales en Canarias este martes, débiles en general pero localmente moderadas en el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, especialmente a primeras y últimas horas del día.

La AEMET en Canarias incluye un aviso importante para Tenerife: durante la madrugada de este martes se esperan intervalos de viento fuerte en el litoral suroeste y en las zonas altas del noreste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. En las cumbres centrales soplará viento del oeste moderado. Este fenómeno se irá atenuando a lo largo de la mañana, con el viento girando a noreste por la tarde.

En el resto del archipiélago de Canarias, el viento será del noroeste flojo a moderado, girando a norte o noreste durante la tarde o la noche según la isla. En las aguas de Canarias se esperan vientos del oeste o noroeste de fuerza 2 a 4, con repuntes locales de 5 e incluso 6 en algunas áreas, marejadilla a marejada con fuerte marejada mar adentro y mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros.

Previsión de la AEMET isla por isla para este martes en Canarias

Lanzarote

Intervalos nubosos en general con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales hasta mediodía, abriendo amplios claros durante la tarde. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas máximas en moderado descenso y mínimas en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la noche. En Arrecife, entre 16 y 25 °C.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales hasta mediodía, con amplios claros por la tarde. Posible calima ligera en altura. Máximas en moderado descenso y mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la noche. En Puerto del Rosario, entre 17 y 22 °C.

Gran Canaria

Intervalos nubosos con cielo predominantemente nuboso en el norte, extendiéndose al interior, este y sur a lo largo del día. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas, más probables al final del día. Posible calima ligera en altura. Máximas en moderado descenso y mínimas sin cambios en zonas bajas. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la tarde. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 21 °C.

Tenerife

Intervalos nubosos con cielo predominantemente nuboso en el norte y sureste. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas, más probables a primeras y últimas horas. Posible calima ligera en altura. Máximas con pocos cambios salvo moderado descenso en el sureste. Viento del noroeste flojo a moderado con intervalos de fuerte durante la madrugada en el litoral suroeste y zonas altas del noreste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Giro a noreste por la tarde. En cumbres centrales, viento del oeste moderado. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 22 °C.

La Gomera

Intervalos nubosos con cielo nuboso en el norte, extendiéndose al interior y sureste por la tarde. Probables lluvias ocasionales de carácter débil en general. Posible calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del oeste a noroeste flojo a moderado, girando a noreste por la tarde. En San Sebastián de La Gomera, entre 18 y 23 °C.

La Palma

Intervalos nubosos con cielo nuboso en el norte y en el este durante la segunda mitad del día. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas. Posible calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a noreste por la tarde. En Santa Cruz de La Palma, entre 15 y 22 °C.

El Hierro

Intervalos nubosos con cielo predominantemente nuboso en el norte. Probables lluvias ocasionales débiles, principalmente en las vertientes con orientación norte. Posible calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a noreste a últimas horas. En Valverde, entre 12 y 18 °C.

Del calor extremo a las lluvias en cinco días

El contraste meteorológico que vive Canarias esta semana es uno de los más bruscos de los últimos meses. En apenas cinco días, el archipiélago ha pasado de un episodio de calima con temperaturas de hasta 34 °C, prealerta del Gobierno de Canarias y ascensos térmicos que la AEMET calificó como «extraordinarios» a una jornada de nubes, lluvias y máximas de 18 a 25 °C según la isla.

La calima en Canarias, que obligó a activar la prealerta del Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) el pasado jueves, se retira definitivamente de las capas bajas de la atmósfera aunque podría dejar restos ligeros en altura en varias islas. Si las lluvias coinciden con esos restos de polvo sahariano, no se descarta que en algunos puntos se produzca lluvia de barro, un fenómeno habitual en Canarias cuando precipitación y calima coinciden.

De cara a los próximos días, la AEMET en Canarias prevé que la inestabilidad se mantenga e incluso se intensifique a partir del jueves, cuando la posible formación de una DANA podría traer chubascos más significativos a las islas montañosas. Los expertos recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales de la AEMET y extremar la precaución en barrancos y zonas de montaña.